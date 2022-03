Mari Ángeles Sánchez: igualdad a golpe de batuta

Cuando Mari Ángeles Sánchez Carrasco (Peal de Becerro -Jaén-, 1978), recibió la llamada para dirigir la banda de música de Villaverde del Río, casi no lo podía creer. Nunca le había prestado especial atención a la influencia que ella misma podía tener en las redes sociales, pero una compositora llamada Úrsula Torres la llamó porque sabía que esa banda se quedaba sin director "y le dijo al presidente de la banda que ella tenía a una persona en mente para ocupar el cargo de dirección".

Nezhat Amiri, directora de orquesta, desmonta los tabúes sobre las mujeres y la música en Irán

Saber más

A Mari Ángeles solo le hizo falta postularse, y nada más ver en la banda cómo trabajaba, se armó con su batuta y comenzó esa maravillosa aventura saboreando algo asombroso: su gran sueño, por el que tanto había trabajado, se hacía realidad. Úrsula “vio los vídeos que yo he ido colgando cada vez que hacía un curso de dirección en los que salgo dirigiendo y llegó a la conclusión de que era una persona idónea para ese puesto". Porque cuando Mari Ángeles coge la batuta, no solo dirige, sino que con cada manotazo al aire da un paso más en la igualdad en un sector todavía masculinizado.

Su trayectoria en el mundo de la música ha ido poco a poco, sin hacer ruido, entre pentagramas y atriles, y ahora es una de las pocas directoras de banda de música en activo, concretamente la de San Sebastián de Villaverde del Río.

Mari Ángeles, que vive en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, es diplomada en magisterio musical y profesora de flauta travesera, y se define como "una apasionada de la música en general, y de la dirección, en particular". Ha realizado numerosos cursos de dirección con maestros y maestras de renombre, y en su lista de gente que se le ha quedado grabada cita a Alondra de la Parra, Amadora Mercado o Marín Alsop.

Ha dirigido diversas agrupaciones musicales, como la Banda Sinfónica Municipal de Guadix, la Orquesta de Córdoba, la Banda Agripino Lozano de San Fernando, la Banda de Música Municipal Nuestra Señora del Rosario de El Cuervo de Sevilla, la Banda de Música Asociación "La Inmaculada", de Arroyo del Ojanco, la Orquesta Filarmonía de Granada, la Sociedad Filarmónica la Oliva de Salteras y la Banda del Ateneo Musical Cartayero.

“Hacen falta más batutas femeninas”

"Es un sector, el de las directoras de bandas de música, en el que somos pocas, aunque la situación está cambiando", explica a elDiario.es Andalucía, al tiempo que recuerda que, hace años "era yo la única mujer en un curso de dirección, pero ahora, de 12 alumnos activos, cuatro son mujeres. Creo que es un dato que hablan de esa igualdad por la que hay que seguir luchando".

"Me siento persona que ha luchado y lucha por aprender a hacer la música lo más dignamente posible". Ahora que se ve como referencia para ello asegura que por encima de todo se siente "una persona, más que una mujer o un hombre", dice a la hora de hablar de la presencia de la mujer en el mundo de la dirección musical. Porque su experiencia ha sido buena: "Nadie me ha hecho nunca sentir mal en este mundo. Mis compañeros de dirección y mis maestros todos en general me han valorado y corregido por ser Mari Ángeles. Nunca me he sentido inferior por el hecho de ser mujer".

Eso sí, no obvia que "hay un camino por recorrer, y en los grandes teatros debe aumentar la presencia de batutas femeninas, y aquí, en Sevilla, tiene que haber más directoras de bandas".

García Asensio y Lucía María

Mari Ángeles se confiesa una admiradora del maestro Enrique García Asensio, y pone sobre todos sus referentes a una de sus maestras, Lucía Marín, una de las pocas directoras de orquesta del circuito español, definida por la Revista Ritmo como "Arte y Pasión en el Podium para el siglo XXI", y nombrada por el periódico El País como una de las esperanzas de la dirección de orquesta española. "Ella ha sido mi gran referente", subraya, y la pone como ejemplo de que "la igualdad se va consiguiendo poco a poco".

Con ese espíritu, dirigida por ella, la banda ya tiene cerrada su agenda para la próxima Semana Santa: Domingo de Ramos Estepona (hermandad de nuestro padre Jesús y virgen esperanza); Martes Santo El Viso del Alcor (hermandad Redención y Esperanza); Miércoles Santo de Alcalá del Río (Hermandad Nuestra Padre Jesús); Jueves Santo de Écija (Hermandad de la Sangre); Madrugá de Posadas (Hermandad Nuestra Jesús) y Viernes Santo de Villaverde del Río (Hermandad de la Vera Cruz).