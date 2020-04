Andalucía fija un límite de 30 minutos para desayunar y 90 para comer en bares y restaurantes para evitar contagios tras la reapertura

La Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno de España este lunes una propuesta para el desconfinamiento en esta comunidad, donde el nivel de incidencia del contagio de coronavirus y la presión hospitalaria de la epidemia es muy inferior a la media nacional.

El calendario que propone la Junta, y que debe pasar por el filtro y autorización del Ministerio de Sanidad, es el siguiente: el próximo 1 de mayo podrían salir a la calle las personas mayores y se permitirían las actividades de deporte individual, algo que ya ha confirmado el Gobierno central; el 3 de mayo se retomarán las celebraciones religiosas; el 10 de mayo, se autorizará la salida a la calle de la unidad familiar, todos los miembros, guardando las precauciones de seguridad; el 11 de mayo, se reabrirían las peluquerías, los centros de estética y los comercios; el 18 de mayo se reanudarían los funerales sin velatorio; el 25 de mayo volverían a abrir los bares, los restaurantes y las cafeterías; y por último, en la primera quincena de junio se prevé la apertura de los hoteles y las playas de Andalucía.

Este calendario viene adjunto a una serie de recomendaciones de seguridad y prevención del virus. Por ejemplo, en los bares y restaurantes se pide "no compartir platos ni cubiertos, que sólo se sirvan platos individuales, y que se instalen filtros en los sistema de climatización"; que se organice la entrada de clientes por turnos y a través de reservas telefónicas, con un intervalo de tiempo suficiente para desinfectar y limpiar la mesa ocupada por el último cliente. El tiempo máximo de permanencia en una cafetería o en un restaurante es de 30 minutos para desayunos y 90 minutos para comida y cena. El máximo de personas que pueden reservar mesa será de cuatro, aunque si esas cuatro personas pueden acreditar que viven juntas, podrían ampliarse los comensales de la mesa.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, adelanta que el periodo de transición del sector de la hostelería a estas condiciones puede durar "20 días o un mes, porque no todos los bares y restaurantes son iguales". Marín cree que los hoteles "lo tendrán más fácil" para acondicionar sus instalaciones comunes a las medidas de protección y seguridad -piscina, gimnasio, comedor-. "Ahí es más fácil, por ejemplo, organizar comidas y cenas individuales que se las puedan subir a la habitación", dice el consejero de Turismo, tras subrayar que todas las propuestas se han "consensuado" con el sector. "Estas medidas pueden ser provisionales o permanentes, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia", añade.

En comercios y tiendas de ropa, se pide la desinfección de las prendas devueltas o usadas en los probadores. El tiempo máximo de estancia es de 30 minutos en comercios minoristas y 90 minutos en grandes establecimientos. Se propone también evitar periodos concretos de rebajas, como hasta ahora, y que las tiendas ofrezcan ofertas mantenidas en el tiempo.

En cuanto a las actividades al aire libre, la Junta propone una distancia de cuatro a cinco metros entre las personas que vayan paseando en la misma dirección; diez metros para los que vayan corriendo o haciendo deporta, y 20 metros para los ciclistas. Los corredores y otro tipo de deportistas tienen la franja de 7.00 a 10.00 horas de la mañana, y entre las 21.00 y las 23.00 horas de la tarde noche. Para las salidas y paseos al aire libre, la Consejería de Salud propone que haya franjas horarias por edad, es decir: entre las 9.00 y las 14.00 horas podrán salir los mayores, y entre las 16.00 y las 21.00 horas los niños.

Sobre la reapertura de las playas, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, avanzó que se podría hacer por "cuadrículas", con un "aforo limitado", como en bares y hoteles, y con agentes de seguridad vigilando la distancia de seguridad entre toallas y hamacas. No obstante, Marín ha aclarado este lunes que la reapertura de las playas es una competencia del Gobierno central, "a no ser que nos cedan esa autoridad competente", y por ahora no hay plan concreto para reabrir las playas en Andalucía.