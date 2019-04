Los médicos andaluces alertan del déficit de plazas MIR para cubrir la próxima jubilación de la mitad de profesionales

"Cada vez que veo a unos padres entrando a la consulta con su bebé me echo a temblar". Lo confiesa un médico de familia de un centro de salud de Huelva a punto de jubilarse. Cómo él, el 47% de los profesionales sanitarios con más de 55 años se jubilará en los próximos diez años. Mientras, deben hacer frente a situaciones como esa ante el déficit de pediatras en la sanidad pública andaluza. El panorama no es muy alentador ya que, con esa cifra de jubilaciones, 1.895 plazas se quedarían sin cubrir cada año, que supone un déficit de 730 plazas MIR por cubrir cada año. "Estoy deseando jubilarme", expresa el citado médico de familia.

Los datos del Estudio de Demografía Médica Andaluza han sido presentados este lunes por el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, quien ha alertado del "período crítico" que vive el sector con otro ejemplo, en este caso de Jaén. "Conozco un centro donde trabajan nueve médicos en atención primaria que no se pueden ir de vacaciones. Es algo muy grave. Y esa sobrecarga genera problemas depresivos y médicos desmotivados, y eso no lo podemos consentir. Lo más preocupante está en el primer escalón de la atención sanitaria, es decir, en atención primaria y pediatría".

Las cifras corroboran sus afirmaciones, extensibles a otras especialidades como geriatría, anestesia, oftalmología o ginecología, entre las citadas por el presidente del Consejo, Emilio García de la Torre. En esa línea, y según ha expuesto, existen solo 97 geriatras y "tenían que ser muchos más". "No hay plazas pese a que cada vez hay más personas mayores", ha denunciado. El 56% de esos especialistas en geriatría , a tenor de los datos del estudio, se jubilarán en los próximos años pese a que "vamos a necesitar más geriatras".

Entre 55 y 67 años hay 3.147 médicos de familia y "no hay recambio para ellos", ha lamentado. En 2019 se han convocado en general 1.165 plazas MIR, una cifra "insuficiente" ya cada año, a tenor de las jubilaciones previstas, habría 730 sin cubrir. "Si no se toman medidas, este déficit va a seguir aumentando", por lo que pide al Ministerio de Sanidad una convocatoria extraordinaria de más de 3.000 plazas MIR para poder cubrir las jubilaciones. "No hay médicos en el paro porque todos están preparando el MIR", ha comentado.

Más mujeres

Entre los datos aportados por De la Torre está el aumento de mujeres en el sector, un 47% del total de más de 40.000 colegiados en Andalucía (un 68% entre las menores de 35 años), y una estadística novedosa como el porcentaje de médicos que trabaja en el sector público (45%), sector privado (43%) y mixto (12%). En ese sentido, el presidente del Consejo espera que la Junta de Andalucía proceda a la eliminación del complemento de exclusividad, que favorecería el "flujo" de médicos entre la medicina pública y la privada, algo que también redundaría en reducir el déficit de médicos especialistas en la sanidad pública.

A ese respecto, tanto De la Torre como Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y vicepresidente segundo del Consejo, han incidido en los bajos salarios para los médicos andaluces que motivan, entre otros aspectos, que alrededor del 20% decida trasladarse a otra comunidad autónoma o al extranjero para mejorar sus condiciones laborales ya que en Andalucía ganan "20.000 euros menos" que en otras regiones españolas.

Carmona se ha mostrado beligerante con esta cuestión. "No se le puede prohibir a ningún médico que haga lo que quiera tras su jornada laboral en la pública. ¿Por qué vamos a cobrar menos?", se ha preguntado, señalando que un especialista puede percibir 40.000 euros frente a los 140.000 que cobra un homólogo suyo en Irlanda. Juan Antonio Repetto, presidente en Cádiz y tesorero en el Consejo, ha añadido que todo ello conlleva la pérdida de profesionales médicos en Andalucía que provoca, principalmente, que la atención a los pacientes no sea todo lo idónea que se precisa.

Carmona, además, ha incidido en el "déficit tremendo" en las especialidades de pediatría y familia, que asumen la "carga" de la falta de los primeros. "¿Queremos que a nuestros hijos les atienda un enfermero, un residente y un médico de atención primaria, o un especialista en pediatría? Tendríamos un diagnóstico correcto por menos dinero", ha comentado, agredeciendo a los médicos de familia su "ayuda" para "sacar las castañas del fuego gracias a sus preparación". En ese sentido, han denunciado la "situación muy crítica" en algunos centros, temiendo que pueda empeorar si no se doptan las medidas oportunas.

"Nerviosismo" por el plan contra las listas de espera

En cuanto al plan de choque contra las listas de espera que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, los representantes de los colegiados médicos han comentado que se está empezando a desarrollar en los centros sanitarios y piden a los profesionales "un poco de paciencia" para ver cómo termina de implantarse, para lo cual "los incentivos deben ser aceptables" y "no lo son para todas las especialidades ". "Los gerentes de los hospitales ya están ofertando gratificaciones por intervención", ha dicho en todo caso De la Torre.

"Necesitamos información porque esto genera nerviosismo entre los profesionales", ha dicho Carmona, quien confía en que las listas que "llevan muchos años padeciéndose" puedan reducirse pero supone que "cuestra trabajo organizarlo". La "impresionante falta de anestesistas", hilando por ejemplo con la falta de profesionales, redunda en las dificultades para ejecutar dicho plan. En esa línea han solicitado "más información directa" por parte de la administración andaluza para confirmar "cierta ilusión" generada entre el sector médico con el nuevo Gobierno andaluz. "Antes lo teníamos bastante difícil", a dicho Repetto.

En todo caso han dicho, respecto a si el plan está puesto en marcha en Sevilla o Málaga, han dicho "no sabemos". Este pasado fin de semana, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, decía que el plan de choque se ha traducido "en llamadas a decenas de miles de andaluces para que puedan operarse". "En Jaén se ha puesto en marcha este sábado", ha dicho De la Torre, reconociendo que "no llega a todas las especialidades". "Necsitamos más médicos", ha insistido.

"Se ha priorizado a los que tienen más de un año de espera y a los que tienen superada la garantía y cada centro está organizando con sus propios profesionales y medios", apuntan fuentes del Servicio Andaluz de Salud. El viernes dijo el consejero, Jesús Aguirre, que se había reunido con todos los sindicatos y que, además, este jueves se verá también el plan de choque en la Mesa Sectorial de Sanidad.

La "desinformación", "una constante"

Menos condescendientes que los profesionales médicos han sido desde los sindicatos, que valoran la puesta en marcha del plan de choque pero lamentan la falta de información al respecto. Jesús Cabrera, responsable del área de negociación coelctiva de la federación de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO Andalucía señala que "la medida se ha hecho con precipitación porque no se ha contado para nada con las organizaciones sindicales para negociar las condiciones laborales y salariales".

"En cualquier caso, se trata de medidas coyunturales que no van a solucionar el gran problema de fondo, que es la infrafinanciación (el presupuesto con el menor gasto por persona) y el déficit en las plantillas derivado de la pérdida de empleo sufrida por los recortes impuestos por el Gobierno del PP", añade Cabrera.

"No ha cambiado nada ni tenemos constancia de que en los centros se haya informado al personal", apunta por su parte José Sánchez, secretario general de SATSE Andalucía, quien hace unos días también denunciaba la desinformación por parte de la Junta a este respecto.

Por parte del CSIF-A, la presidenta del sector de Sanidad, Eloísa Bernal, valora positivamente que se aborde "por fin" el tema de las listas de espera pero denuncia "la falta de negociación de este plan de choque que tiene una repercusión directa en las condiciones laborales de los trabajadores". "Hemos solicitado debate en la mesa sectorial de Sanidad que se celebrará el día 11. Creo que la constante en este plan de choque es la desinformación tanto por parte de la administración como la desinformación que existe en los centros", concluye.