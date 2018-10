EQUO Verdes-Iniciativa Andalucía conforman una coalición para las elecciones andaluzas

EQUO Verdes-Iniciativa Andalucía será "la marca que represente la ecología política y el andalucismo de izquierdas en las próximas elecciones andaluzas" y se concretará este martes en la Junta Electoral. Así, la coalición entre EQUO Andalucía Verdes e Iniciativa del Pueblo Andaluz presentará lista en las ocho provincias (con cabezas de lista proporcionales) integrando además en sus candidaturas a personas independientes que quieran contribuir a "un proyecto común surgido desde la generosidad y el convencimiento de que el ecologismo debe estar en las instituciones".

Así lo ha señalado la coportavoz de EQUO Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por la coalición, Carmen Molina, que ha explicado que EQUO Verdes-Iniciativa Andalucía "es un espacio amable, ecofeminista e inclusivo que aspira a dar voz a todas esas personas que no se sienten representadas por otras opciones políticas, y que viene a tratar de superar cuatro décadas de Gobierno de un PSOE andaluz que se ha quedado sin ideas para nuestra tierra y cuyo giro hacia posiciones insolidarias es manifiesto".

"Nos ponemos a disposición de otros colectivos y de personas que quieran trabajar por la creación de un proyecto que conecte la defensa de Andalucía con la justicia social y la ecología, un proyecto de cambio al que hemos llamado ecoandalucismo. Proponemos un nuevo contrato social en verde y blanco para la sostenibilidad, el empleo, los derechos sociales, la igualdad de género y la participación democrática por una Andalucía más próspera y verdaderamente comprometida con el bienestar de las personas", ha explicado por su parte José Antonio Jiménez, miembro de la Coordinadora de Iniciativa del Pueblo Andaluz, quienes abandonaron IU en 2016.

Ambas formaciones no forman parte de la Confluencia impulsada por IU y Podemos Andalucía. En el caso de EQUO, abandonó en agosto la confluencia porque no está "garantizado el lugar que merece la ecología política". En el caso de Iniciativa del Pueblo Andaluz afirman que "nos dijeron que no teníamos cabida en el grupo motor" a primeros de agosto, pero "nosotros seguimos con la idea de crear un compromís andaluz". Tras veinte días de negociaciones los dos partidos, que suman unos 800 afiliados. han encontrado puntos en común y han conformado una coalición electoral.

Emulando a los partidos verdes europeos

Esta coalición quiere emular a "otros partidos verdes" europeos, y hacen referencia a los avances en porcentaje de "Los Verdes en Baviera y en las elecciones municipales en Bélgica", según el coportavoz de EQUO en Andalucía, Francisco Soler.

Así, desde EQUO Verdes-Iniciativa Andalucía, cuyo acuerdo electoral ha sido aprobado por los afiliados de ambas formaciones, aseguran en su comunicado "que el proyecto no nace para el enfrentamiento, sino desde el convencimiento de que todas las personas e ideas son necesarias, reiterando su llamamiento a la participación de las población y los distintos colectivos en la creación de este nuevo espacio civil y político".