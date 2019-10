El consejero de Educación de Andalucía pide que los estudios no sean un "obstáculo" en la formación de deportistas menores

Unas declaraciones de Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, han puesto sobre la mesa las facilidades que debe dispensar la educación pública a jóvenes que aspiran a convertirse en deportistas y tienen potencial para ello. En un foro organizado por Sur, Imbroda anunció que su Consejería había enviado una circular a los "colegios" para que los estudios no sean "un obstáculo" en la formación de los deportistas de alto rendimiento menores de edad.

Imbroda argumentó que los jóvenes "se tienen que ir fuera de España porque no pueden competir y estudiar a la vez". "No puede ser", remachó, antes de anunciar que la inspección estará "muy pendiente" para asegurar que la conciliación entre la educación y la práctica deportiva de alto nivel "sea real": "Es decir, que los estudios no sean un obstáculo para que nuestros deportistas puedan seguir mejorando, entrenando y compitiendo".

"Apoyo educativo" y cambio de horarios

La circular a la que se refería Imbroda, a la que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, recoge una serie de "recomendaciones" a los centros de Secundaria y Bachillerato, a los que se pide que las faltas de asistencia estén justificadas cuando el alumno haya acudido a competiciones "de rango nacional o internacional", entrenamientos y concentraciones. También propone que se adapten fechas de exámenes y procesos de evaluación si coinciden con "actividades deportivas oficiales debidamente acreditadas", y que eviten realizar exámenes en las horas siguientes al regreso de los alumnos.

Recoge igualmente la posibilidad de cambiar horarios y grupos "que coincidan con sus actividades" y prevé actuaciones de "apoyo educativo" para garantizar la conciliación entre los estudios y el deporte. Para adoptar estas medidas los centros deben recogerlas en sus proyectos educativos. Además, el documento recuerda que estos deportistas de alto rendimiento están exentos de cursar Educación Física desde 2009 siempre que lo soliciten.

Medio millar de deportistas de alto rendimiento

En Andalucía hay 512 deportistas de alto rendimiento, según el listado publicado en BOJA el pasado 28 de junio, que sin embargo no distingue entre mayores y menores de edad. Para estar incluido en el ámbito de aplicación, el menor debe ser deportista de alto rendimiento en la lista del CSD o de la Junta de Andalucía, participar en programas de tecnificación deportiva en las federaciones andaluzas o en centros docentes destinados para ello, o participar en competiciones oficiales con la selección española o andaluza.

La dirección general de ordenación y evaluación educativa remitió la circular a los centros de Educación Secundaria y Bachillerato el 23 de septiembre. El documento desarrolla la Ley del Deporte de Andalucía y el Decreto 6/2008, que regula el deporte en edad escolar en Andalucía. Estos dos textos preveían medidas para facilitar la compatibilidad entre las "obligaciones deportivas y las académicas" de los deportistas de alto rendimiento en edad escolar, pero hasta ahora no existían medidas concretas.

Negociaciones con los rectores

Las declaraciones de Imbroda, que fue seleccionador nacional de baloncesto y es doctor en Investigación e Innovación Educativa, han levantado polvareda porque, al hablar de "obstáculo", el consejero parecía supeditar las exigencias educativas a las necesidades de los deportistas de alto rendimiento, incluyendo menores de edad. En realidad, ya avanzó la medida en Granada el pasado 20 de septiembre. Allí también se refirió a los estudios obligatorios como "obstáculo" para la formación deportiva, según recogió Europa Press.

"Quiero que sepan ustedes que es una realidad hoy que en todos los centros educativos están obligados a conciliar los estudios con el deporte", aseguró Imbroda en el foro, antes de anunciar que también estaba negociando con los rectores medidas de conciliación en el ámbito universitario. No existen en cambio medidas de conciliación similares entre la educación obligatoria o la universitaria y las enseñanzas artísticas, que suelen desarrollarse en paralelo en horario de tarde.

Este medio preguntó a la Consejería de Educación cuáles son las obligaciones concretas a las que se refería Imbroda, qué medidas puede adoptar la Inspección respecto a las recomendaciones de la circular, el número de deportistas de alto rendimiento menores de edad a los que podría beneficiar estas medidas y la previsión o no de establecer medidas similares para enseñanzas artísticas. De momento, sin respuesta.