El catedrático Javier Pérez Royo se une al arranque de campaña de Errejón en Andalucía

El catedrático Javier Pérez Royo –profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla ya jubilado– se ha sumado a la campaña electoral del candidato de Más País, Íñigo Errejón, que arrancará este jueves en la capital andaluza. El que fuera asesor del ex presidente del Gobierno Felipe González y del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y actual colaborador de eldiario.es intervendrá en el primer mitin de Errejón, junto a la número uno de su lista por Sevilla, la ex senadora y ex miembro de Podemos Esperanza Gómez. A la misma hora y en la misma ciudad abrirá campaña el candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a Susana Díaz.

Pérez Royo (Sevilla, 1944) fue el director de tesis de Gómez en la Hispalense y les une una relación personal y de complicidad académica. Su posicionamiento político está ahora próximo a las tesis de Errejón, según fuentes del partido, aunque su interés por sumarse al inicio de campaña de Más País en Sevilla tiene más que ver con la vinculación que le une a la ex senadora de Adelante Andalucía. Gómez peleará por un escaño en el Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 10 de noviembre. La capital andaluza es una plaza muy disputada por la izquierda, donde se sitúa el corazón del PSOE andaluz. Aquí están en juego 12 escaños. En las generales del 28 de abril, los socialistas lograron cinco, Ciudadanos, Unidas Podemos y el PP obtuvieron dos diputados cada uno, y Vox se estrenó en el Congreso con un escaño, que le costó 136.654 votos.

Pérez Royo será el encargado de presentar a los candidatos de Más País en el acto simbólico de pegada de carteles, que tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en la Sala Box de la isla de la Cartuja, en Sevilla. El equipo de Errejón lo considera "un activo brutal" para su campaña, "por lo que representa en el PSOE andaluz más clásico", en horas bajas tras la pérdida del Gobierno autonómico después de 37 años en el poder, y "por el ascendente que aún supone entre sus ex alumnos", varias generaciones de la Universidad de Sevilla de donde Más País busca nutrir sus filas. Pérez Royo también personaliza la apuesta por una reforma de la Constitución que defiende Errejón.

La vinculación política del catedrático de Derecho Constitucional ha virado en los últimos años desde el PSOE más ortodoxo hasta la irrupción de Podemos en 2015, cuando estuvo a punto de integrarse en las listas del partido de Pablo Iglesias como número tres por Sevilla. En el último año, Pérez Royo ha escrito artículos en este mismo periódico mostrándose muy crítico con la ruptura entre Iglesias y Errejón y el impacto que ésta tendría para el proyecto fundacional de Unidas Podemos. El amago de fichaje del catedrático por la candidatura de Iglesias, en 2015, no llegó a cristalizar, pero se vivió como una verdadera catarsis dentro del PSOE andaluz, que vio alarmado cómo perdía a uno de sus referentes intelectuales.

Pérez Royo participó en la redacción del Estatuto de Andalucía, y también en el diseño del Estatut de Catalunya. Coincidió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, siendo muy joven, con González, Chaves y el también ex presidente andaluz, José Antonio Griñán. Con todos trabó una estrecha amistad y colaboró con ellos en los gobiernos socialistas, aunque nunca llegó a militar en el PSOE, sólo estuvo afiliado al Partido Comunista.

En el mitin de arranque de campaña de Más País en Sevilla intervendrán, además de Errejón y Esperanza Gómez, la dirigente de Equo y candidata por la lista de Madrid, Inés Sabanés, la sindicalista María del Mar Polanco, número uno por Cádiz, y la eurodiputada francesa del partido Les Verts, Marie Toussaint.