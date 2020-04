El Parlamento andaluz propone una reforma exprés para retomar los plenos con 43 diputados de los 109 escaños

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparecerá este viernes 24 de abril, a petición propia, en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para dar cuenta de la gestión por la pandemia del coronavirus, mientras que se prevé que se retome la celebración de plenos de la Cámara, con un número reducido de diputados, el miércoles 6 de mayo, con la aprobación de la modificación del Reglamento para incluir la delegación del voto en estas circunstancias.

Así lo ha señalado la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en una rueda de prensa telemática tras la reunión también telemática de la Mesa del Parlamento. Bosquet ha apuntado que la intención era articular un acuerdo para que este viernes se llevara a cabo el primer Pleno tras las circunstancias provocadas por coronavirus que han llevado a convocar la Diputación Permanente en el Parlamento, pero "no se ha alcanzado un acuerdo", lo que ha llevado a convocar una nueva sesión de la Diputación Permanente para este viernes.

De esta manera, la actividad comenzará el día 24, a las 11,30 horas, con la comparecencia telemática del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda; posteriormente, tendrá lugar la comparecencia del presidente de la Junta; mientras que, ya en la tarde, se debatirá para su convalidación el decreto de la Junta 9/2020 por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus. Para finalizar, tendrán lugar las comparecencias de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y la del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. COMPARECENCIA MORENO

Según ha detallado Bosquet, las comparecencias del presidente del Gobierno andaluz solo se dan a petición propia --como es este caso--, con las preguntas de control durante los plenos, en el debate del estado de la comunidad, mociones de censura o debates de investidura. De manera que ha indicado que "los grupos parlamentarios pueden solicitar las comparecencias de miembros del Consejo de Gobierno, pero no la del presidente" de ahí que se rechazaran anteriormente estas peticiones.

En este punto, Bosquet ha señalado que los grupos también solicitaron la celebración de un pleno extraordinario para que el presidente compareciera, pero "tampoco fue calificada de manera favorable porque no se puede celebrar un pleno extraordinario cuando no estamos en un periodo extraordinario de sesiones". Así, ha detallado que la Diputación Permanente "no significa un periodo extraordinario".

En cuanto a la petición de los grupos parlamenarios un pleno ordinario con propuestas de resolución, Bosquet ha señalado que esta opción sí ha sido admitida a trámite y se sustanciará para "cuando volvamos a la normalidad".

DELEGACIÓN DEL VOTO: "MÁXIMA SEGURIDAD JURÍDICA"

La presidenta del Parlamento ha estimado que el primer pleno se celebraría el miércoles 6 de mayo, con la votación telemática 24 horas antes de la reforma del Reglamento para la inclusión del voto delegado, que ya estaría habilitado para el siguiente pleno, por lo que en ese primero no se celebrarían votaciones.

"Quiero dotar de la máxima garantía jurídica los acuerdos que se alcancen. Así que o seguimos con la Diputación Permanente o se lleva a cabo la aprobación de la reforma del Reglamento del Parlamento con la delegación del voto" a través de un acuerdo con todos los grupos, ha insistido, toda vez que ha explicado que para llevar a cabo el voto telemático sin antelación de 24 horas no se cuenta con recursos materiales y soportes técnicos en la Cámara andaluza.

Bosquet ha explicado que el voto telemático requiere de 24 horas de antelación a través del envío vía email de cada diputado, de ahí que no tenga sentido cuando se trata de votar sobre la convalidación de un decreto que se ha debatido en sede parlamentaria. "No tiene sentido votar previamente lo que se somete a debate, se desvirtúa el espíritu parlamentario", ha advertido.

PLENOS REDUCIDOS

Bosquet ha señalado que su propuesta se basa en la celebración de plenos con 43 diputados presenciales de los 109 totales. "Se trata de doblar los presentes en la Diputación Permanente, más uno más por grupo, guardando la proporcionalidad", de manera que por el PSOE-A estarían once, por el PP-A, diez; por Ciudadanos (Cs), nueve; por Adelante Andalucía, siete, además de la diputada no adscrita.

El contenido de estos plenos versaría principalmente sobre la gestión y el impacto del coronavirus en Andalucía e incluiría la convalidación de decretos, así como las comparecencias de consejeros. Según ha detallado, para la celebración de la sesión del 6 de mayo, el miércoles de la próxima semana Bosquet convocaría la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces, donde se aprobaría el orden del día de ese pleno si, previamente, se alcanza un acuerdo para la delegación del voto con los grupos.

En cuanto a la celebración de comisiones --se celebrarían las legislativas y la de la RTVA--, Bosquet ha reconocido que este asunto "está menos hilvanado" y se estudia si se celebraría de manera reducida, con 18 miembros, o se desarrollaría con todos los diputados pero en la Sala de Plenos o en el Salón de Usos Múltiples.