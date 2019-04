"We, progressive leaders" [Nosotros, líderes progresistas] escribía Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter tras el breve encuentro que ha mantenido con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la XIX Cumbre Mundial del Turismo que se ha inaugurado este miércoles en Sevilla. Los dos mandatarios han estado juntos apenas 30 minutos en una sala contigua al auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza, donde minutos antes Obama había pronunciado una conferencia sobre liderazgo mundial, la amenaza de los populismos y la importancia del turismo y de los viajes, tanto para la economía como para la política y la diplomacia.

Fuentes de la Moncloa han explicado las claves del encuentro entre Obama y Sánchez. Los dos dirigentes han hablado sobre los principales retos que afrontan los jóvenes, principalmente la búsqueda de empleo, la educación, y las dificultades para emanciparse y encontrar vivienda. "Obama está muy volcado ahora en su labor filantrópica en los retos de las nuevas generaciones, y se ha interesado sobre los problemas que afrontan los jóvenes en España", aseguran fuentes presentes en la reunión.

Igualdad de género y cambio climático

Otro asunto clave de la reunión que han mantenido los dos mandatarios es la igualdad de género y las estrategias políticas para conseguir un equilibrio entre los derechos de hombres y mujeres. Es un tema que el ex presidente estadounidense también ha abordado en su conferencia, en la que ha equiparado los populismos que amenazan a las minorías con la sociedad patriarcal que estrecha los espacios de poder a las mujeres. "Es un asunto en el que los dos coinciden y con el que están muy comprometidos, ambos han reflexionado acerca del papel de la mujer en las sociedades del siglo XXI".

El último tema por el que Obama ha preguntado a Pedro Sánchez es el cambio climático y la urgencia por abordar un "problema global" que "está poniendo en peligro al planeta". "España es muy activa en la lucha contra el cambio climático. El presidente Obama fue decisivo en los acuerdos de París contra el calentamiento global. En diciembre de 2025, 195 países se sumaron al primer pacto global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen a aumentar la temperatura global. Fue un logro diplomático histórico impulsado, entre otros, por Obama. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Cuatro días después, Donald Trump se alzó como el vencedor de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y pocos después se salió del acuerdo de París.

Segundo encuentro

La reunión de 30 minutos no ha dado para mucho más, ha sido más bien un "brainstorming", una lluvia de ideas sobre estos tres asuntos claves. Es la segunda vez que Barack Obama y Pedro Sánchez coinciden. La primera fue otro breve encuentro el verano pasado, en un hotel próximo al aeropuerto de Madrid, durante una visita del ex presidente norteamericano que acudió a la capital de España para intervenir en la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular, organizada por la Advanced Leadership Foundation (ALF). A pesar del poco tiempo que han compartido, fuentes de Moncloa aseguran que los dos dirigentes tienen "muy buena química".

Minutos después de su segundo encuentro con Obama, Sánchez difundía varias fotos del momento a través de su cuenta de Twitter: "We, progressive leaders, know that in order to face global challenges such as climate change we need multilateralism. I have shared a very stimulating exchange of ideas on how to tackle global warming with Barack Obama" ["Nosotros, los líderes progresistas, sabemos que para afrontar los desafíos globales como el cambio climático necesitamos medidas multilaterales. Acabo de compartir un enriquecedor intercambio de ideas con Barack Obama sobre cómo combatir el calentamiento global"