El primer Presupuesto andaluz de PP y Cs sube el gasto en Sanidad y Educación pero recorta un 15% en políticas para el Empleo

El primer Gobierno andaluz de centro derechas -PP y Ciudadanos- ha llevado este martes al Parlamento el anteproyecto de ley de los Presupuestos Autonómicos para 2019, "el primer Presupuesto no socialista de la historia de Andalucía". Las cuentas alcanzarán una cifra récord de 36.495 millones de euros -un 5% más que en 2018-, aunque tendrán una vigencia y un periodo de ejecución muy limitado (apenas medio año).

Son las primeras cuentas de PP y Cs y se presentan con el marchamo de ser "las más sociales de la historia autonómica". El incremento respecto al Presupuesto prorrogado de 2018 alcanza los 1.736 millones de euros, de los que 1.000 millones representan gasto no financiero para políticas sociales, aunque la mitad irá a pagar la subida salarial pactada por el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos y que beneficia a los 276.000 empleados públicos de la Junta. El aumento del gasto social, desglosado, supone 758 millones más para sanidad (un 7,9% más); 256 millones más para educación (3,5%) y 115 millones más para políticas de conciliación, igualdad y familia (5% más), de los que 47 millones más irán para dependencia, que alcanzará los 88 millones.

Sin embargo, PP y Ciudadanos han apostado por recortar un 15,3% las políticas para la creación de empleo -rompiendo la tendencia al alza de anteriores gobiernos del PSOE, una decisión difícil de asimilar en una región con una de las tasas de paro más altas de España (un 21% según la última Encuesta de Población Activa). Del programa de Empleo y Trabajo Autónomo, se detraen 189,7 millones respecto al año pasado -pasando de 1.243,3 millones a 1.053,7 millones. Las partidas que más caen son las de Seguridad, Salud y Relaciones Laborales (-21,7%) y las de Empleabilidad, Intermediación y Fomento para el Empleo (21,4%). Cae también el gasto para formación de parados y el presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que retrocede de 766 a 602 millones.

A pesar de estos recortes, las cuentas contemplan la creación de 60.000 puestos de trabajo a final de 2019, y deposita toda su confianza en la buenas perspectivas de crecimiento de la economía andaluza -por encima de la media-, el optimismo de los indicadores macroeconómicos (FMI, OCDE, Banco Mundial) y la tendencia al alza de la EPA: 15.000 ocupados más en Andalucía y más afiliaciones a la Seguridad Social, según la última encuesta.

Lo presupuestado vs lo ejecutado

¿Por qué el Gobierno andaluz reduce el gasto en políticas de empleo en una comunidad con "récord de paro"? ¿Por qué esta aparente contradicción con la promesa electoral estrella del hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de crear 600.000 empleos en los cuatro años de legislatura? Ha sido un dato que ha chirriado a todos los periodistas durante la presentación de las cuentas por parte del consejero de Hacienda, Juan Bravo, al que han querido reforzar con su presencia el titular de Presidencia, Elías Bendodo (PP), y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos). Para explicar estos recortes, el titular de Hacienda ha propuesto cambiar las reglas del juego, esto es, ha pedido no comparar el gasto presupuestado de este año con el del ejercicio anterior, sino comparar lo presupuestado con lo ejecutado. Por ejemplo, la Junta socialista destinó el año pasado a Empleo 1.243 millones, pero sólo se ejecutaron 559 millones. "Si nos comparamos con esa cifra, nosotros aumentamos la inversión para Empleo en un 75,9%, porque nosotros sí lo vamos a gastar en su integridad", subraya Bravo.

Otro ejemplo, en 2018 se ejecutó un 1,1 millones del presupuesto global de Memoria Histórica, y se dejó sin gastar un 47,3% de lo presupuestado. “Nosotros vamos a ejecutar todo lo presupuestado, o sea, que si lo comparamos con lo que realmente vamos a hacer, en realidad nosotros invertimos más en Memoria Histórica”, dice Bravo. El consejero admite que esta tesis no se podrá comprobar fehacientemente hasta febrero del año que viene, después del cierre presupuestario y una vez se conozca el grado de ejecución real de este Presupuesto. Los periodistas han interpretado que se les pedía "un acto de fe", y que no podían dar por bueno el aumento del presupuesto anunciado para salud y educación respecto a 2018, sin hacerlo también con el recorte en políticas de empleo. La Junta adelantó en plena campaña de las elecciones generales las cifras de incremento del gasto en sanidad, educación y dependencia, pero omitió informar entonces sobre el recorte en políticas de empleo. “Aceptamos la crítica. Estos presupuestos no son bonitos, pero son creíbles. Serán plenamente eficaces cuando termine el año y veamos el 100% de ejecución. Les pido ese acto de fe hasta el próximo mes de febrero o marzo”, ha respondido el consejero.