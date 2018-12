Susana Díaz ahoga su caudal político en dos años: ni PSOE ni Gobierno andaluz

Hasta hoy, Andalucía era la única comunidad autónoma donde no se había producido una alternancia de partidos en el poder. Siempre había gobernado el PSOE y en estas undécimas elecciones autonómicas, todos los rivales de Susana Díaz se lanzaron a por ella con un lema fácil de digerir: cambio o continuidad. Con el 99% escrutado, los socialistas andaluces han mantenido su posición como fuerza más votada, pero probablemente hayan perdido el Gobierno después de 36 años ininterrumpidos en el poder.

Lo previsible es que Andalucía sea gobernada por una coalición de derechas, aunque Díaz se apresuró a medianoche a anunciar que abrirá el diálogo con "las fuerzas constitucionalistas" para tratar de formar un Gobierno "de concentración" que deje fuera a la ultraderecha. El PSOE ha perdido 400.000 votantes y diputados en todas las provincias (14 en total), de modo que su única baza es que aún sigue siendo el partido más votado y se agarra a este dato con los dientes. Díaz ha sugerido hoy una alianza con la derecha democrática para evitar que "el próximo Gobierno de Andalucía esté condicionado por una formación xenófoba".

Si PP y Ciudadanos dan la espalda a este "llamamiento", como es previsible, a Díaz no le quedará nada con lo que negociar en Andalucía, pero al menos habrá facilitado a Pedro Sánchez y al resto de líderes territoriales y candidatos a Alcaldías del PSOE un potente relato para las generales, municipales y autonómicas de 2019.

En menos de dos años, Susana Díaz ha dilapidado todo su caudal político. En marzo de 2015 era la líder socialista con más proyección nacional, acababa de ganar sus primeras elecciones andaluzas, había devuelto la hegemonía al PSOE como partido más votado, aventajó al PP por 14 diputados y frenó el ascenso de Podemos, del que le separaban 33 escaños. Díaz se convirtió en el referente institucional del PSOE, un año después disputó la secretaría general del partido a Pedro Sánchez, y ahí empezó su declive. Perdió las primarias de forma estrepitosa en un proceso en el que su nombre se vinculó, para siempre, "a la derecha del PSOE", en palabras de sus compañeros.

Díaz gobernaba Andalucía con apoyo de Ciudadanos, un partido de derechas, y había presionado a Sánchez para que no pactase nada con Podemos. La gente de izquierdas no se lo ha perdonado, porque el desplome de hoy tiene mucho que ver con la desmovilización del votante socialista. Ella misma promocionó esa abstención con una campaña "en positivo", plana y desmotivada en la primera parte. Luego trató de corregir el rumbo en la segunda mitad, apelando al miedo a la derecha y advirtiendo sobre la llegada de Vox. Pero ya era tarde. Los votantes socialistas no le han comprado el discurso del miedo a la derecha a una presidenta que llevaba tres años y medio gobernando con la derecha.

Después de tres años y medio del primer Ejecutivo de Susana Díaz, apoyado cómodamente en la formación de Albert Rivera, el PSOE ha pasado de 47 a 33 escaños (llegó a ostentar 66 de los 109 del Parlamento andaluz). Ahora tiene un 28% del escrutinio y es un residuo de aquel todopoderoso PSOE, ha quedado levemente por encima de la barrera del millón de votantes. Los socialistas siguen siendo la fuerza más votada en siete de las ocho provincias (menos Almería), pero han perdido diputados en todas. En todas, excepto Sevilla, el bloque de derechas suma más que el de izquierdas.

Ni siquiera el PP ha caído tanto como los socialistas: de 33 a 26 diputados (siete menos), un desplome que puede leerse extrañamente como una doble y rara victoria. Primero porque Juanma Moreno -y el apoyo de toda la cúpula del PP nacional en campaña- ha evitado el tan anunciado sorpasso de Ciudadanos y se mantiene como líder de la oposición. Y segundo, porque ahora puede postularse en la investidura como presidente de la Junta apelando a la suma de fuerzas conservadoras: PP-Ciudadanos y el grupo de extrema derecha Vox. Los tres juntos sumarían más de los 55 diputados necesarios para la mayoría absoluta, aunque el partido de Albert Rivera y los dirigentes de Vox ya avanzaron en la misma noche electoral que no harán presidente a Moreno.

Tampoco es descartable que Juan Marín, candidato de Ciudadanos, presente su investidura como presidente, con el aval de que su formación es la que más ha crecido de todas. Ciudadanos ha triplicado sus escaños, de nueve a 21, rebasando a Podemos, que hasta ahora era tercera fuerza en el Parlamento. Los naranjas han competido duramente con el PP en estas elecciones y, a la par, les han tendido la mano para gobernar juntos si llegaban a sumar. El partido de Marín suma 12 escaños más de los que tenía y usará este dato para legitimarse como candidato a la Presidencia de la Junta, pidiendo el apoyo del PP.

Vox entrará en el Parlamento andaluz con 12 diputados, más de los que tenía IU y con los que irrumpió Ciudadanos en política. La coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU), que dirige Teresa Rodríguez, ha obtenido menos diputados juntos de los que lograron por separado en 2015, pasando de 20 a 17 diputados.

Por primera vez en la historia autonómica andaluza, el bloque de las fuerzas de derechas suma más que el de izquierdas.