Iglesias avala a Teresa Rodríguez para presidir la Junta: "Adelante Andalucía es el instrumento adecuado"

Unidos Podemos eligió Sevilla para arrancar su gira 'La mitad del camino hacia un nuevo país' que recorrerá España en las próximas semanas. Y lo hizo en un acto con presencia de su secretario general, Pablo Iglesias, que acompañó Teresa Rodríguez, candidata a presidir por la Junta por la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) a unos días de que se inicie la campaña hacia el 2D. "¿Quién defiende los mínimos que unen a todos los ciudadanos de izquierdas en Andalucía?, ¿el susanismo?", preguntó Iglesias a la repleta grada del Centro Internaconal de Investigación Teatral Atalaya TNT. "De la respuesta dependerá quién gobernará. Estoy convencido que Adelante Andalucía ganará las elecciones y Teresa Rodríguez será la nueva presidenta".

Precedidos de la concejal de Sevilla Susana Serrano y la diputada Noelia Vera, ambos dirigentes trataron de hacer que entre ellos puede haber "discusiones", de hace solo unos meses, pero que "no ha dejado nunca de ser amigo mío", le dijo Rodríguez a Iglesias antes de cederle el turno para cerrar el acto tras los gritos de "presidenta" y "presidenta" que les brindaron los asistentes.

El líder Unidos Podemos se ha mostrado seguro de que "Adelante Andalucía ganará las elecciones", "No ganará una coalición de partidos sino una mayoría social, progresista, andaluza, cansada de la corrupción, que quiere servicios públicos", ha señalado, destacando al tiempo que "esa mayoría social tiene un instrumento político y muchos andaluces pensarán en las próximas semanas cuál es su instrumento para lograr que esa mayoría social tenga un instrumento adecuado en la Junta".

No han faltado referencias a la nueva ley hipotecaria y a otros asuntos de escala nacional, preguntándose por las preferencias del "susanismo". "¿Hubiera sido posible la moción de censura si el susanismo hubiera ganado las primarias del PSOE? ¿Está de acuerdo el susanismo con este pacto de PGE o hubiera preferido uno con Cs?", se ha preguntado Iglesias en una serie de cuestiones que ha lanzado al público. En ese punto ha recordado el acuerdo entre PSOE y Cs "subía el Salario Mínimo Interprofesional un 1% mientras que el actual lo sube un 22%... ¿Qué acuerdo creéis que le gusta más al susanismo?". "Por todo eso, Teresa, vas a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha aseverado Iglesias.

"Aprender del susanismo para no parecernos a él"

Rodríguez ha insistido en su intervención que los ciudadanos de Andalucía "no pueden acostumbrarse al miedo y a perder los derechos que nos han sido arrebatados" sino "asumir el reto de recuperarlo de forma inmediata". "Necesitamos que la rueda gire en la dirección contraria", ha repetido en varias ocasiones, animando a "aprender de los pensionistas que se movilizan por las calles.

También ha relatado que "el Estado de derecho no puede ser una formalidad. Esto es un Estado financiero y no un Estado de derecho". "No podemos permitir acostumbranos a que la justicia defienda al fuerte y ataque al débil" porque "estamos regalando nuestra democracia a los bancos". En ese punto ha defendido la idea de "diseñar una herramienta que genere un cambio del modelo productivo como la banca pública. No vamos a consentir que nuestros hijos se acostumbren a que la banca gane", ha incidido.

También ha lamentado que Susana Díaz tiene "poco interés" en que se apruebe el acuerdo de los presupuestos, criticando que no ha tenido "ni un tercio del genio que tuvo que puso para hacer presidente a Rajoy y quitar de en medio a Pedro Sánchez con su gestora".

Rodríguez ha dicho del líder del PP, Pablo Casado, que "parece que se ha sacado el máster de andalucismo en el mismo sitio donde se sacó el otro máster", al tiempo que ha rechazado la "política Mcdonalds" que, a su juicio, hacen las derechas, celebrando "el mismo acto prefabricado, envasado al vacío y plastificado" en cada ciudad a la que van.

"Vienen a hablar de Cataluña cuando lo que rompe este país no es el problema catalán sino el problema andaluz, las dificultades de llegar a fin de mes, las pensiones bajas, el aumento de los alquiles, en definitiva, la desigualdad que ha generado la crisis por la que tres personas tienen lo mismo que 14 millones". "Recuperemos nuestra caña de pescar", ha dicho en alusión a los términos usados por Cs en la última campaña electoral en Andalucía.

"No hablar de Andalucía es lo que más beneficia a Susana Díaz", ha reprochado a la presidenta, a quien ha dicho que "también es insultar a los andaluces los casos de corrupción, de clientelismo, gastar el dinero de parados en burdeles". "Nos han mandado al furgón de cola tras 100.000 millones de la UE que ha tirado el PSOE-A para crear redes clientelares y seguir en el poder".