Martínez (PSOE) se querellará contra Hernando (PP) por sus acusaciones sobre el uso de fondos de Memoria Histórica

El candidato del PP, Rafael Hernando, ha acusado al ex director general de Memoria Histórica de hacerse con 80.000 euros "para dos estudios que se fabricó"

Martínez ha anunciado que interpondrá una querella: "No me he llevado ningún duro y va a tener que responder este ciudadano, que es un auténtico provocador, en los tribunales"