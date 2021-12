El árbol milenario más grande de Andalucía se encuentra en un estado crítico

Es un árbol. Pero un árbol milenario. Es la encina de La Peana, situada en la localidad de Serón (Almería). Ahora está en peligro. En concreto, está en una situación de emergencia tras la aparición de una grieta de cinco metros que amenaza su estabilidad y supervivencia.

El milenario santo verde que te deja mudo

Saber más

Declarado Monumento Natural en 2019 por la Junta de Andalucía y con más de mil años de antigüedad, se mantiene en pie gracias a un apuntalamiento provisional mientras espera a una solución definitiva. Los vecinos del pueblo de Serón y alrededores han creado la Asociación Monumento Natural Encina La Peana para conseguir la recaudación necesaria para conservarla viva.

Testigo de la Historia

Según el último catálogo elaborado por la Junta de Andalucía, se trata del árbol más grande de la región con una altura de más de 18 metros y un diámetro de 20 metros de copa. Durante su larga vida, esta especie ha contemplado cómo llegaron y se fueron los árabes, ha visto la construcción del Castillo de Serón en el siglo XII, ha sufrido la intensa explotación de las minas que utilizaban maderas como combustible para desarrollar la actividad, ha subsistido a la actividad agrícola de la bellota y ahora simboliza el elemento natural de la industria que desarrolla la economía de Serón, además de ser una atracción turística con el resto de la Sierra de los Filabres.

Junto a las diferentes batallas a las que se ha enfrentado, se suman las inclemencias meteorológicas de los últimos años que han causado una serie de daños y debilidades que han mermado la salud del árbol. "El monumento natural presenta una situación crítica en el ámbito biomecánico que se manifestó con una grieta abierta y desplazada en el sentido longitudinal que recorre a lo largo de más de 5 metros de la cara norte del tronco hasta la base", explica Bernabé Moya, botánico y experto en Árboles Monumentales, Bosques Maduros y Biodiversidad. Él es la persona que está llevando a cabo el proyecto de investigación titulado 'Estudio botánico dendrológico para dar restauración estructural del monumento natural encina de La Peana de Serón' (Almería) a través del cual se establece un diagnóstico y un plan de actuación para evitar la muerte del árbol que está sufriendo un "riesgo extremo de fragmentación, colapso o vuelco y puede partirse, caerse o tumbarse en cualquier momento".

Señales de alerta

Los primeros signos de desfallecimiento de la encina aparecieron en 2020 y para conseguir la supervivencia del árbol, el Ayuntamiento de Serón, los propietarios de la tierra donde se encuentra junto a los vecinos y la asociación actuaron con urgencia. "Se colocaron una serie de puntales y una serie de cables de acero en la estructura que es lo que ha impedido que el árbol se haya perdido completamente", apunta el ahora ex alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo. Una solución momentánea a la espera del proyecto de Bernabé Moya y cuya restauración costará alrededor de 80.000 euros. Una cantidad que ni el Ayuntamiento, ni los propietarios pueden permitirse.

Por ello, personas ligadas a la educación, a la gestión pública y cultural, constructores, comerciantes y jubilados concienciados con el medioambiente han formado la Asociación Monumento Natural Encina La Peana que ha puesto en marcha un crowdfunding en el que está participando gente de todo el país y de diferentes sitios del mundo. Mientras, la Junta de Andalucía dice que "no debe actuar" porque "les obligaría a hacerlo con el resto de los árboles", apunta el ex alcalde del municipio. De momento llevan recaudados cerca de 2.400 euros. Aunque suman hasta 20.000 euros a través de donaciones. Además, la Diputación de Almería también ha manifestado que dedicará una partida económica en los próximos meses (aunque no han concretado de cuánto dinero hablan ni de la fecha exacta).

Además, la Asociación ha realizado un evento de presentación para conseguir fondos y en el futuro, quieren hacer un acto en Almería capital para presentarse "más abiertamente a la ciudad y al resto de la provincia expresando claramente cuál es el objetivo, así como el problema y la solución para el árbol", explica el portavoz de la Asociación y añade que una vez que tengan todas las luces verdes y si consiguen el dinero, intentarán aplicar el proyecto: "Si nos quedamos por el camino, por lo menos lo hemos intentado y luchado. Pero soy bastante optimista en que lo vamos a conseguir". La finalidad de esta organización es mantener con vida la encina de La Peana, pero indican que una vez solucionado este problema quieren mantener la Asociación para actividades de concienciación y conservación de su entorno natural.

Dicho evento se celebrará el próximo 15 de diciembre en forma de gala benéfica en el Teatro Cervantes a la que acudirán diferentes artistas almerienses como la cantante Sensi Falán, la compañía "La Duda Teatro" o la asociación "El árbol de las piruletas", entre otros. El evento, que comenzará a las ocho y media de la tarde, tendrá un precio de 15 euros que irán destinados a la recaudación de fondos de la encina de La Peana (se pueden comprar las entradas aquí).

Los árboles monumentales como esta especie son fuentes de vida para la diversidad biológica y en ellos residen especies de insectos, de hongos y de pequeños organismos que necesitan hábitats específicos. "Tenemos que concienciarnos de que no podemos permitir que delante de nuestros ojos se pierda un árbol de este tipo. Yo no quiero pertenecer a la generación que lo vio caer", expresa el alcalde. Este Monumento Natural de Almería es una representación histórica de la naturaleza que, como destaca Bernabé Moya, hay que dejar de tratar como un retrete. Para que siga sumando milenios y siga siendo testigo del esfuerzo de la humanidad, a veces, por conservar su planeta. Hasta el último árbol.