Ómicron causa hasta un 25% de bajas laborales en las cooperativas del agro almeriense

La variante Ómicron de la Covid está siendo la responsable directa de la sexta ola de contagios en España. El sector agrícola, sobre todo en la modalidad de frutas y hortalizas de la provincia de Almería, también está sufriendo su golpe: la variante ha llegado a generar hasta un 25% de bajas laborales. En muchos de los centros de trabajo de las comercializadoras se desarrollan diferentes turnos, que aglutinan a un gran número de personas, siendo en algunos casos más de 500 trabajadores por turno.

El presidente de Coprohníjar, Juan Segura, confirma el dato: "Es tanta la ausencia del personal que ni siquiera se llega a completar una línea (máquina en la que clasifican el género o empaquetan)". Asegura que ha tenido que cancelar pedidos y que incluso ha habido retrasos. "Intentamos reemplazar a las trabajadoras, pero se ha dado el caso de que cuando llegan solo trabajan un día y se contagian", indican desde la cooperativa de Níjar. "Así no hay forma de cubrir el 100% de las altas", reflexiona Segura.

No son casos aislados, al otro extremo de la provincia de Almería, en El Ejido, ocurre igual. Paco Gómez, gerente de Agroejido, indica a este medio que las bajas laborales “son el día a día en esta ola”. En su caso, la cooperativa hortofrutícola rebaja el porcentaje de las bajas por contagio de Covid a un 15%. "Hemos intentado sustituir a las mujeres del manipulado, pero es una tarea difícil porque no se llegan a cubrir las bajas y siempre se van rotando", lamenta el gerente. Además, asegura que algunos de sus pedidos se incumplen por la falta de personal, teniendo que echar más horas de trabajo porque "no dan abasto".

Ante esta ola, los gerentes de la industria agroalimentaria como Paco Gómez se han visto obligados a endurecer las medidas contra la propagación del virus. Por ejemplo, usar obligatoriamente la mascarilla FP2 (cuando antes se podían usar también mascarillas quirúrgicas) o cerrar el comedor donde las mujeres y el resto de trabajadores paraban en sus descansos para desayunar o merendar. También ha dado la recomendación de no compartir el coche entre compañeros para ir y venir del lugar del trabajo. “Así el desplazamiento es individual, evitando riesgo de contagio”, aclara Gómez.

Precisamente sobre las medidas de seguridad se queja Javier Castaño, secretario general provincial de industrias de Comisiones Obreras Almería: “Es cierto que esta sexta ola está pegando fuerte, pero la relajación de las medidas de seguridad en los almacenes hortícolas es bastante evidente”. Explica que al comienzo de la pandemia se establecieron turnos a la hora de comer y se adecuó el comedor en el que se pasaba de 50 personas de aforo a 20: "pues eso se ha eliminado". Para evitar aglomeraciones en la hora de la entrada cuando se fichaba "planificaron horarios diferentes, pero eso ya tampoco se hace", asegura. "Ya ni siquiera hay separaciones físicas ni de barrera entre una trabajadora y otra", manifiesta el secretario de CCOO.

M.S., trabajadora de una cooperativa agroalimentaria de El Ejido, afirma a este medio que "todos los días cae una". "Aquí lo único que hacen es tomarte la temperatura a la entrada, pero de qué sirve si luego a una compañera le salió alta y le dijeron que era porque venía acalorada del coche", testifica. "Al rato la dejaron pasar porque le bajó y al día siguiente no vino a trabajar porque estaba contagiada. Lo peor es que ella ya había estado codo con codo trabajando con otra compañera", apostilla la manipuladora que ha preferido mantenerse en el anonimato. "Con el cierre del comedor ahora paramos a comer en la calle, da igual si hace frío o esté lloviendo", lamenta. "La otra opción es hacerlo en tu coche", añade.

Ante el bullicio de los contagios masivos entre las mujeres del sector del manipulado agroalimentario, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) pidió por carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, establecer la obligatoriedad del pasaporte Covid en los centros de trabajo de sus empresas. Juan Antonio González Real, presidente de COEXPHAL, explica a elDiario.es Andalucía que “de esto hace ya un mes y aún no ha habido ninguna respuesta”. La misiva también fue dirigida a los consejeros de Salud, Jesús Aguirre, y de Agricultura, Carmen Crespo.

COEXPHAL representa a 102 empresas productoras y comercializadoras que aglutinan a 11.000 agricultores y dan trabajo a más de 60.000 personas, "muchas de ellas muy preocupadas actualmente por la escalada de contagios por Covid que se registran en los últimos días", asegura González Real.