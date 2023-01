La elección de Bruno García en Cádiz culmina la renovación del PP andaluz de sus candidatos a alcalde en las capitales

El presidente del PP andaluz, y también de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha terminado de deshojar la margarita y ya ha elegido al candidato de su partido para la alcaldía de Cádiz: Bruno García, presidente provincial del PP gaditano, que ahora tiene el objetivo de recuperar el gobierno local que los populares perdieron en 2015 tras el pacto entre Por Cádiz Sí se Puede (liderado por José María González, Kichi, alcalde desde entonces), PSOE y Ganar Cádiz. De esta manera, además, el PP culmina la renovación de sus candidatos a las alcaldías de las capitales andaluzas, donde seis de los ocho aspirantes serán nuevos.

Los dos únicos aspirantes que repetirán respecto a las elecciones de 2019 serán los actuales alcaldes de Córdoba, José María Bellido, y de Málaga, Francisco de la Torre. Tres mujeres y cinco hombres estarán al frente de las listas populares) de capitales de toda España, mientras que los andaluces serán presentados el sábado en un acto en Cádiz presidido por Moreno.

El último en conocerse ha sido el aspirante en Cádiz, de 43 años, actual presidente del partido en la provincia y parlamentario andaluz, que ya sabe lo que es gobernar en Cádiz al haber formado parte del equipo de Teófila Martínez durante el mandado de 2007 a 2011, como edil de Turismo, y de 2011 a 2015 como responsable de Desarrollo Económico, Fomento y Turismo. El siguiente mandato (2015-2019) ocupó sillón en la bancada de la oposición municipal y en febrero de 2019 fue elegido como parlamentario andaluz por la provincia gaditana.

En rueda de prensa, la presidenta local del PP de Cádiz, Mercedes Colombo, ha afirmado que “Bruno es el alcalde que Cádiz necesita, el mejor ejemplo de la nueva forma de gobernar del PP que se ha demostrado con Juanma Moreno en la Junta, garantía de buen gobierno, diálogo, consenso y escucha con los vecinos. En definitiva, el reflejo del buen modo de gobernar”. Además, ha añadido que “ya ha demostrado cómo se gestiona y que además gestiona bien”.

El PP se abona al cambio de ciclo

Colombo ha resaltado que Bruno García “fue parte de los grandes avances que tuvo esta ciudad cuando el gobierno de Teófila Martínez”. “Cádiz necesita un cambio y los gaditanos lo saben y esperan que en mayo de este año las cosas cambien y suponga el cierre a una etapa de decepción, promesas incumplidas y fracasos”. “Tenemos la esperanza de que a partir del próximo mayo el trabajo remplace a la flojera, la ilusión borre la suciedad y el abandono y que las oportunidades sustituyan al conformismo que estamos sumidos ahora mismo y esa esperanza se llama Bruno”, ha concluido.

Por su parte, Bruno García ha manifestado su “gratitud por el apoyo recibido” y “especialmente a Juancho Ortiz”, el candidato en las anteriores municipales, “que ha hecho un trabajo impecable”. Igualmente, ha agradecido a Teófila Martínez “por ser la primera persona” que le dio la oportunidad. “Se ha hablado mucho de quién iba a ser el candidato a la ciudad de Cádiz porque era una decisión muy importante y que había que madurar. La conclusión es muy clara y muy rotunda, mi voluntad es ser el alcalde de la ciudad de Cádiz y servir a los gaditanos y a mi ciudad”, ha afirmado.

En este sentido, ha agradecido el apoyo que le ha brindado Juan Manuel Moreno. “Ser candidato a la alcaldía de Cádiz es un inmenso privilegio, estoy aquí para sumar y tengo claro que quiero ser el alcalde más social, que genere más progreso y el alcalde más cercano y voy a poner a los gaditanos en el centro de todo. Ganar para servir y ofrezco mi dedicación constante”, ha manifestado.

Bruno García ha afirmado que el PP “tiene muy clara la idea de ciudad” y ha anunciado que en la campaña no van a entrar en “polémicas estériles”. “No concibo la política como un ejercicio de rencor o de confrontación con todo aquellos que no piensen como yo, es mi forma de ser y va a seguir siendo así”, ha asegurado el candidato, que ha añadido que se van a dirigir “a todos los gaditanos, no a una parte”.

Renovación de candidaturas en las capitales

Con García el PP andaluz cierra sus candidatos a las capitales, en las que los únicos que repetirán con respecto a las elecciones de 2019 serán los actuales alcaldes de Córdoba, José María Bellido, y de Málaga, Francisco de la Torre. En el caso de Almería, la actual regidora, María del Mar Vázquez Agüero, será la candidata en los próximos comicios. Ella no fue candidata en las elecciones de 2019, sino que lo fue Ramón Fernández-Pacheco, que resultó elegido, pero dejó el cargo a mediados de 2022 tras ser nombrado como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y, con posterioridad, portavoz del Gobierno andaluz.

La candidata a la alcaldía de Granada será la actual consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, lo que obligará a remodelar el gobierno de la Junta de Andalucía. En 2019, el candidato fue Sebastián Pérez, que dejó el partido en mayo de 2021, tras un complicado pacto con Ciudadanos (Cs), que acabó con una moción de censura que dio la alcaldía al socialista y exalcalde Francisco Cuenca.

En Huelva, la candidata será la actual presidenta del puerto onubense, Pilar Miranda. En 2019, la candidata fue Pilar Marín. Asimismo, en Jaén, el candidato será José Agustín González Romo, actual director general de Consumo de la Junta. El candidato en 2019 fue Javier Márquez, que de hecho optaba a la reelección, pero no pudo mantener finalmente la alcaldía, que quedó en manos del PSOE.

Por último, para optar a la alcaldía de Sevilla ya está confirmado desde hace varios meses José Luis Sanz, exalcalde de Tomares y actual senador, que sustituye como alcaldable a Beltrán Pérez, que lo fue en los comicios de 2019.