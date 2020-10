Facua reclama una modificación de las leyes nacionales y autonómicas para que casos como Dentix “no vuelvan a ocurrir”

Un día después de que Dentix solicitara el concurso voluntario de acreedores debido a la quiebra de la compañía, FACUA, la organización en defensa del derecho de los consumidores, advierte de que pueden ser cientos de miles las personas afectadas por tratamientos sin terminar y ha reclamado al Gobierno de España una "modificación urgente de la legislación", que incluya "la obligación de las empresas a tener un seguro de responsabilidad civil para que cubran el riesgo de cierre", así como un cambio en los protocolos autonómicos para que haya "más dureza y transparencia en las inspecciones de clínicas odontológicas".

La Fundación ha comparado el caso de Dentix con el de IDental, una red de clínicas dentales que ofrecía tratamientos a precios muy reducidos y que en 2018 se declaró en quiebra por no poder asumir los pagos a entidades bancarias, dejando a un gran número de personas con tratamientos sin terminar o con secuelas por malas praxis. FACUA recuerda que "Dentix asumió una parte de los pacientes de IDental cuando esta quebró" y apela a que ambas empresas forman parte de "la mercantilización de la odontología", consecuencia de “la falta de regulación y legislación" en este ámbito.

Es por esto que la organización solicita al Gobierno una serie de medidas como la obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil, para "ofrecer garantías ante la negligencia en la gestión y el fraude de los consumidores"; información pública de fácil acceso de todos los datos identificativos y de relevancia para el consumidor; asegurar la garantías de acceso y recuperación de historias clínicas, ya que FACUA advierte de casos en los que no obtienen su historial odontológico con Dentix, así como la regulación de la publicidad sanitaria. La organización afirma que así "se evitaría que esto volviera a ocurrir".

Los afectados por Dentix: con deudas, los tratamientos a medias y secuelas por mala praxis

A mediados de 2020, la empresa Dentix cerró sus clínicas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Sin embargo, cuando finalizó el Estado de Alarma solo reabrió un número reducido de sus 350 clínicas para terminar una parte de los tratamientos que había empezado antes de la pandemia de la Covi-19. Ahora, con Dentix declarada en quiebra oficial, FACUA asegura que, al igual que existe una parte de pacientes que habría pagado el total del tratamiento antes de verlo finalizado, también existe un perfil de personas que habrían contraído una deuda mediante un plan de financiación para poder acceder a los servicios bucodentales de Dentix. Sin embargo, la declaración oficial de su quiebra y del concurso de acreedores provoca, no solo la no finalización de tratamientos sino además, según FACUA, que “muchos usuarios se están viendo obligados a abonar las cuotas a pesar de que los servicios no han sido efectivamente prestados”.

Soluciones posibles

Es por esto que la organización ha querido informar de las soluciones que pueden encontrar las personas afectadas según su situación. Así, asegura que, en el caso de haber abonado todo el dinero del tratamiento sin una reubicación para poder terminarlo, la persona tiene derecho a formar parte de la masa de acreedores, es decir, “tiene derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, según los casos”. Sin embargo, también advierte que “será muy difícil de recuperar”. Por otro lado, aquellas personas que tengan un tratamiento financiado, la fundación afirma que también entrarían a formar parte del concurso de acreedores y que tienen derecho a paralizar el pago de los créditos, en el caso de que sean deudas concertadas con la mediación de la propia clínica.

Además, también existe otro perfil de personas afectadas y son aquellas, según Rubén Sánchez, que han sufrido daños en su salud por malas praxis. En este caso, los pacientes tienen derecho a poner una reclamación por daños y perjuicios. Sin embargo, la organización advierte que "muchos pacientes no saben ni quien les atendió” y que esto es consecuencia de “la falta de transparencia de la información de la clínica".

El hecho de que Dentix haya tenido clínicas por toda España, resulta muy difícil, según FACUA, conocer exactamente el número de personas afectadas "y menos por autonomías". De momento, la Dirección General de Consumo tiene registradas 76 reclamaciones contra Dentix y FACUA ha reunido a 800 personas afectadas. Es por esto que la fundación ha querido apelar a los pacientes damnificados para que se unan a la Plataforma de personas afectadas por el cierre de Dentix, desde la que podrán recibir el soporte y la atención legal necesarias a cada caso.