Cs esgrime ahora un pacto por escrito con la dirección nacional del PP para ostentar la Alcaldía de Granada 4 años

Ciudadanos ha roto la baraja en Granada y ha acabado con las dudas sobre quién gobernará la ciudad durante los próximos cuatro años. Serán ellos, con Luis Salvador a la cabeza, gracias al pacto que se firmó con el Partido Popular en las horas previas a la investidura del pasado 15 de junio. Así lo ha reconocido el secretario de organización de los naranjas y diputado, Fran Hervías, en una entrevista en COPE Granada.

Hervías no ha especulado al respecto de quién o qué se decidió entre PP y Cs sobre la alcaldía de Granada. "Tengo el acuerdo de cuatro años firmado con el PP", ha asegurado. Sostiene que llegó a un acuerdo con su homólogo en los populares, Teodoro García Egea, para que el alcalde fuese Luis Salvador (Cs) durante toda la legislatura. Es decir, nada de alternancia en el poder como el líder del PP granadino, Sebastián Pérez, no ha dejado de repetir. Según Pérez, el pacto verdadero al que se llegó suponía que Salvador sería alcalde los dos primeros años y que él mismo -o alguien de su partido- lo sería los dos últimos del mandato. Pero no sucedió así, tal y como ha explicado Hervías: "Se podría haber hablado el 2+2, pero a toro pasado no“.

Un acuerdo fantasma

Con las palabras del secretario de organización de Cs se abre un nuevo cisma en el Ayuntamiento de Granada. La reciente victoria en los tribunales de Sebastián Pérez, que se jugaba su puesto dentro del partido y como concejal, han hecho que el también presidente del PP local se sienta legitimado para reclamar la supuesta fórmula del 2+2. Ya a finales de agosto abría el curso político recordando tal acuerdo, que se habría producido en paralelo al llamado "pacto del Whatsapp", que hoy parece fantasma y que le haría alcalde de Granada en dos años, su máxima aspiración.

Pero la realidad, de ser como la ha explicado Fran Hervías, es que Sebastián Pérez no será primer edil porque así se recogió en un acuerdo entre las direcciones nacionales de Partido Popular y Ciudadanos. Lo acordado a nivel local no sirvió de nada, pese a que meses antes de la investidura ya se hablaba de que Luis Salvador y Sebastián Pérez habían llegado a un pacto para facilitar la alcaldía al segundo si hubiera llegado el momento. Sobre esta cuestión, el mandatario de Cs se ha sincerado: "Desconozco si hubo acuerdo paralelo entre Luis y Sebastián, pero hay un acuerdo firmado con el PP nacional”.

De hecho, pese a que Hervías aclara que lleva esperando "unas cuantas semanas a que el PP se aclare internamente y que no pongan a Granada como si estuviera en subasta", añade que el PP en Madrid ya está moviendo hilos para aclarar "esta cuestión interna". O lo que es lo mismo, que según el político de Cs en la dirección nacional de los populares se están postulando para dejar claro ante la opinión pública que el acuerdo que se pactó era para que Ciudadanos ostentara la alcaldía durante cuatro años y que su líder local, Sebastián Pérez, está mintiendo cuando asegura que se acordó una alternancia en el poder.