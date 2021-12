La defensa de Juana Rivas recurre el auto del juez Piñar que le niega la libertad

Los abogados de Juana Rivas han pasado a la acción. Tras el auto del juez Piñar que le negaba la libertad alegando que puede ser "un peligro" para sus hijos, los letrados de la granadina han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Granada contra la decisión del magistrado. Según explican, si el tribunal les diera la razón, Rivas podría pasar la Navidad junto a sus hijos después de que la justicia italiana le concediera esa posibilidad.

El caso suma así otro nuevo capítulo después de que el pasado viernes se hiciese público el auto en el que el juez Piñar impedía que Juana Rivas pudiera salir ya de prisión. En su escrito, el magistrado se basaba en tres principios para no dejarla en libertad tras recibir el indulto parcial del Gobierno que deja su pena de cárcel en un año y tres meses. Piñar sostiene en su auto que Juana "no ha mostrado arrepentimiento", que su conducta en Italia "delataba que podría volver a reincidir" y que "uno de sus hijos sufrió presuntos abusos sexuales" mientras estaba bajo su guarda y custodia.

Además de desmentir las dos primeras afirmaciones, los abogados de la granadina han cargado duramente contra el juez por insinuar los presuntos abusos. Tachan de "repugnante" esa insinuación. Si bien han afirmado que presentarán una querella criminal contra el magistrado por "calumnias" y "prevaricación judicial", de momento se han centrado en apelar contra su decisión de negarle la libertad a Juana Rivas.

Lo han hecho a través de un recurso de apelación de 28 páginas, que no ha trascendido por contener información sobre uno de los hijos de Juana. Según los abogados, se ha elegido esa vía por ser más rápida: "En cuanto a la urgencia del recurso es evidente, y por ello no se presenta recurso de reforma, que dilataría el procedimiento y perjudicaría el interés de los menores que no podrían estar con su madre. Por eso, presentamos directamente apelación ante un órgano en el que depositamos todas nuestras esperanzas, la Audiencia Provincial. Siendo causa con preso su tramitación es preferente y urgente".

"Cumple los requisitos"

Por otra parte, los letrados insisten en que Rivas sí cumple con los requisitos necesarios para poder salir en libertad al tener una pena de prisión menor de dos años. Recuerdan que la granadina es "delincuente primaria, la pena es de quince meses de prisión y ha abonado los 12.000€ de indemnización a Francesco Arcuri (su expareja)". De paso, señalan una batería de razones que aconsejan la suspensión de la condena y su puesta en libertad.

"Tiene trabajo estable, una red de apoyo familiar, suficiente formación académica, y por supuesto, carece de adiciones o trastornos mentales que deban ser tratados", afirman los abogados de Juana Rivas. Esas razones son las que han pesado, según explican, para que haya accedido al tercer grado penitenciario con el que puede salir de la cárcel algunos días a la semana. "Si existiera peligro social, como afirma el Ilmo. Sr. Piñar, no se le habría otorgado la más favorable modalidad de cumplimiento penitenciario".

Sobre eso, la defensa de Juana Rivas recuerda que ni la Fiscalía ni la acusación de los abogados de Arcuri se opusieron a que se le concediera el tercer grado por no tener razones en contra de esos argumentos. "La denegación de la suspensión de pena causa un irreparable perjuicio, no solo para mi patrocinada, sino también para sus dos hijos. El Tribunal italiano que está decidiendo sobre la custodia ya ha autorizado que los niños pasen todas las vacaciones de Navidad con su madre".

Por último, los abogados de la granadina vuelven a poner el foco en que cometió el delito de sustracción de menores porque es una víctima de su expareja (Arcuri fue condenado por un delito de lesiones en 2009). "Rivas cometió el error de no entregar a sus hijos tras un requerimiento judicial, pero no debe olvidarse que es una víctima de violencia de género y estaba en aquellos momentos terriblemente afectada por el proceso de victimización que estaba denunciando".