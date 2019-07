El vicepresidente del PP de Huelva anima a hacer escraches al PSOE porque eso es "lo que más le jode a un político"

El pasado jueves, una comitiva del Partido Popular de Huelva se plantaba en la localidad de Lucena para reunirse con los agricultores que demandan que se les permita usar agua superficial si se cierran los pozos ilegales de los que se les abastece. Estos agricultores corren serio peligro de quedarse sin medio de vida por la falta de inversión del plan de regadíos, que requiere 150 millones de euros del Gobierno central para solventar la situación.

Al frente de la comitiva estaba el exalcalde de Ayamonte y actual vicepresidente provincial del PP, Alberto Fernández, que, entre otras cosas, animó a los agricultores a seguir movilizándose, a presionar al PSOE en la administración, central, no a la Junta, porque "no hay una cosa que le joda más a un político que estén en la calle y le peguen cuatro gritos". "Ahí tenéis que seguir peleando, porque es la única manera de que todos, en vez de mirar para otro lado, miren para Lucena", aseguró.

Sus manifestaciones han hecho que el PSOE onubense pida al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que tome medidas contra su número 2 en Huelva, porque entiende que lo dicho es "de una gravedad extrema".

"150 millones, en los presupuestos del Estado, son un mojón"

"Que no os cuenten milongas con que si es mucho dinero 150 millones en unos Presupuestos Generales del Estado, porque es literalmente un mojón. Así que cuando os digan que si modificación de crédito, que no hay dinero..., le decís "'no me mientas a la cara'. Por ahí no paséis nunca. Decidle 'usted ya tiene herramientas, no venga con milongas'".

"Tantas mentiras están contando. Ya está bien de contubernios del señor Fiscal -exconsejero de Medio Ambiente, con los colectivos medioambientales y ecologistas". Contra estos últimos dice que son los colectivos ecologistas, los lobbys ecologistas, los que van a la Unesco para iniciar un expediente para que, por los pozos, se quite la clasificación del parque como Patrimonio de la Humanidad. Y a consecuencia de ello, lo que dice la Unesco es que no le quita esa consideración, porque no es tan grave. La Unesco dice que no atiende esa petición. Y le dan la vuelta, hay que ser sinvergüenza. y dicen que han dicho que van a vigilar durante dos años. Lo que dicen es no le voy a quitar esa consideración, pero claro, es su obligación vigilarlo. Lo que ha dicho es que esto es no es suficiente para quitarle esa consideración".

En los ocho minutos que dura su intervención, pide que Fiscal "deje de mentir, deje de usar al campo de la provincia. Ya está bien de las golferías. Tenéis que decirle, cuidado que nosotros también nos informamos, no escuchamos solo a usted con sus amigos ecologistas. Lo que tenéis que decirle es que mentiras, ni una, que deje de jugar con el pan de las familias de Lucena y que deje de tratar a los que usan los posos por obligación, porque si no esto se muere", sosteniendo que los agricultores están siendo tratados "como si fuerais criminales, delincuentes".

En 2015, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, destacaba la inversión del Gobierno central en la provincia de más de 150 millones de euros para resolver los problemas de los regadíos del Condado, inversión que no llegó a realizarse, aunque valoraba "la apuesta" de 20 millones de euros por el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos, los 89 que se van a invertir en la Presa de Alcolea y los 50 destinados a la compra de Los Mimbrales, lo que suma "un total de más de 150 millones por parte de este gobierno en los regadíos onubenses".

Se pretendía así paliar los problemas de regadíos de la zona, según destacaba González, que subrayaba que "al adquirir las 922 hectáreas de la finca de los Mimbrales se obtendrán 6,8 hectómetros cúbicos para poner a disposición de los agricultores con la posibilidad de reducir el volumen de los trasvases demandados por los regantes de la zona". La finca fue adquirida, pero los problemas son los mismos para los agricultores, aunque Alberto Fernández espeta en el vídeo: "En Huelva sólo ha habido agua para el campo cuando ha gobernado el PP, cojones".

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández, ha pedido al Partido Popular en Andalucía que adopte "medidas inmediatas" contra Fernández, por incitar al desacato, "algo absolutamente inconcebible en un partido de gobierno".

Fernández quiere que el presidente Moreno Bonilla se pronuncie al respecto y que condene enérgicamente estas manifestaciones y, por consiguiente, "adopte medidas contra estos dirigentes del PP onubense, uno por manifestar lo que piensan y otro por connivencia al guardar silencio ante tamaña barbaridad".

El vídeo demuestra "la verdadera cara del PP, la de no respetar las instituciones ni las decisiones de la justicia cuando cree que puede arañar un puñado de votos e incitar a la gente a que haga escraches".

Desde el PSOE se considera especialmente grave que Alberto Fernández agregue que la consejera Carmen Crespo esté al tanto de todo, lo cual "nos preocupa enormemente porque implica directamente a la responsable institucional de la que ahora dependen las cuestiones agrícola y medioambiental".

"Salen en tropel cuando se dice cómo se maneja el PSOE"

En declaraciones a eldiario.es/andalucia, Alberto Fernández ha restado importancia a las declaraciones de Fernández e incluso a la repercusión del vídeo, sosteniendo que "todos los socialistas salen en tropel, con Pepe Fernández a la cabeza, cuando alguien dice públicamente como se maneja el PSOE de Huelva".

"Parece que les ha dolido que cuenten las verdades de sus tejemanejes", señala, entendiendo que el PSOE, con sus declaraciones, "desvía la atención de la porquería que no quieren que se sepa de la 'gestión PSOE' en esta provincia.