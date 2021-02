El alcalde de Linares destaca que la "normalidad impera" en la ciudad tras el "hecho aislado" del fin de semana

El alcalde de Linares (Jaén), Raúl Caro-Accino, ha destacado que la "normalidad impera" en la ciudad después de un fin de semana marcado por la "brutal agresión" a un vecino y a su hija por parte de dos policías nacionales fuera de servicio y el "hecho aislado" que supusieron los altercados posteriores.

Así lo ha indicado a Europa Press el regidor, quien ha añadido que "desde el primer momento, el Ayuntamiento manifestó su más firme repulsa ante la brutal agresión a un vecino de Linares y el deseo de su pronta recuperación".

"Confianza en la justicia"

Ha reiterado, además, que "ahora lo importante es la confianza en la justicia, que ha actuado de forma rápida, y también el respeto a un cuerpo, el de Policía Nacional, que vela por nuestra seguridad". Al respecto, ha considerado que "lo que ocurrió el sábado --en alusión a los disturbios que se produjeron tras concentraciones de protesta por la agresión-- desde luego no es representativo de la ciudadanía de Linares".

"Esa no es la ciudad en la que viven miles de linarenses, esta es una ciudad en la que compramos en las mejores tiendas, saboreamos la mejor gastronomía, paseamos por nuestras calles... Lo que ocurrió la noche del sábado entristece a todos pero no es más que un hecho aislado. Y la prueba es que no ha vuelto a suceder, que la normalidad impera ahora en Linares y que los linarenses confiamos en el estado de derecho y en la justicia", ha asegurado Caro-Accino.