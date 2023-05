Clima racista en la localidad jienense de Torredonjimeno por la muerte de un vecino tras un forcejeo con un migrante

La muerte el pasado domingo de un vecino de 69 años en Torredonjimeno (Jaén) ha generado un clima de tensión y racismo en esta localidad. Lo ha generado porque el hombre murió después de un forcejeo al defenderse de un robo perpetrado por un hombre de origen magrebí, que ha ingresado en prisión acusado de los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones y robo. El fallecimiento dio paso a una concentración de repulsa por los hechos que acabó con otra agresión a un ciudadano argelino del municipio, al que algunos lugareños acusan de haber dado cobijo al presunto asesino. Unos acontecimientos que, según fuentes vecinales, hacen que el pueblo sea un “polvorín” en plena campaña electoral, lo que está siendo utilizado por plataformas de la extrema derecha contra los migrantes.

Los hechos, que están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Martos, tuvieron lugar a las once de la mañana del pasado domingo. De acuerdo con la versión aportada por la Guardia Civil, un hombre de 69 años paseaba junto a su hijo cuando un tercer individuo les asaltó para robarle un teléfono móvil. En ese momento, comenzó una pelea a puñetazos entre los dos últimos en una de las plazas más concurridas de la localidad, mientras se celebraba un mercadillo. Para evitar que la situación fuese a mayores, el hombre trató de separar a su hijo y al agresor, momento en el que el asaltante empezó a forcejear con él hasta que cayó al suelo desplomado. Según fuentes del Instituto Armado, el vecino de Torredonjimeno de 69 años falleció al instante al caerse.

Agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar de los hechos y procedieron a detener al agresor, acusándole en un principio de un delito de lesiones. Sin embargo, los diferentes testimonios de los testigos han llevado al juez que instruye el caso a imputarle los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones y robo. El acusado de asesinato, que es joven, cuenta con antecedentes policiales y no vive habitualmente en Torredonjimeno, está en prisión a la espera de juicio. Sin embargo, los hechos, lejos de quedarse en lo sucedido el domingo, han generado una ola de racismo, que ha crecido en los últimos días en las redes sociales a través de perfiles de la extrema derecha.

Una respuesta “racista”

El mismo día en el que se produjo el presunto homicidio imprudente, un colectivo de vecinos protagonizaron una concentración que acabó en un acto violento en la vivienda de otro lugareño de origen argelino. Al parecer, según fuentes policiales, este hombre había acogido en algún momento al presunto asesino, lo que motivó que algunos de los tosirianos –gentilicio de la localidad– se acercasen hasta su vivienda para golpearle y amenazar con quemar su inmueble. No obstante, testigos presenciales explican a este medio que la agresión fue “muy violenta”, que el hombre acabó con “varios huesos rotos” y que la voluntad no era solo quemar su casa, sino “el edificio de viviendas sociales en el que vive”.

La Guardia Civil confirma que el agredido presentó una denuncia al día siguiente contra tres hombres a los que acusa de haberle golpeado y los agentes les imputan sendos delitos de agresión por los que están siendo investigados a la espera de juicio. Sin embargo, ese episodio se ha trasladado no sólo a las redes sociales, sino que, según explican fuentes vecinales a este medio, el ambiente en Torredonjimeno es muy tenso. “Yo no querría ser el alcalde en estos momentos”.

Entre otras cuestiones, parte de la ciudadanía acusa a los partidos políticos del Consistorio de no haber respaldado la concentración de repulsa. Al respecto, fuentes de las formaciones políticas explican que se les recomendó no asistir por una cuestión de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, argumentan que la localidad, aunque es eminentemente migrante –muchos de los lugareños siguen yendo a Francia a vendimiar–, tiene problemas de convivencia desde hace tiempo en varias zonas por las que evitan pasar los transeúntes y que en estos días están siendo especialmente señaladas. Uno de esos puntos es precisamente el Parque Municipal en el que sucedió el fatal desenlace y que, según algunos tosirianos, es foco de violencia y problemas por botellones y los grupos de personas que se dan cita en él.

Estos hechos y la tensión acumulada en las calles de este pueblo de Jaén está creciendo en redes sociales de la mano de diversos perfiles de la extrema derecha que están aprovechando plataformas como Twitter y Facebook para esparcir mensajes de odio contra los extranjeros que viven en la localidad. Llegan incluso a pedir que Torredonjimeno “copie el ejemplo de los vecinos de El Ejido” cuando en el año 2000 este municipio almeriense vivió una ola de xenofobia tras el asesinato de tres vecinos por parte de dos ciudadanos de origen marroquí. Los ejidenses protagonizaron disturbios y agresiones contra migrantes. La Guardia Civil está investigando estas publicaciones.

El alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita (PSOE), considera que “la sociedad tosiriana no merece tener a estas personas entre nosotros –en referencia al presunto asesino–”. Como regidor afirma que su localidad no es “insegura”. “Me niego a que se traslade que es un pueblo inseguro, violento o que los vecinos no saben convivir”. E insiste en que ni la localidad ni el parque municipal sean focos de problemas. “Es un lugar en el que muchas personas se reúnen de forma libre y dentro del respeto a la ciudadanía y a las leyes”.