La Junta de Andalucía anuncia algunas restricciones de agua por la sequía: “Tenemos que tomar medidas”

La Junta de Andalucía tiene previsto convocar “a primeros” de este próximo mes de octubre los comités provinciales de sequía para “analizar cuál es la situación hidrológica y adoptar medidas” que pueden incluir restricciones en la cantidad de agua autorizada en algunos municipios de provincias andaluzas que se ven especialmente afectados por la “sequía pertinaz” actual.

Así lo ha venido a trasladar este sábado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en declaraciones al programa 'Surco y marea' de la Cadena SER Andalucía recogidas por Europa Press en las que ha subrayado que “llevamos un año muy malo” en lo que se refiere a la sequía en Andalucía, y en los últimos meses “no ha llovido prácticamente nada, las temperaturas han sido altas, el nivel de evaporación también”, al tiempo que, como es habitual en verano, el consumo de agua “se dispara” en esa época.

En este contexto, el consejero ha confirmado la previsión de convocar “a primeros de octubre” los comités de la sequía, que son “órganos de participación” en los que “no sólo está la Junta de Andalucía como organismo de cuenca, sino que también están representados otros actores que tienen mucho que decir”, según ha remarcado.

El titular andaluz de Agua ha dicho que no le gusta “adelantar decisiones sin que el comité” de sequía correspondiente “se haya reunido”, pero ha apostillado que “a nadie se le escapa” que “el verano ha sido seco”, y que “esta semana ya hemos descendido de la barrera psicológica del 30% de agua embalsada en Andalucía”, que se ha situado en el 29,6%, un “dato no es bueno” y ante el que “desde luego tenemos que tomar medidas”, ha añadido el consejero.

A la pregunta de si habrá “algún tipo de medida extraordinaria antes de final de año para resolver” la situación de las cuencas intracomunitarias que gestiona la Junta en Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco ha respondido que entiende “que sí, que va a haber” medidas así, si bien ha subrayado que el consumo en estos meses que ahora se inician tras el verano “desciende mucho respecto” a esa estación, y “las necesidades son totalmente diferentes”, porque “la actividad turística marca mucho la pauta del consumo de agua a lo largo de los meses de julio y agosto principalmente”.

En esa línea, el consejero ha apuntado que “las decisiones que se adopten ahora se amoldarán a las nuevas necesidades de consumo con el objetivo de que sean lo menos traumáticas posibles”, y al respecto ha defendido que las “medidas quirúrgicas adoptadas en cada una de las zonas de Andalucía en función de su realidad han dado resultado, y gracias a ello el verano ha funcionado con absoluta normalidad, al tiempo que hemos conseguido reducir el consumo de agua y llegar a otoño en unas condiciones aceptables teniendo en cuenta que no ha llovido absolutamente nada”.

De igual modo, Ramón Fernández-Pacheco ha aprovechado para “hacer un llamamiento al uso responsable del agua, que no ha dejado de ser la principal herramienta, el principal aliado que tenemos todos”, según ha subrayado para defender que “hay que consumir el agua que uno necesita y no despilfarrarla, porque es un bien valioso y escaso como ninguno”.

El consejero ha insistido en señalar que “será el comité de la sequía” de cada provincia “el que pormenorice cuáles son esas medidas” que se adopten, pero ha apostillado que “lo cierto es que provincias como por ejemplo la de Málaga o la de Almería están francamente mal”, y “la situación es muy preocupante” porque “no llueve y tenemos una sequía pertinaz a la que hay que hacerle frente”.

“Si hemos superado exitosamente el verano, época de máximo consumo de agua, y ahora nos enfrentamos a un otoño seco, pues hay que reducir el consumo, y probablemente las cantidades que actualmente tienen autorizadas por habitante y día los municipios tendrán que verse algo recortadas”, ha manifestado el consejero, quien, no obstante, ha sostenido que eso “no va a suponer ningún problema, porque el consumo es bastante menor en estos meses que están por venir”, pero “nos garantizaremos que, si no llueve y en tanto en cuanto finalizan las infraestructuras hidráulicas, podamos seguir no sólo con la actividad productiva, sino con la vida normal de los ciudadanos”.