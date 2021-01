La Junta de Andalucía mueve ficha y amplía el teletrabajo entre sus funcionarios en municipios con alta incidencia de contagios

El Gobierno andaluz ha decidido ampliar la modalidad de trabajo no presencial hasta el máximo entre los funcionarios de la Administración General de la Junta (45.000 personas entre personal funcionario y personal laboral) que tengan como lugar de residencia o lugar de trabajo municipios con alta incidencia de contagios (más de mil por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días), según una comunicación que hizo llegar la Administración el jueves a las direcciones generales y a las delegaciones territoriales, atendiendo a la situación sanitaria de la comunidad autónoma y a la evaluación continua de los niveles y grados de alerta sanitaria. La cuestión del teletrabajo entre el personal funcionario, en todo caso, se abordará este martes en la reunión prevista de la Mesa General de Negociación Común del Personal de la Junta de Andalucía.

La posibilidad, confirmada por fuentes de la Consejería de Presidencia, está contemplada en el acuerdo firmado en septiembre con CSIF y UGT, en concreto en su punto quinto, pero es la primera vez que, desde entonces, mueve ficha en este sentido, según fuentes sindicales: "Cuando concurran situaciones excepcionales o extraordinarias por la adopción de medidas limitativas de la movilidad de las personas, o que den lugar al cierre de centros de trabajo o suspensión temporal de actividades presenciales, la modalidad general de prestación de servicios de las personas afectadas por la concreta situación será la no presencial, salvaguardando la continuidad del servicio de cada unidad administrativa, con las particularidades que puedan establecerse sectorialmente o, en su caso, en cada entidad instrumental", decía aquel acuerdo, que desde las organizaciones sindicales se ha tratado en estos meses de potenciar.

"Un paso importante"

CSIF Andalucía, en cualquier caso, ha querido valorar positivamente que la Administración dé pasos en el sentido de ampliar, aunque no sea "suficiente". La organización entiende que se da "un paso importante" dadas las circunstancias actuales de la evolución de la pandemia ya que "es imprescindible que se amplíe la modalidad no presencial al máximo posible", aunque dicha medida no alcance toda la amplitud que recoge el citado acuerdo.

A juicio de CSIF, la actuación de la Administración autonómica en relación al personal que de ella depende tendría "congruencia" en relación a los mensajes que lanza a la ciudadanía el propio Ejecutivo andaluz con el objetivo de contener la propagación del virus, y también en relación al endurecimiento de las medidas adoptadas al respecto, como por ejemplo la ampliación desde el pasado miércoles del cierre perimetral a 326 municipios de la comunidad con unas tasa de incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Hasta el momento, la Junta de Andalucía mantenía una posición de "enroque" en relación a la extensión del teletrabajo entre su personal como medida preventiva y transitoria en el marco de la crisis sanitaria, opina CISF. De hecho, el sindicato llegó a movilizarse en todas las provincias andaluzas el pasado 3 de diciembre bajo el lema 'Por seguridad, trabajo no presencial'.