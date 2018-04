Reincidentes canta al "tío Paco" en el Valle de los Caídos

Sobre una tumba de corchopan del dictador Francisco Franco y bajo la auténtica cruz del Valle de los caídos, el grupo Reincidentes canta: "Qué difícil fue enterrar al tío Paco"... pero "Se acabó la fiesta". Es su nuevo tema, cuyo vídeo acaban de colgar en su canal de youtube. Justo la semana en la que la tierra de la fosa común más grande de España se abre en busca de restos de los familiares muertos, un derecho que ahora reconoce una sentencia judicial y que ha tenido que superar un largo camino de dificultades, el grupo de rock punk sevillano (1987) le dedica su tema Se acabó la fiesta al "tío Paco". "Ha sido una casualidad", afirma Fernando Madina, vocalista del grupo. "Teníamos previsto sacarlo antes pero al final lo dejamos para esta semana y no hemos encontrado con la noticia de las exhumaciones".

Viaje a Madrid. Bien temprano. Los miembros del grupo Reincidentes van a tocar a la capital para presentar su nuevo disco 'Vergüenza'. Es 16 de marzo. Antes de llegar han hecho una parada. Es el Valle de los Caídos. No es turismo, aunque pagan la entrada. Van a grabar imágenes para el vídeoclip de su tema "Se acabó la fiesta". "Lo grabamos todo con cierta discreción, con el móvil, muy temprano para que no hubiera mucha gente". Es más, "como no estábamos seguros de poder grabar, escondimos la tarjeta de memoria antes de salir", pero al fin y al cabo, miles de turistas graban en el monumento. Lo explica Fernando Madina, vocalista y bajista del grupo sevillano. Pero tenían que grabar "bajo una cruz de sangre y tortura" como reza el tema. "Recuerda a los abuelos, que mandaste matar". Esos mismos abuelos cuyos huesos siguen en muchos casos sin identificar bajo el trabajo esclavo de la construcción del Valle que tambié aparece en el vídeo.

"Queríamos hacer un tema hilando la guerra civil, el franquismo y la democracia que el PP nos ofrece hoy. Queríamos contar que el régimen del 78 está caduco", explica Madina, siempre en la línea combativa, crítica y comprometida del grupo. Por eso la siguiente parada y escenario que escogieron fue la fachada de Génova 13, la actual sede del Partido Popular. "Aunque allí es más fácil grabar".

"Tus muertos bailarán sobre tu sepultura". El remate fue el concierto en la sala Mon de Madrid donde el público vio volar una copia de la lápida de Franco que descansa en lugar preferente en el templo. "Respetuosamente destrozaron la lápida" marcando el "fin del guateque". Porque "llegó el tiempo de reparar el honor y la honradez" y para los Reincidentes "Se acabó pa los del cara al sol, todo empieza en la Puerta del Sol", la plaza donde nació el 15M, "y un momento desde el que se puede forjar un nuevo comienzo", asegura el cantante.