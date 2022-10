Un Paolo Taviani de 90 años disputará con jóvenes directores europeos el Giraldillo de Oro del Festival de Sevilla

En 2017 alzó junto a su hermano Vittorio, fallecido al año siguiente, el Giraldillo de Honor del Festival de Sevilla. Pero el director italiano Paolo Taviani (San Miniato, 1931) sigue en plena forma, como ha demostrado en la última Berlinale con su nuevo filme, Leonora addio. Precisamente con este título concurrirá el cineasta en la próxima edición del Seff, que tendrá lugar en la capital hispalense del 4 al 12 de noviembre, para disputar el Giraldillo de Oro frente a algunos jóvenes cineastas europeos, según anuncia hoy la organización del certamen.

Después de hacer historia en un dúo invencible con su hermano, con quien rodó trabajos como Padre padrone, Palma de Oro en Cannes, o César debe morir, Oso de Oro en Berlín, Paolo Taviani regresa sobre la figura del Nobel siciliano Luigi Pirandello, algunos de cuyos cuentos les inspiraron en Caos (1984), para narrar el largo traslado de las cenizas del escritor desde Roma hasta encontrar sepultura en Porto Empedocle, su pueblo natal en Sicilia. Una singular peripecia a través de la cual el cineasta recorre la convulsa historia de Italia en el siglo XX, realiza un canto de amor a la creación artística y rinde tributo a la gran tradición neorrealista de su país.

Junto a Taviani, la Sección Oficial de esta 19ª edición del Festival tendrá como participantes a otros nombres destacados como los de Lav Diaz o João Pedro Rodrigues, así como la joven realizadora francesa Lola Quivoron y el tándem formado por Tizza Covi y Rainer Frimmer. Todos los títulos incluidos en este segundo avance de programación son estrenos absolutos en España, por lo que el certamen ratifica su condición de puerta de entrada a nuestro país del mejor cine de autor internacional.

De Filipinas a Portugal

Poseedor de una cuantiosa nómina de reconocimientos entre los que se encuentran el León de Oro y el Premio Orizzonti del Festival de Venecia, el Leopardo de Oro de Locarno y el Premio Alfred Bauer de la Berlinale, el filipino Lav Diaz es desde hace dos décadas una figura insoslayable del cine de autor internacional gracias a sus radicales experiencias fílmicas entre el intimismo y la épica. En When the waves are gone, una coproducción de Filipinas, Francia, Dinamarca y Portugal que se proyectó fuera de concurso en Venecia, el director se apoya en ciertos tropos del cine de género, desde el policial al thriller psicológico, para narrar la historia de dos policías enfrentados por una traición personal que acaban erigiéndose en símbolos del declive moral de la Filipinas azotada por la violencia y la corrupción de la era del presidente Rodrigo Duterte.

João Pedro Rodrigues, autor clave del reciente y fecundo cine portugués, vuelve al Festival de Sevilla, en cuya sección Las Nuevas Olas presentó en 2012 La última vez que vi Macao. Entre la comedia amorosa y la fantasía musical-queer, con una pátina distópica y espíritu de sátira buñueliana, el ganador del Leopardo de Oro por El ornitólogo narra en Fogo-fátuo, cuya proyección en la Quincena de Realizadores de Cannes provocó un gran revuelo festivo, una historia de bomberos y miembros de la realeza de un Portugal futuro donde se ha restaurado la monarquía, para plantear una lúdica y desinhibida parábola sobre el presente que aborda desde cuestiones de clase hasta la emergencia climática o la crisis global del covid.

Además de Taviani, el sello italiano se hará valer dentro de la Sección Oficial Vera, de Tizza Covi y Rainer Frimmer, una película doblemente refrendada en su paso por el Festival de Venecia con los premios a la mejor dirección y a la mejor actriz (para Vera Gemma) de la sección Orizzonti, y que acaba de ser preseleccionada como candidata a Mejor Película de los próximos Premios del Cine Europeo. Entre la realidad y la ficción, los autores firman un estudio de personaje centrado en Vera Gemma, hija de la mítica estrella del spaghetti western Giuliano Gemma y mujer extraviada a la que retratan en una Roma que se debate entre los ecos de los tiempos legendarios de Cinecittà y la aspereza de los suburbios. Cabe recordar que los autores de esta película ya visitaron el Festival de Sevilla en calidad de miembro del jurado en 2015 (en el caso de Tizza Covi) y ambos en 2016 como coautores de Mister Universo, incluida en la Sección Oficial.

Goma quemada

Cierra este segundo avance de los títulos que aspirarán al Giraldillo de Oro el debut de la directora francesa Lola Quivoron, Rodeo, ganadora en Cannes del Premio Coup de Coeur de Un Certain Regard. Descrita por los críticos de IndieWire como “una mezcla de Titane, Fast & Furious y Girlhood”, la cinta relata la historia de una joven marginal cuya pasión por la velocidad, el riesgo y el olor a goma quemada la lleva a hacerse un sitio en un mundo clandestino dominado por los hombres: el de un grupo de moteros que hacen carreras ilegales y descubren en el garaje un inesperado espacio de protección.

Estos cinco títulos se suman en la Sección Oficial del Festival de Sevilla a los cuatro anunciados con anterioridad: Sonne (Kurdwin Ayub), Scarlet (Pietro Marcello), Close (Lukas Dhont), film seleccionado para representar a Bélgica en la próxima edición de los Oscar, y Saint Omer (Alice Diop), película elegida para representar a Francia en la próxima los Oscar y ganadora en el Festival de Venecia del Gran Premio del Jurado.

Por su parte, a The Dam (Ali Cherri), Safe Place (Juraj Lerotić), Nação valente (Carlos Conceiçao) y Human Flowers of Flesh (Helena Wittmann), las cuatro primeras películas confirmadas por el Festival de Sevilla para la sección Las Nuevas Olas, se le unen ahora a la competición de este emblemático espacio que dedica el certamen al cine más audaz e interesado en nuevos y atrevidos enfoques.

Primaveras árabes

En este marco concursará la coproducción francotunecina Ashkal, dirigida por Youssef Chebbi, proyectada en la Quincena de los Realizadores de Cannes y cuyo autor regresa a Sevilla tras presentar el año pasado también en Las Nuevas Olas Black Medusa. En el molde de un denso y oscuro thriller policial con fugas hacia el fantástico y el misterio, la cinta está repleta de ecos de la Revolución del Jazmín, que en 2011 prendió la mecha de las demás Primaveras Árabes. Además, Chebbi propone una enmienda al actual Túnez posrevolucionario, donde los derechos y libertades de las mujeres siguen siendo cuestiones sin resolver.

Ganadora en Locarno del Premio Especial del Jurado, Gigi la legge, del italiano Alessandro Comodin, constituye una muestra de ese cine contemporáneo pensado y filmado desde la difusa frontera que separa el registro documental de la ficción. Autor de L’estate di Giacomo (Leopardo de Oro de la sección Cineasti del Presente de Locarno) y I tempi felici verranno presto, Comodin se adentra en esta divertida película en la realidad de la Italia rural, donde un veterano policía de verbo y humor surrealistas y alma de seductor pasa sus días patrullando tres pequeños pueblos en los que impera el far niente, pese a lo cual él vive aguardando la irrupción del crimen en cualquier momento.

El pasado, el presente e incluso un hipotético futuro de las cuestiones de género e identidad sexual tendrán un destacado peso en la programación de la 19ª edición del Festival de Sevilla. Sobre estos temas gira Skin Deep, debut en el largometraje del alemán Alex Schaad estrenado en la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Venecia. El cineasta alemán reflexiona en esta historia filosófica y juguetona sobre la complejidad de las relaciones a través de la aventura de una pareja que viaja a una isla donde una misteriosa institución ofrece la posibilidad de transmutar las almas de los visitantes a otros cuerpos.

Ucrania antes de la invasión

Completa este nuevo avance de los títulos de Las Nuevas Olas Return to Seoul, del realizador francés de origen camboyano Davy Chou, autor del documental Golden Slumbers y de un primer largometraje de ficción, Diamond Island, que ganó el Premio SACD en la Semana de la Crítica de Cannes. En su nueva película, Chou narra la historia de una joven nacida en Corea del Sur y criada en Francia por unos padres adoptivos que emprende un viaje al país asiático por un impulso de reconexión con sus orígenes que la llevará a conocer el amor, abandonarse a la fiesta y redescubrir la ternura.

A los ya desvelados Plan 75 (Chie Hayakawa) y For my country (Rachid Hami) se unirán otros tres títulos. El primero de ellos es la producción ucraniana How is Katia?, de la debutante Christina Tynkevych, que plantea un drama con alcance político: la hija de una joven madre soltera es atropellada por otra chica, que resulta ser la hija de un magnate local aspirante a la alcaldía de su ciudad. Presentada en Locarno, donde logró el Premio Especial del Jurado, la película compone un duro retrato de la corrupción extendida entre las instituciones y los distintos estratos sociales de la Ucrania anterior a la invasión rusa.

Completan las incorporaciones Everybody loves Jeanne, de Céline Davaux, comedia tierna y luminosa protagonizada por una joven que, en plena crisis existencial, se traslada a un abandonado piso en Lisboa propiedad de su familia; y la ópera prima de Georgia Oakley, Blue Jean, presentada en la Jornada de los Autores de Venecia, donde se aborda la estigmatización que sufrieron los homosexuales en los tiempos de Margaret Thatcher, cuyo Gobierno aprobó una ley (conocida como Sección 28, no se derogó hasta el año 2003) que equiparaba a los miembros de la comunidad LGTBI con los pedófilos.