Podemos se fractura en los principales municipios de Málaga entre acusaciones de "graves irregularidades"

Militantes, cargos orgánicos y candidatos (a priori) de Podemos están denunciando en los últimos días el funcionamiento de las estructuras municipales del partido en Málaga y la elaboración de las listas a las próximas elecciones municipales. Ayer por la tarde, un miembro del consejo ciudadano de Málaga denunció que ha sido apartado irregularmente de su cargo orgánico.

Luis Arias, miembro del consejo ciudadano en Podemos Málaga para asuntos de Urbanismo, relató que su marginación comenzó cuando apoyó a Isabel Franco en las primarias de Podemos Andalucía, en las que finalmente se impuso Teresa Rodríguez. Arias abandonó la reunión del consejo del 7 de marzo en protesta por el hecho de que, según él, se estaban tratando asuntos no recogidos en el orden del día. "Dos días después resulta que me han expulsado", expuso este miércoles. En el acta de la reunión, que ha podido consultar eldiario.es/Andalucía, se incorporó un punto que "censura" su actuación y acuerda abrirle un expediente disciplinario y expulsarlo del grupo de Telegram.

Arias perdió las primarias de Podemos para las municipales ante Paqui Macías, y ayer denunció que tiene dudas de la conformación del censo. "Nunca hemos tenido el censo real", dijo. Sin embargo, la principal queja de Arias y la media docena de militantes que le acompañaron es la candidatura unitaria con Izquierda Unida bajo la marca electoral Adelante Málaga, decisión avalada por la dirección andaluza. La lista estará encabezada por Eduardo Zorrilla, de Izquierda Unida. "Yo me enteré a través del periódico. Hay cosas de las que yo, siendo miembro de la dirección, ni me entero. No quiero ni pensar la militancia". Arias lamentó el "reparto de puestos" fruto del acuerdo entre IU y Podemos.

Según denuncia este grupo de críticos, la hoja de ruta marcada por Teresa Rodríguez y su equipo ha desnaturalizado el proyecto, al descartar la denominación Podemos (acompañada o no de otras siglas) y las primarias conjuntas, sin que quedase muy claro el criterio de negociación entre las cúpulas para conformar la lista definitiva.

Para estos militantes, la cúpula del partido en Málaga ha desmovilizado a los círculos, consolidando una estructura de poder de un grupo cerrado afín Teresa Rodríguez. "En el consejo no hay nunca ni un solo voto en contra, salvo el mío. Nunca. Eso no es normal", comentó Arias.

Nicolás Sguiglia, responsable de organización del consejo ciudadano en Málaga, resta peso a las discrepancias. "Es una persona [en referencia a Luis Arias] que discrepa con las medidas de la dirección y que ha tomado decisiones de manera desleal", ha explicado Sguiglia a eldiario.es/Andalucía.

"Todas nuestras decisiones se han tomado por los cauces formales. Se presentó a las primarias y no consiguió ni siquiera los avales para presentarse como candidato. No entendemos su modo de obrar porque no hay absolutamente ninguna irregularidad". Según Sguiglia, el consejo tiene competencia para abrir un expediente sancionador, que trasladó a la comisión de garantías. Apartar a Arias del canal de Telegram fue una "decisión consensuada" con la dirección andaluza porque allí se comparte "información sensible".

"Alberto Montero ha sido una marioneta"

La secretaría general de Podemos Málaga está vacante desde que Alberto Montero, exdiputado del Congreso, dimitiera el pasado 7 de marzo. Montero dijo entonces que las listas de Unidas Podemos al Congreso (encabezadas por Alberto Garzón y Eva García Sempere, ambos de IU) eran una "afrenta" a la militancia malagueña. Un mes antes se había apartado de las primarias para la alcaldía de Málaga. "He intentado plantear un proyecto unitario con las distintas familias que conforman Podemos en Málaga, pero ahora no se dan las condiciones", declaró entonces a Sur.

Según Arias y los demás discrepantes de la dirección, Montero fue "dejando hacer a un sector del consejo ciudadano, a cambio de llevarse bien con Teresa Rodríguez", hasta que comprobó que había perdido toda capacidad de acción. "Ha sido una marioneta y cuando se ha hartado, ha cortado las cuerdas y se ha largado".

Denuncias de "venta" de la candidatura en Mijas y gestora en Marbella

La denuncia de Luis Arias no es la única. En Marbella y Mijas (segundo y cuarto municipios de la provincia por población), el partido morado está sumido también en enfrentamientos internos a cuenta de la configuración de las listas electorales.

Seis integrantes de la candidatura en Mijas han renunciado esta semana a ir en las listas, en cuya confección denuncian "graves irregularidades", acusando al coordinador provincial Alejandro Serrato de "vender" la candidatura a un partido local, Alternativa Mijeña. Los seis fueron elegidos en los puestos 2, 3, 5, 6, 7 y 14 en las primarias de Podemos, en las que Remedios Leiva se impuso como número 1 y candidata a la alcaldía.

Una asamblea celebrada el 21 de marzo cambió el criterio y facilitó la presencia en las listas de candidatos vinculados a Alternativa Mijeña, con el que Leiva había concurrido en las elecciones municipales en varias ocasiones. La asamblea se convocó para un jueves a las cuatro de la tarde. "Nos parece por parte del coordinador provincial, Alejandro Serrato, una falta de respeto promover esa reunión (…) algo que no alcanzamos con palabras a poder expresar para decir la gran vergüenza e indignación que nos produce", dicen los ya excandidatos.

Leiva concurrió en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas como número cuatro por Málaga de Nación Andaluza. El artículo 6 del Reglamento de Incompatibilidades de Podemos recoge la incompatibilidad para el sufragio pasivo de quienes de quienes hayan sido "en el pasado inmediato" candidatos de otros partidos "cuya acción pública o institucional sea divergente de los objetivos políticos de Podemos". Además, prevé que el comité electoral y la comisión de garantías democráticas se pronuncien sobre la incompatibilidad de tales candidatos. Los excandidatos aseguran que impugnaron la victoria de Leiva ante las comisiones de garantías estatal y andaluza.

También está en el aire la candidatura y la estructura orgánica de Podemos en Marbella. La dirección autonómica anuló el pasado 20 de marzo la asamblea que ratificó la lista (encabezada por Marco Arafat) y cesó a la hasta entonces secretaria general, Victoria Mendiola, que había denunciado irregularidades y acusado a Arafat y sus allegados de difamarla e insultarla. La decisión de la dirección autonómica implica también el nombramiento de una gestora, que deberá proponer una nueva candidatura en los próximos días.

Este medio intentó contactar con Alejandro Serrato (responsable provincial del partido) durante toda la tarde, sin que fuera posible.