El PP llama “lumbreras” al PSOE por idear el plan recién activado por Moreno para anticipar la salida de escolares por el calor

El PP andaluz ha calificado de “lumbreras” al ideólogo del protocolo contra el calor en las aulas que la Consejería de Educación remitió la semana pasada a todos los centros escolares de la comunidad, y que el Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno autorizó este martes.

Las instrucciones de la Junta autorizan a interrumpir la jornada lectiva a las 12 del mediodía -o antes, de forma excepcional- y adelantar la salida de los alumnos para evitar las horas de más calor, siempre con el consentimiento firmado de los padres en un documento homologado por la escuela.

En realidad, las críticas de los populares van contra el PSOE, puesto que el protocolo actual data de 2017 y fue puesto en marcha por el último Gobierno socialista de Susana Díaz. La comunidad educativa ha afeado a la Junta que despliegue el protocolo sin haber ejecutado el 85% de las obras de climatización en los colegios más expuestos al calor, que debían haber finalizado esta primavera. Los partidos de izquierdas en la oposición también ha cargado contra la Consejería de Educación.

Para responder a las críticas, el PP andaluz emitió este miércoles una nota de prensa en la que una de sus portavoces, la diputada Maribel Torregrosa, recordó que fue el PSOE-A quien implantó el protocolo para la salida anticipada de los escolares cuando haya alertas excepcionales por altas temperaturas. “Dicen que se trata de una solución poco estudiada y trabajada, pero tal vez no tienen que ir muy lejos para localizar al ‘lumbreras’, según su propia definición, que la puso en marcha”, dice la nota.

Torregrosa, además, señala a la ex consejera socialista de Educación, Sonia Gaya, responsable de poner en marcha el protocolo en 2017, y recuerda que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, donde entró como número dos en la lista del entonces alcalde y hoy secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Los populares reprochan a los socialistas que entonces considerasen “justificado” adelantar la salida de los alumnos de clase para evitar el calor y hoy critiquen la misma medida apelando a “problemas de conciliación” de las familias.

“Simplemente nos hemos limitado a permitir que en vez del 1 de junio se pueda activar el 15 de mayo dado el incremento de las temperaturas en los últimos años”. Torregrosa defiende que lo que ha hecho el Gobierno de Moreno ha sido “actualizar el protocolo e introducir mejoras para facilitar la labor a los centros y equipos directivos y darles más garantías a la hora de ponerlo en marcha, que es de lo que se trata en definitiva”.

Obras sin terminar en las aulas

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, explicó el martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que las instrucciones de su departamento se habían adelantado a mayo porque las temperaturas de estos días son propias del verano. La autorización para anticipar la salida del colegio de los alumnos al mediodía sólo se permite si la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decreta la alerta naranja o roja por el calor extremo.

La medida, que también se aplica en otras comunidades como Madrid o Extremadura, no es nueva en Andalucía. Sin embargo, las instrucciones remitidas la semana pasada han levantado una ola de críticas en la comunidad educativa, los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres de alumnos y los partidos de izquierda en la oposición. La razón es que el protocolo de la consejería se mantiene intacto, mientras la Ley andaluza de Bioclimatización en las aulas, aprobada en junio de 2020, sigue sin ejecutarse.

Esta ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento, obliga a la Junta a planificar y realizar obras en las escuelas situadas en zonas más expuestas al calor para refrescar y ventilar las aulas y los espacios comunes. La Consejería de Educación presentó hace un año el Plan de Bioclimatización y Energías Renovables, dotado de 140 millones de euros de fondos europeos, que contempla obras de climatización en 430 centros educativos ubicados en las zonas de severidad climática de Andalucía, pero el 85% aún no se han ejecutado, según datos del departamento de Del Pozo.

De los 430 centros escolares con obras programadas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas, solo se han ejecutado el 15%: 66 están finalizadas, 280 están en construcción, 62 contratadas y las 22 restantes en contratación o proyecto, según los datos aportados por la consejería. Del Pozo admitió el martes, tras el Consejo de Gobierno, que el adelanto de la ola de calor al mes de abril ha pillado a su departamento sin los deberes hechos, pero prevé que el plan de obras para climatizar las aulas esté ejecutado antes de que termine este año.

La consejera ha defendido que interrumpir el horario escolar a las 12 y mandar a los alumnos a casa “no afectará la jornada lectiva”, si bien, a preguntas de los periodistas, no aclaró qué herramientas articularán los centros para garantizar la educación de los niños en sus hogares. Los alumnos que decidan permanecer en el aula hasta que concluya el horario lectivo fijado al inicio del curso seguirán recibiendo clases de sus docentes. Del Podo sostiene, sin embargo, que no se avanzará en el temario curricular y que el contenido de lo que impartan quienes sigan en el aula “no será evaluable”, para no afectar a quienes se vayan a casa.

Los sindicatos de profesores han testado la incertidumbre y el descontento de algunos centros, donde los equipos directivos se quejan de “la falta de concreción” de las instrucciones, y de que tendrán que “duplicar su jornada” para cubrir la enseñanza de los niños que se quedan y de los que se marchan a casa, porque Educación ha delegado la decisión final de escolarización obligatoria en los padres.