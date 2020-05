Dimite la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, tras afirmar que hacerse sus equipos de protección era un "estímulo" para los sanitarios

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha dimitido de su cargo tras varios días de protestas por parte de los colegios de profesionales sanitarios por unas declaraciones en las que afirmaba que para los sanitarios era un "estímulo" hacerse sus propios equipos de protección (EPI).

En su comparecencia, Ventura ha reconocido que "me equivoqué en mi expresión cuando he ofendido, pero jamás estuvo en mi intención. Desde mi primera comparecencia he venido pidiendo perdón y lo he hecho de una forma sincera, es por eso que lamento tanto que mis equivocadas palabras hayan ofendido".

Ventura ha destacado también la labor de todos los profesionales sanitarios durante estos meses: "Hemos logrado evitar el colapso del sistema sanitario, el gran riesgo de una epidemia, y contener la transmisión de la enfermedad. Indudablemente esto no lo hemos hecho solo los responsables de la consejería, sino con el esfuerzo de todos los profesionales sanitarios, a los que reiteradamente he agradecido su esfuerzo y lo quiero volver a repetir".

"No quiero ser un estorbo para esta recuperación"

Al terminar su comparecencia Ventura ha asegurado que "hay un futuro esperanzador" pero que ella no puede estar al cargo de la consejería de Sanidad cuando "los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan, no quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo".

Javier Lambán ha acompañado a Ventura en el anuncio de su dimisión, ha destacado la labor de la ya ex-consejera durante estos meses y ha querido dejar claro que ha sido ella la que ha tomado la decisión para "facilitar la gestión de los meses que nos quedan por delante en la crisis sanitaria".

Lambán ha destacado que él "jamás habría cesado a la consejera porque creo que su trabajo es excelente, la decisión es enteramente suya, lo que acrecienta su categoría como persona y como responsable política" y que "nadie ha sufrido más por la ausencia de materiales de protección que Pilar Ventura, nadie ha trabajado mas por pertrechar al sistema público de salud de esos materiales, nadie se ha dejado tanto la piel porque Aragón este encaminado a superar esta crisis sanitaria que Pilar Ventura".

Respecto a quien va a sustituir a Ventura en su cargo como consejera de Sanidad, Lambán ha asegurado que "no era el momento de anunciarlo" y que se conocerá mañana.