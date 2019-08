Carmen Calvo: “Lo único que el PP puede hacer por España es allanar el camino a quien ha ganado las elecciones”

La vicepresidenta ha estado en el acto de toma de posesión de Javier Lambán como presidente de Aragón “La política no debe ser un espacio de confrontación continua, sino que se tiene que implantar la cultura de la colaboración” “El futuro Gobierno de España no debe sustentarse en los que quieren romper el orden constitucional, que es algo que al PP le preocupa mucho, pero no hace nada”