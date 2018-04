Los ganaderos aragoneses suman el apoyo de la Diputación de Huesca en su lucha contra el lobo

Los ganaderos y los sindicatos se afanan en recoger los apoyos de las instituciones para acabar con el problema de la presencia del lobo en Aragón. Uaga y Asaja se han reunido en las últimas fechas con la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que en su último Pleno aprobó una propuesta de apoyo a la ganadería extensiva. Se trata de un primer paso para que cambie la normativa que impide la extracción de esta especie protegida. La sintonía entre los sindicatos y la Diputación deja satisfechas a todas las partes. PSOE y PP como partidos mayoritarios de esta institución, y también el PAR, mostraron su respaldo a la situación de los ganaderos respecto a los ataques de los últimos meses.

Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón, entiende que hay que actuar ya. “La reunión se planteaba a través de los ganadores para instar a los partidos políticos a que tomen conciencia del problema de la reintroducción del lobo con la convivencia imposible con la ganadería extensiva. Hemos encontrado una buena sensibilidad y aplaudimos el apoyo conjunto de los partidos mayoritarios en apoyo de la ganadería extensiva y sobre todo del medio rural”, señala.

Samper reivindica que “somos los primeros preservadores del medio ambiente y el hombre rural hace posibles los encargos europeos del cuidado del medio ambiente. Con el lobo tenemos un problema, somos la parte más frágil. Miguel Gracia, presidente de la DPH, así lo ha entendido, y queremos que no haya un marco regulatorio que permita la reintroducción de una especie que se va a cargar a otra que cumple un papel primordial en el cuidado de la flora y el paisaje”. Ha recordado que “en Aragón había 2,4 millones de ovejas hace 15 años y ahora queda un millón”. Desde su sindicato se expresa el deseo de que se capture al lobo y se lleve a otra zona; de lo contrario, “nos estamos cargando la ganadería extensiva. No puede haber un marco regulatorio que establezca una convivencia que es imposible”.

“Que Olona tome cartas en el asunto”

José María Alcubierre, responsable comarcal de Uaga Monegros, expresa su confianza en que la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, con Joaquín Olona al frente, “tome cartas en el asunto y vea la situación que se está generando. Todo el mundo se llena la boca con las bondades de la ganadería extensiva pero no vemos que ese apoyo sea real. Los ganaderos están con una preocupación elevada, hay un miedo atroz a los ataques. Si dejamos de lado la ganadería extensiva tendremos un problema grave”.

Alcubierre lamenta la “falta de sensibilidad” de Olona. “Se está poniendo de perfil y no lo afronta como debe, tendría que apoyar la ganadería extensiva y buscar alternativas como llevar al animal a su hábitat. Aquí no puede hablarse de biodiversidad; es un lobo. Y aquí no hay fauna silvestre: ni corzos, ni sarrios, solo ovejas. Genera problemas y estrés en los ganaderos e incluso despoblación”.

En el Pleno del jueves pasado, solo Cambiar Huesca mostró su oposición a que el Ejecutivo autonómico elabore un protocolo de actuación para los ganaderos que se vean afectados por los ataques de estos animales y asuma los costes económicos de estos daños. El presidente de la DPH, Miguel Gracia, juzga que el lobo supone un “elemento de distorsión” y afecta a un sector “que pasa muchas dificultades y está haciendo un trabajo tremendo en mantener un territorio afectado por la despoblación, los incendios o la propia naturaleza salvaje”. La provincia, “ha sabido mantener este territorio y este entorno y necesitamos seguir haciéndolo. El hombre es la primera especie a proteger en nuestro territorio y este hábitat y es fundamental que nos los creamos”.

“El problema no solo lo causa el animal”

Cambiar Huesca brindó su respaldo a algunos de los puntos de la moción, pero el diputado Luis Arduña entiende que “no pueden adjudicarse solamente al lobo los problemas que están teniendo los ganaderos; los últimos ataques fueron obra de perros asilvestrados y no hay que olvidar los daños ocasionados por la presencia de jabalíes”.

"Desenfocan el problema y generan una situación que no es la que se reflejaba en el texto de la moción -añade-”. Su formación sí que se adhiere a la concreción de un protocolo de actuación ante este problema y a que los ganaderos cobren las ayudas “lo antes posible”. La popular Obdulia Gracia desea “la supervivencia de los ganaderos. No se trata de acabar con el lobo, pero que lo recojan y lleven a su hábitat, algún sitio donde esté protegido y no asustando a los ganaderos”.