Vox pide los datos de las personas que trabajan en la Asesoría de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Zaragoza

Primero fueron los inmigrantes y, en particular, los menores extranjeros no acompañados, a los que desde Vox se culpó del aumento de la delincuencia. Y ahora llega el momento de apuntar a otras de sus parcelas favoritas: la formación de extrema derecha ha presentado una interpelación en el Ayuntamiento de Zaragoza interesándose por la actividad de la Oficina de Transversalidad de Género.

En concreto, señalan que en la web municipal se encuentra la Memoria de esta oficina correspondiente a 2017, pero no la de 2018 y cuestionan acerca de cuándo estará disponible.

Asimismo, sobre la actividad de la mencionada Oficina, y en particular, dicen, “acerca de la ‘Guía de lenguaje inclusivo’, el documento ‘Inclusión de Géneros no binarios’ y el folleto ‘Uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio’ dirigidos al personal municipal, dado que algunas de las directrices lingüísticas o gramaticales que se indican en ellos parecen colisionar con las normas de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué normas deben prevalecer? ¿Considera que las personas que han redactado esos documentos tienen una autoridad académica (filológica, lingüística o gramatical) superior a la de los académicos de la Lengua? ¿Son de uso obligatorio -es decir, ha habido alguna circular indicando su obligatoriedad- esas normas dictadas por la Oficina de Transversalidad? ¿Se ha dictado por parte de su Área alguna instrucción sobre la continuidad o no de esas normas sobre el lenguaje inclusivo y no discriminatorio?”

Por otra parte, continúan, “en la Memoria que se ha citado se refiere una Asesoría Confidencial que ocupa a diez personas. ¿Cuáles son las funciones que desempeña esa Asesoría, a quién o dónde debe dirigirse un funcionario que quiera recibir asesoría confidencial sobre transversalidad de género, los puestos de la RPT que la integran, la titulación o requisitos de su personal, retribuciones y coste total de funcionamiento? ¿Cree necesaria la existencia de esa Oficina de Transversalidad de Género?”