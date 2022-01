La enseñanza de la lengua aragonesa se abre paso en las aulas

El instituto Ramón y Cajal es el primero de Huesca en el que se imparte la asignatura de aragonés; como el propio centro celebra, "nuestra lengua propia y autóctona puede así ser conocida y adquirida por las nuevas generaciones de oscenses de forma reglada, lo que supone un hito en la recuperación de nuestro rico patrimonio cultural". El alumnado de ESO y Bachillerato puede cursar, como optativa y de forma reglada y curricular a todos los efectos, la materia de Lengua Aragonesa en los institutos de Aragón autorizados para ello.

La materia se puede cursar en ampliación horaria, además del resto de asignaturas, con dos o tres sesiones lectivas a la semana. En cualquier caso, los centros autorizados tienen la obligación de ofertar la asignatura. Los objetivos de la materia incluyen utilizar la lengua; usar los medios de comunicación y las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en aragonés; conocer y valorar la realidad multilingüe de la comunidad autónoma de Aragón; conocer y contextualizar los periodos más representativos de la literatura en lengua aragonesa; conocer la realidad multilingüe y multicultural de la sociedad actual, con especial atención a Aragón, España y Europa y valorar la diversidad lingüística de Aragón.

La materia de Lengua Aragonesa, además, se presta en especial a su complementación con los contenidos de Historia y Cultura de Aragón, optativa en Bachillerato. En el apartado de actividades complementarias y extraescolares se pueden programar actividades como la celebración del solsticio de invierno con la tradición popular aragonesa de la ‘Toza de Nadal’ con los Departamentos de Matemáticas, Biología y Geología y de Cultura Clásica; el conocimiento del medio geográfico a través de la toponimia en aragonés con el departamento de Historia, la celebración del Día de la Lengua Materna y del Día de Aragón o la participación en el programa Luzía Dueso, enfocado a la difusión de la lengua en los centros escolares.

Con la materia de Lengua Aragonesa los alumnos tienen abierta una ventana al patrimonio cultural aragonés y a la riqueza lingüística y cultural de Aragón

También es necesario tener en cuenta que haber cursado y superado la materia de Lengua Aragonesa en la enseñanza secundaria certifica y acredita el nivel B2 de competencia en Lengua Aragonesa y en Bachillerato el nivel C1. El instituto Ramón y Cajal anima a "incorporar la enseñanza de aragonés", ya que "con la materia de Lengua Aragonesa los alumnos tienen abierta una ventana al patrimonio cultural aragonés y a la riqueza lingüística y cultural de Aragón".

El profesor es Carlos Abril, un filólogo licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza que ha dado clases de aragonés para adultos en varias comarcas del Alto Aragón o ha impartido la materia en el IES Biello Aragón de Sabiñánigo (Huesca), apunta que los alumnos son "chavales con interés por el aragonés, inquietud cultural y mentalidad abierta. Hay hablantes, con raíces en la comarca del Somontano, que en casa lo emplean e hijos de inmigrantes". Había más alumnos de los diez que se han inscrito finalmente y que se desapuntaron porque empezó más tarde de lo previsto.

La materia responde a "un currículum oficial y hay que ajustarse a ello. Competencia comunicativa, cultural… los están incorporando un contenido ‘además’, no ‘en competencia con’. Les está enriqueciendo culturalmente y les permite tener una competencia en su cultura propia. Adquieren algo que añaden a su currículum", añade Abril. A su parecer, la lengua aragonesa no está lo suficientemente implantada en las aulas: "En los últimos años ha crecido la demanda y no se ha satisfecho. Se ha ido dotando de herramientas y normativa, que no había nada. Conforme se ha desarrollado la demanda ha aumentado".

En 34 centros escolares

Según el departamento de Educación del Gobierno de Aragón, se imparte Lengua Aragonesa en 34 centros escolares de Aragón repartidos en 54 localidades. El total de alumnado de aragonés, repartido en todas las enseñanzas, es de 489 en infantil, 694 en primaria, 36 en la ESO y cuatro en Bachiller.

El ejecutivo autonómico afirma que la enseñanza de aragonés ha estado muchos años "ausente" en la educación primaria y secundaria en el Alto Aragón, "incumpliéndose lo exigido en nuestro Estatuto de Autonomía". Sin embargo en los últimos años se han producido "avances notables, de modo que en la actualidad se imparte aragonés a cerca de mil alumnos repartidos por unos 30 centros del Alto Aragón, fundamentalmente de infantil y primaria".

En la Universidad de Zaragoza, el aragonés recibe un tratamiento "desigual, sin que exista un área de filología aragonesa que contribuya a dignificar esta lengua en el ámbito universitario. No obstante, desde la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca) se viene impartiendo en los últimos años el Diploma de Especialización en Filología Aragonesa, que tiene como objetivo principal la formación específica de profesores de lengua aragonesa para los centros educativos no universitarios de Aragón".