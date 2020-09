Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Víctor Laínez

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a Rodrigo Lanza a 20 años de cárcel por asesinato con alevosía y motivos ideológicos. La semana pasada, el jurado consideró por mayoría de ocho a uno a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Laínez y determinó por la misma mayoría que la agresión se produjo sin que la víctima pudiera defenderse y que fue por motivos ideológicos, aunque descartó el ensañamiento. El tribunal consideró como atenuante también su estado de embriaguez.

El tribunal popular aceptó las versiones de la fiscalía y las acusaciones y rechaza la versión dada por Lanza en el juicio, quien manifestó que actuó movido por el pánico pensando que Laínez le iba a atacar con una navaja, y que el primer golpe se lo dio de frente.

La fiscalía pedía 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros, mientras que las acusaciones particular y popular solicitaron una pena de 23 años de cárcel y 500.000 euros de indemnización. El abogado de la defensa afirmó que "no hay asesinato", sino en todo caso un delito de lesiones con muerte no querida, lo que supone una condena de dos a cinco años.

Este ha sido el segundo juicio que se ha celebrado contra Lanza por este caso, ya que la Audiencia Provincial de Zaragoza ya le había juzgado este año y condenado a cinco años de prisión, una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló al considerarla no motivada, ordenando repetir el juicio.