El Gobierno Vasco ve positivo el pacto post Brexit porque evitará el "caos y descontrol" de un desacuerdo

Sin embargo, prevé "graves perjuicios económicos y sociales a las dos partes" y reafirma el "europeísmo" del Gobierno Vasco y Euskadi

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha calificado de "buena noticia" el pacto post Brexit alcanzado este jueves entre la UE y Reino Unido porque "evita, al menos, el caos y el descontrol que se hubiera podido dar" sin un acuerdo.

Además, ha advertido de los "graves perjuicios económicos y sociales que conllevará "a las dos partes" y ha reafirmado el "europeísmo" del Gobierno Vasco y Euskadi, porque "la solución a muchos de sus problemas es más Europa".

Los negociadores de la Unión Europea y de Reino Unido han llegado este jueves en Bruselas a un acuerdo sobre las condiciones de su relación futura para evitar un Brexit "a las bravas" el próximo 31 de diciembre, cuando los británicos dejen de ser parte del club comunitario tras más de cuatro décadas.

El pacto, finalmente, será menos ambicioso de lo que la Unión Europea aspiraba, pero permitirá una relación comercial sin cuotas ni tarifas a condición de que Londres asuma reglas igualitarias en materia de competencia y otras salvaguardas.

Tras conocerse el acuerdo, Arantxa Tapia ha afirmado que "el que finalmente se haya llegado a un acuerdo para encauzar el Brexit es una buena noticia" y "así hay que valoralo, necesariamente".

"Este acuerdo de mínimos evita, al menos, el caos y el descontrol que hubiera supuesto el llegar a 2021 sin ningún tipo de pacto", ha defendido en un comunicado.

"GRAVES PERJUICIOS"

No obstante, ha recordado que el Brexit "es una realidad que ya ha sucedido y que no tiene marcha atrás". "A partir del 1 de enero, el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea y esto, aun con este acuerdo de mínimos, va a causar graves perjuicios económicos y sociales a las dos partes, pero sobre todo al propio Reino Unido", ha añadido.

Por ello, ha reafirmado el "europeísmo" del Gobierno Vasco y Euskadi, porque "la solución" a muchos de sus problemas "es más Europa". "Es necesario reforzar la unidad de acción y la coordinación de las políticas de la Unión Europea y de sus estados miembros", ha afirmado.

También ha manifestado el "compromiso firme" del Ejecutivo autónomo de "seguir trabajando junto a las empresas vascas en este tiempo de transición para ayudarlas y acompañarlas en la adaptación a los escenarios económicos y normativos de la nueva realidad post-Brexit", así como al "aprovechamiento de las oportunidades que este nuevo marco de relaciones pueda ofrecer".