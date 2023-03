📩 BOLETÍN | Moción triste en Vox street

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Moción triste en Vox street

Ayer me equivoqué. Te dije que buscaras palomitas para disfrutar del ridículo de la ultraderecha en el Congreso. Y, sin embargo, de lo que vimos ayer no se pudo disfrutar mucho, porque fue incómodo, decadente, sórdido, aburrido, triste. Ya sabíamos que era una moción de censura sin opciones, que solo perseguía desgastar al Gobierno y de camino señalar al PP por timorato. Ya sabíamos que con 89 años, Ramón Tamames no iba a ser un enérgico orador que pudiera revolver al Congreso durante horas. Lo que podía hacer fuerte a Ramón Tamames era una especie de autoridad moral fruto de su experiencia.

Pero se ha enredado en mentiras que desgrana en este artículo Ignacio Escolar, le ha comprado a Vox las metáforas más básicas de su argumentario, ha hablado de mujeres, trabajadores, empresas y sanidad pública como si nunca hubiera sido de izquierdas, se ha saltado partes del discurso que tenía preparado y nos ha demostrado que ni él mismo tenía mucho interés en este circo. Los diputados de Vox, con risa nerviosa, solo podían sobreactuar y aplaudir al mínimo intento de ser ingenioso. Cuando Pedro Sánchez empezó a replicarle daban ganas de decirle que parara, por compasión. La sensación general (creo yo, que todo esto es subjetivo) es que Tamames no estaba para esto y que la derecha lo sabe.

Hoy en el podcast, escuchamos algunas perlas del debate y repasamos cómo hemos llegado hasta aquí: ¿por qué hace esto Vox? ¿Cómo surge la operación Tamames y en qué momento se empieza a torcer?

La primera jornada de la moción de censura ha durado casi 12 horas. Todos los grupos han criticado “el papelón” de Tamames y Vox. Tamames ni les ha contestado. Hoy se retoma para que hablen los portavoces de PP y PSOE. Luego se vota la moción. A favor, solo Vox. El PP se abstendrá.

La vida en un meteorito

Para despejarnos la mente de surrealismo político, deja que te cuente una cosa totalmente diferente. La agencia espacial japonesa ha hecho un hallazgo fascinante: hay restos de dos compuestos químicos básicos para la vida en un asteroide que viaja a decenas de miles de kilómetros y que nunca ha tenido contacto con la Tierra. Esto refuerza una teoría: la de que quizá el combo químico del que salieron las primeras moléculas ‘vivas’ en nuestro planeta vino a bordo de algún meteorito. Eso significaría que también puede haberse dispersado por otras partes del Universo.

Que no se te pase

Ayudas que no ayudan . Muchas ayudas que en teoría deberían ir destinadas a familias pobres acaban privilegiando aún más a familias numerosas que en realidad tienen mucho dinero. Razón: también tienen más formación y tiempo para informarse de cómo pedirlas. Deberían automatizarse.

. Muchas ayudas que en teoría deberían ir destinadas a familias pobres acaban privilegiando aún más a familias numerosas que en realidad tienen mucho dinero. Razón: también tienen más formación y tiempo para informarse de cómo pedirlas. Deberían automatizarse. Procesado . El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dice que los cambios en el Código Penal sobre el delito de malversación no aplican a Carles Puigdemont. Le mantiene la acusación.

. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dice que los cambios en el Código Penal sobre el delito de malversación no aplican a Carles Puigdemont. Le mantiene la acusación. Poco hablamos del papel de las inmobiliarias en el absurdo mercado del alquiler. La última tendencia es otra forma de piratería: cobrar a los inquilinos un extra (una mensualidad o más) por la renovación del contrato de alquiler. Aquí contamos que no es muy legal.

del papel de las inmobiliarias en el absurdo mercado del alquiler. La última tendencia es otra forma de piratería: cobrar a los inquilinos un extra (una mensualidad o más) por la renovación del contrato de alquiler. Aquí contamos que no es muy legal. Red Bull te da pasta. La Comisión Europea tiene a la empresa Red Bull bajo investigación por posible abuso de poder en el mercado. Con un aumento de sus ingresos del 24% en un año, Bruselas ha ordenado la inspección de varias sedes de la compañía.

En el capitulo de hoy

Ni una vida sin serie . Desde Bárbara Rey a Nacho Vidal, de Miguel Bosé a Pamela Anderson, se han puesto de moda en televisiones y plataformas de series los ‘biopics’. O sea, contar la vida de alguien. A mí no suelen encantarme, sobre todo si, como me pasa con las “biografías autorizadas” en formato libro, vienen patrocinadas por su propio protagonista. En Vertele hacen un completo repaso al género.

. Desde Bárbara Rey a Nacho Vidal, de Miguel Bosé a Pamela Anderson, se han puesto de moda en televisiones y plataformas de series los ‘biopics’. O sea, contar la vida de alguien. A mí no suelen encantarme, sobre todo si, como me pasa con las “biografías autorizadas” en formato libro, vienen patrocinadas por su propio protagonista. En Vertele hacen un completo repaso al género. Podemos y Felipe. Dentro de esa tendencia, hay productoras que ya se atreven con materia prima política. Shine Ibérica, la productora de MasterChef, ha comprado los derechos de un libro sobre Felipe González para hacer serie. Por otro lado, de los creadores de ‘Fariña’, se está cociendo algo de ficción sobre el origen de Podemos.

Dentro de esa tendencia, hay productoras que ya se atreven con materia prima política. Shine Ibérica, la productora de MasterChef, ha comprado los derechos de un libro sobre Felipe González para hacer serie. Por otro lado, de los creadores de ‘Fariña’, se está cociendo algo de ficción sobre el origen de Podemos. Agente Carter. La serie que me estoy poniendo ahora cuando estoy en un sitio incómodo donde necesito matar el tiempo, o cuando sé que lo mismo me quedo dormido, es Agent Carter, otro despiece de Marvel, que lo aprovecha todo de su universo de superhéroes. En este caso, es más bien una historia de espías y armas nucleares ambientada en 1946 con personajes salidos de Capitán América. Tiene buenas críticas.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.