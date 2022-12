📩 BOLETÍN | Se ha roto

Hola.

Tenemos crisis política de primer nivel. Agarra un café y vamos al lío.

Se ha roto

El Tribunal Constitucional ha prohibido al parlamento español tramitar una ley. No es una ley cualquiera, es una ley diseñada para para forzar la renovación de jueces del Tribunal Constitucional, con el mandato caducado, pero que se niegan a irse. De todas las ocasiones históricas que el Tribunal Constitucional ha tenido para impedir una votación del poder legislativo estatal, y mira que ha habido chapuzas y polémicas, ha elegido esta.

El titular que vas a encontrar en portada de elDiario.es no puede ser más claro: El Tribunal Constitucional amordaza al Parlamento. Están impidiendo que se apruebe una reforma ya votada en el Congreso por amplia mayoría. Ordenan al Senado, donde iba a ratificarse esta semana, que no la vote. El presidente del Senado aceptó anoche la orden, pero también advirtió de que “la democracia siempre se abre paso” y eso sonó a que el pulso no ha terminado. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y mano derecha de Pedro Sánchez, ha dicho que lo sucedido es de “máxima gravedad” y que “se ha abierto una puerta que no sabemos a dónde nos conducirá”.

La sensación que detecto, entre compañeros y analistas, es que esta decisión rompe del todo el idilio de la izquierda progresista con la seguridad jurídica fundada en la Transición, abre una grieta en ese armazón del que España estamos tan orgullosos, eso del Estado de Derecho. ¿Cómo de profunda será esa grieta? Veremos.

Ignacio Escolar analiza este atropello a la democracia . “La mayoría conservadora en el Constitucional rompe la separación de poderes y retuerce en tres ocasiones la legalidad para que la derecha pueda mantener su poder en este tribunal fuera de su mandato democrático”.

Y aquí tienes las claves más técnicas de la decisión del Tribunal Constitucional, inédita en nuestra democracia.

Un buen día para el PP

La decisión del Tribunal Constitucional, tomada a raíz de un recurso del PP, no es la única buena noticia que han recibido los populares en las últimas horas. Y la otra es casi mejor, a nivel personal.

La Audiencia Nacional ha cerrado la investigación que trataba de demostrar que el PP había adjudicado obra pública durante los gobiernos de Aznar a cambio de donaciones al partido por parte de las constructoras. Las donaciones existieron, pero no se ha podido demostrar que fueran una comisión directa como soborno ligada a contratos específicos.

Es curioso porque elDiario.es publicó en 2015 un elaborado relato de Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, donde detallaba cómo la obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP. Aquí tienes su confesión íntegra. Pero luego se retractó, dicen que a cambio de “un coche lleno de dinero”. Bárcenas también amagó, pero no se atrevió. El juez a cargo de esta causa, que se ha alargado durante ocho años, era Santiago Pedraz, no precisamente sospechoso de querer beneficiar al PP. Sin la confesión de los implicados era difícil que el caso prosperara. A falta de valientes, la financiación del PP por parte de grandes constructoras en los tiempos de la Caja B del partido quedarán para la historia jurídica como donaciones por amor, supongo. La típica generosidad política del capitalismo y el ladrillo.

Cargados de razones contra Trump

Vamos a ver en las próximas horas palabras muy contundentes contra Donald Trump. La comisión parlamentaria sobre el asalto al Capitolio de EEUU pide procesarle por la vía penal bajo acusaciones de insurrección, conspiración y otros delitos. Muy fuerte. Muy fuerte pero muy poco vinculante. La investigación, muy pormenorizada, se ha trasladado a un informe y el informe se entrega al Departamento de Justicia, que a su vez lleva su propia investigación. Todo suma, pero Trump ha demostrado ya muchas veces su desprecio por la gente cargada de razones.

Y Musk. Si Donald Trump fuera el jefe de Twitter, seguramente haría muchas de las cosas que está haciendo Elon Musk. Ayer te las conté casi todas pero la madrugada nos reservaba otra: el propietario de la red social ha hecho una encuesta pública entre los usuarios preguntando si, ante tanta polémica, debería dimitir como consejero delegado. Han votado 17 millones de personas. Y el 57% le ha (hemos) dicho: vete. No puede decir, como sí haría Trump, que se ha amañado el voto porque la máquina de contar es suya. Ahora a ver qué hace.

Aceite y leche

¿Por qué la leche y el aceite cuestan mucho más que antes? Las razones no están en Ucrania, y hemos salido a buscarlas. Hoy en el podcast, explicamos el extraño caso de unos alimentos básicos que siempre han estado en crisis y ahora hacen dinero.

Que no se te pase

Tope de gas . La Unión Europea supera el bloqueo de Alemania y pacta un tope al precio del gas inspirado en la excepción ibérica de España y Portugal. Mucho más flexible, eso sí, para convencer a los germanos. Ha costado 12 reuniones. Aquí las claves.

. La Unión Europea supera el bloqueo de Alemania y pacta un tope al precio del gas inspirado en la excepción ibérica de España y Portugal. Mucho más flexible, eso sí, para convencer a los germanos. Ha costado 12 reuniones. Aquí las claves. Gripe del camello . El último alarmismo microbiológico se llama “gripe del camello”, un virus primo del coronavirus al que se le han achacado muertes en el Mundial de Qatar que no están documentadas. Aquí lo que sabemos.

. El último alarmismo microbiológico se llama “gripe del camello”, un virus primo del coronavirus al que se le han achacado muertes en el Mundial de Qatar que no están documentadas. Aquí lo que sabemos. Teresa Rodríguez y Alberto Rodríguez. La líder andaluza de Podemos en su fundación y luego referente del movimiento Adelante Andalucía dejará su escaño y volverá ser profesora. Alberto Rodríguez, expulsado de su escaño del Congreso por el Supremo, será candidato a presidente de Canarias.

Todo es política

16 semanas . Con los dimes y diretes de la baja de maternidad de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha quedado claro que hay mucha gente que no sabe que el permiso, a partir de la semana 6, se puede derivar al otro progenitor, o incluso interrumpir y retomarla después. Aquí un testimonio.

. Con los dimes y diretes de la baja de maternidad de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha quedado claro que hay mucha gente que no sabe que el permiso, a partir de la semana 6, se puede derivar al otro progenitor, o incluso interrumpir y retomarla después. Aquí un testimonio. Grada Popular . No hay muchísimos periodistas que traten el deporte con perspectiva de izquierdas, así que es de reconocer la perseverancia de Ignacio Pato, que además acaba de sacar un libro sobre el tema. Le entrevistamos: “La izquierda ha pecado de no saber hacer suyo el fútbol”. Por cierto, aquí más detalles sobre la toga que el emir de Qatar le puso a Messi.

. No hay muchísimos periodistas que traten el deporte con perspectiva de izquierdas, así que es de reconocer la perseverancia de Ignacio Pato, que además acaba de sacar un libro sobre el tema. Le entrevistamos: “La izquierda ha pecado de no saber hacer suyo el fútbol”. Por cierto, aquí más detalles sobre la toga que el emir de Qatar le puso a Messi. Conocer a Miss Raisa es conocer a una rapera que carga con un montón de etiquetas que no quiere que la eclipsen. Mujer, inmigrante, musulmana, catalana, rapera, madre. Ella se ha sentido toda la vida “un saco de boxeo entre dos culturas” y lo cuenta muy bien aquí. Se puede leer mientras oyes su canción más escuchada: “Es la historia de una niña que llevaba velo…” o esta sobre inmigración.

Vamos a tener una semana movida. Aquí estaremos. Disfruta de tu día.

Un abrazo,

Juanlu.