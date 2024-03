Las elecciones complican la gestión de la política económica

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Nosotros en elDiario.es hemos tenido una semana complicada y bastante desagradable. Primero, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenazó por escrito a elDiario.es con cerrar este periódico: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Pocos días después, Rodríguez difundió entre varios medios de comunicación el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de Díaz Ayuso y envió los nombres y las fotos de dos periodistas de El País que están investigando la supuesta realización de obras ilegales en el inmueble adquirido por la pareja de Ayuso. El propio Rodríguez ha admitido que propagó la mentira mediante mensajes de WhatsApp.

Esta es la respuesta que nos está dando el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las informaciones que estamos publicando sobre los delitos de fraude fiscal y falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, o la vivienda que disfrutan Ayuso y su novio. A pesar de las amenazas y los bulos para tratar de desprestigiarnos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.

La actuación de Miguel Ángel Rodríguez está completamente fuera de lo que es la confrontación política democrática. Un ejemplo de la rivalidad dentro de unos parámetros éticos es la polémica interna que se ha abierto en el Gobierno sobre las consecuencias de la incapacidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con elDiario.es, aseguró que “la legislatura no está en riesgo por la ausencia de Presupuestos” mientras que el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, advirtió de que “es una irresponsabilidad bajar los brazos en un momento de mucho hartazgo ciudadano con la política”. La razón del choque entre Sumar y el PSOE es que sin nuevas cuentas públicas va a ser más dificultoso aprobar algunos de los acuerdos del Gobierno de coalición que iban en los Presupuestos. Aquí te explicamos este nuevo choque entre PSOE y Sumar.

Pero, además, el nuevo ciclo político con tres elecciones por delante (Euskadi en abril, Cataluña en mayo y Europeas en junio) provoca tensiones y tiranteces dentro de la coalición para buscar una diferenciación que tenga réditos electorales.

Hay alternativas para sacar adelante varias medidas, pero ya se está planteando un contexto de rigidez política que afectará a la luz verde de algunos de los acuerdos de coalición. Por ejemplo, el Ejecutivo tendrá que aprobar medidas vía Real Decreto-ley y los grupos parlamentarios deberán confabularse con enmiendas para que sean convalidados en el Congreso: desde ajustar el IRPF al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elevar el índice de referencia para las ayudas y prestaciones públicas (el IPREM), o subir el sueldo de los funcionarios, entre otros. En esta información te contamos las vías para dar luz verde a los acuerdos del Gobierno de coalición.

Ahora bien, mientras en España las próximas elecciones complican la gestión de la política económica, los inversores toleran la fragmentación parlamentaria y el accidentado calendario electoral y destacan el crecimiento de nuestro país frente al resto de la eurozona. Aquí te explicamos cómo la economía española convence al mundo financiero pese a la inestabilidad política.

España es de los países europeos que menos paga por las horas extra, cuando se pagan. Seguramente no te parecerá extraño, pero no tendría que ser así porque nuestro país también es uno de los países de la UE con la legislación más restrictiva respecto al número de horas extra que se pueden realizar al año. “Retribuirla como una hora ordinaria es una anomalía. En el resto de países europeos se abonan al menos, en el caso francés, un 10% por encima. Hay otros que llegan al doble, al 100%. Y la media está entre el 30 y el 50%”, explica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, a partir de un informe realizado por el sindicato. De los 29 países analizados, solo diez, incluida España, no compensan las horas extra por encima de las ordinarias. Aquí tienes más información sobre la pésima remuneración de las horas extra en España.

El Dato

41,3% de personas

Que viven en zonas con altas tasas de pobreza severa no han solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque no lo conocen. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la red EAPN-España, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de hogares que reciben el IMV no ha parado de crecer desde que se aprobó la prestación: en España la reciben 376.000 familias, con una cuantía media de 500 euros, mientras que otras 181.000 acceden al Complemento de Ayuda para la Infancia. Estos datos quedan lejos de la meta original de 850.000 y del 1,1 millones de familias que viven en situación de pobreza extrema. En este enlace tienes mucha más información sobre cómo combatir la pobreza y los obstáculos para recibir el Ingreso Mínimo Vital.

Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing), escrito por los técnicos de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. En su libro explican los agujeros que tiene nuestro sistema fiscal, que acaban beneficiando a quienes más tienen, y cómo los discursos en contra de los impuestos han generado todavía más vías para que los grandes capitales encuentren fórmulas para tributar menos. Aunque la derecha se empeñe en calificar a España como infierno fiscal, la realidad es que nuestro país tiene una diferencia con la zona euro en presión fiscal de casi cuatro puntos, en una parte por la economía sumergida y el fraude, pero también por la planificación fiscal de las grandes fortunas, de los grandes capitales, pues hace que tengan muy pocas rentas a tributar en el IRPF. En esta entrevista con Carlos Cruzado tienes más detalles sobre este libro y el sistema fiscal español.

Bien público

La construcción sigue siendo un terreno de arenas movedizas. Los ayuntamientos que paralizan licencias inmobiliarias por la presión urbanística o solo pretenden hacer una ciudad más humana se pueden encontrar con actuaciones de todo tipo por parte de algunas empresas. Es lo que ha ocurrido en Rivas Vaciamadrid. La promotora Jarama Desarrollos Inmobiliarios trató de conseguir que el Ayuntamiento diese el visto bueno a la construcción de una promoción inmobiliaria con un documento falso del Canal de Isabel II, que la empresa pública madrileña de aguas reconoce que no tiene “validez”. El consistorio ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil los hechos ante un presunto delito de falsedad documental. En paralelo, el Canal de Isabel II está preparando una denuncia. La constructora lo niega, pero el documento falso está ahí y el señalamiento de que no es auténtico, también. En esta información de Cristina G. Bolinches te contamos las malas artes de algunas constructoras para conseguir obras al precio que sea.

Nos gusta la competencia

