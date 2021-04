El Puerto de València, un debate imprescindible

No es un asunto nuevo, pero ha entrado en una nueva fase. El proyecto de ampliación del Puerto de València lleva tiempo sobre la mesa. La polémica en torno a si debe exigirse una nueva declaración de impacto ambiental, dado que la que esgrime la Autoridad Portuaria es de 2007, estaba en el tejado del Gobierno hasta que el pasado viernes se hizo público el documento informativo en el que Puertos del Estado se lava las manos y traslada la responsabilidad a la entidad que preside Aurelio Martínez.

La posibilidad de que la Autoridad Portuaria de Valencia acabe adjudicando definitivamente a TIL, una filial de la naviera MSC, la obra de una nueva dársena de 134 hectáreas para carga y descarga de grandes buques de contenedores, pese a las objeciones de sectores vecinales y ecologistas como los que se agrupan en la Comissió Ciutat-Port, ha llevado a que se levanten voces discrepantes en el seno de los pactos de izquierdas que sustentan el Gobierno de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.

A lo largo de la semana se han sucedido las tomas de postura, del alcalde de València, Joan Ribó, de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, y de la propia vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, por parte de Compromís, todas contrarias a la ampliación que propone el Puerto de València. También Unides Podem ha expresado su oposición, frente al perfil bajo de los dirigentes socialistas, que se han amparado en que se trata de decisiones técnicas. La brecha en el Pacto del Botánico por este tema es bien llamativa.

Por otra parte, la Comissió Ciutat-Port ya anuncia que recurrirá a los tribunales y tanto Podemos como Compromís han proclamado que también emprenderán la vía judicial. La Federació d’Associacions Veïnals de València se ha declarado en contra de la ampliación y plantea que se desmonten los diques construidos en base al proyecto de 2007 por su efectos sobre las playas al sur de la ciudad. Por otra parte, el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que era conseller en el momento en que se aprobó el proyecto, se muestra crítico con la ampliación del puerto y reclama un debate en la ciudad sobre la posibilidad de “perder las playas”.

La actitud de González Pons contrasta con la de sus correligionarios del PP y del resto de la derecha, que apoya la ampliación sin matices y ataca a los gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento por sus contradicciones.

elDiario.es ha apostado desde el principio por dar cobertura, no solo a la información sobre el proyecto de ampliación del Puerto de València y todo lo relacionado con ella, sino al debate que el tema suscita, con numerosos artículos de opinión. A modo de muestra de los más recientes, el del catedrático Joan Romero, y el de quien escribe este boletín. Se trata de un debate imprescindible en el que vamos a persistir.

De momento, este fin de semana, Carlos Navarro Castelló hará un amplio reportaje para situar a los lectores mediante la explicación del proyecto y las claves de la polémica.

Avanza la vacunación masiva y ahora se frena la de Janssen

Ha sido una semana intensa en los puntos de vacunación contra la COVID-19. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que dirige Ana Barceló (que se ha vacunado guardando estrictamente su turno) ha desplegado recursos para vacunar a 213.000 personas. El freno de la vacuna de Janssen por la aplicación del protocolo que obliga a recopilar información por algunos casos estadísticamente menores de trombos en algunas personas vacunadas es un nuevo contratiempo en los suministros de dosis, aunque la Generalitat Valenciana confía en que podrá reorganizar sus previsiones y mantener el ritmo en la vacunación.

Campañas políticas por la liberación de patentes. Los socialistas valencianos han emprendido una campaña, con mociones sobre el tema en los ayuntamientos, para que se liberen las patentes de las vacunas, una posición que se abre paso en diversos ámbitos. Compromís también ha anunciado una campaña en ese sentido.

"Un paso en la buena dirección"

El Valencia CF sigue trabajando "en la solicitud de licencias" y además ha presentado un anteproyecto del polideportivo de Benicalap comprometido dentro de toda la operación urbanística recogida en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se aprobó en su día para la construcción del nuevo estadio y la recalificación del viejo Mestalla. Así lo ha comunicado este jueves el alcalde de València.

Tras las advertencias del Ayuntamiento y de la Generalitat de que no se prorrogaría la ATE si no había algún avance por parte de Peter Lim, propietario del club, de cara a retomar las obras del estadio paralizadas en la avenida de las Corts Valencianas, el presidente del Valencia, Anil Murthy, ha movido ficha. "Sin estadio no hay ATE", ha recordado la vicealcaldesa Sandra Gómez. "Es un paso en la buena dirección", ha señalado Joan Ribó.

Desbloquear una de las "herencias" de la época de la especulación y los pelotazos, no precisamente futbolísticos, parece un poco más posible que la semana anterior.

En esta entrevista de Francesc Miró a Paula Bonet a propósito de su novela La anguila, se abordan los silencios heredados, pero también las esperanzas que recoge una interesante experiencia narrativa.

La edición valenciana de elDiario.es cuenta con colaboradores de opinión tan interesantes como Joan Dolç, que en su sección En legítima defensa aborda con profundidad analítica y una excelente prosa temas de la cultura y la vida. Su última entrega es esta: Externalizaciones.

En el ámbito cultural, Gustau Muñoz mantiene sus Notes de lectura como una sección desde la que asomarse a la mundo de la letras. Su último artículo es este: Lectures disperses.

Informació i opinions en valencià

Els articles de Gustau Muñoz es publiquen en valencià i els de Joan Dolç poden llegir-se tant en valencià com en castellà. L'edició valenciana d'elDiario.es aposta des del 2015, poc després de la seua posada en marxa (va ser el primer mitjà d'informació general que ho va fer), per una oferta informativa en les dues llengües oficials.

La versió en valencià inclou tant informació general com específica i diverses col·laboracions d'opinió, en una inciativa per fer normal una llengua que ha mancat històricament de plataformes periodístiques. La pots llegir ací.

Nos vemos.

La redacción de elDiario.es C.Valenciana.