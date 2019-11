Pantalón Russel de Trangoworld

Los Russel de Trangoworld son unos pantalones técnicos de corte ajustado (slim fit) confeccionados en tejido bielástico que nos otorgan máximo confort y libertad de movimientos.

Es un modelo que incorpora el tejido Gore-Tex Infinium que cuenta con el certificado “bluesign approved” y son PFCec libres de DWR como parte del compromiso constante de la marca con el medio ambiente.

Disponible en tres colores (naranja/antracita – gris/negro – azul/negro), el modelo analizado en esta ocasión es el de color naranja con antracita. Un color, sin duda, fácil de distinguir en las actividades invernales.

Comentar antes de nada que es un modelo que comparte muchas características con el modelo Kangri, analizado en la revista número 181 de Campobase (mes de noviembre), ya que, al igual que estos están construidos con tejido bioelástico con tecnología free4move que nos permite una total libertad de movimientos, aún teniendo un corte muy ceñido. Aunque en una primera impresión los notaremos “ceñidos”, la verdad es que podemos llevar material en los bolsillos sin que resulte incómodo.

Presentan un patronaje técnico con rodillas conformadas y reforzadas, y se encuentran fuertemente reforzadas con cordura en el interior de los tobillos, un detalle muy de agradecer para el uso de crampones.

La parte trasera de los pantalones está construida en cordura color antracita transpirable mientras que la delantera es tejido cortavientos con tratamiento repelente al agua.

Pertenecen a la gama Trangoworld Alpine, al igual que los Kangri, pero tienen mayor capacidad cortavientos, sobre todo en la parte de los muslos. El tejido Gore-Tex Infinium le aporta un grado extra de confort. Los hemos probado en actividad invernal bajo nevada intensa y realizando esquí de travesía con temperaturas inferiores a cero y viento en las cumbres.

Aunque al dejar el calor del coche con un tiempo poco agradable creía que tendría frío, en cuanto empezamos a subir las piernas cogen la temperatura ideal sin llegar a sudar ni tener sensación de frío. No obstante, con mal tiempo aconsejaría unas mallas térmicas debajo si no se es de “pierna caliente”.

Bajo nevada constante, el pantalón ha aguantado bastante bien siendo la zona más sensible la superior de los muslos donde escurre todo el agua la chaqueta, pero sorprendiendo muy gratamente su capacidad de cortavientos ya que en las cumbres tuvimos muy mal tiempo a primera hora y el pantalón mantuvo la temperatura correcta. Aún teniendo nieve hasta media caña en varias zonas, los bajos llegaron secos al coche.

Concebidos para alpinismo, escalada, esquí de travesía y trekking, destacar que son calientes, sin ser calurosos. Por debajo de los 0 grados, si no se estima estar bajo actividad constante, mejor reforzarlos con unas mallas térmicas, pero, por ejemplo, en esquí de travesía los hemos probado con sensación térmica inferior a 0 y sin problema.

Son de cintura cerrada y poco elástica, cuesta un poco ponérselos, pero a cambio no se mueven ni bajan una vez puestos. Cuentan con cremallera y ajuste mediante tapeta.

Encontramos dos bolsillos frontales horizontales, uno más en cada muslo y un último bolsillo en la parte trasera derecha. cuatro bolsillos en total todos con cremallera vista YKK, al igual que el resto de cremalleras de los tobillos y la bragueta.

Disponen de una amplia cremallera vertical en cada lateral de doble cierre que nos permite ventilar perfectamente la pierna para los días de calor.

Hemos echado en falta tiradores en todas las cremalleras, o al menos en las de tobillos y costados. Es muy complicado operarlas con guantes y las laterales terminan justo en el pliegue de la rodilla. Si unimos que no tiene tirador y que en el pliegue se esconde, creemos que es casi obligatorio quitarse los guantes para maniobrar con las cremalleras.

En los tobillos incorpora polainas fijas que evitarán que entre la nieve en la bota. Funciona genial y hemos realizado bajadas con nieve polvo sin ningún problema de que entre dentro de la bota.

Aunque con las cremalleras de apertura lateral de los tobillos podemos utilizar botas de esquí, el dimensionado es muy ajustado. En mis botas es imposible cerrar las cremalleras lo que con peor tiempo termina siendo un problema. Con una banda elástica hubiera quedado mejor resuelto al estilo de la gama TRX.

Así que, resumiendo, nos encontramos ante unos pantalones muy cómodos y polivalentes con los que podemos salir a la montaña en altura en un amplio abanico de actividades asegurándonos un muy buen compromiso entre resistencia, confort térmico y libertad de movimientos.

El tejido Gore-Tex Infinium que incorpora es muy efectivo, sorprendiendo su capacidad de mantener la temperatura en malas condiciones y viento.

Como única pega, la falta de tiradores en las cremalleras lo que le resta algo de maniobrabilidad con guantes, y quizás lo estrecho de la caña que dificulta el uso de botas anchas.