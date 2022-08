Mochila Serles 32 litros de Vaude

En este artículo queremos hablaros de uno de los últimos modelos en mochilas ligeras presentado por la firma alemana Vaude: la Serles 32 litros.

La Serles es una mochila de última generación fabricada con materiales ligeros, lo que la otorga unos maravillosos 900 gramos de peso para un modelo de 32 litros. Sin duda unos datos fantásticos. No obstante, como es obvio esta ligereza afecta a otros aspectos de la mochila. Así, aunque se ha elaborado con materiales de máxima calidad, hemos apreciado que algunas partes de la misma, aquellas que entran más en contacto con el suelo, como es la base la mochila, pueden sufrir más y deteriorarse. En ese aspecto si que echamos de menos un mayor refuerzo en la base.

No obstante, está claro que es una mochila que busca la sencillez y la comodidad para un uso continuo, tanto en temporada estival como en invernal, al proporcionarnos en ambas estaciones la posibilidad de portear todo el material necesario y adaptarse a cualquier situación que se nos de gracias a sus cierres y sistemas de control de volumen.

Este modelo lo podemos encontrar en el mercado en dos tamaños (22 y 32 litros). Nosotros hemos probado el modelo de capacidad de 32 litros, que permite darle uso en actividades de una o dos jornadas en estival o actividades que requieran portear un volumen medio en cuanto a material y abrigo se refiere. Nos podría permitir su utilización en travesías invernales y actividades de varios días, midiendo claro está y minimizando el material que portearemos. También podremos usarla para actividades de alpinismo o escaladas en las cuales necesitemos llevar tanto piolets como material duro de escalada, dígase tornillos de hielo, fisureros, etc.

En nuestro caso, y para dar un ejemplo, para una actividad de un día hemos cargado la mochila con el siguiente material y aun podríamos incluir algo más:

En el interior hemos metido chaqueta técnica, forro polar, crampones, arnés con material de reunión y varios mosquetones, pies de gato y botas, catorce cintas exprés y fisureros, casco, guantes, frontal y sistema de hidratación.

En el exterior, una cuerda de 70 metros y piolet.

Características

Como ya hemos comentado, la Serles es una mochila ligera por su bajo peso (900 gramos) en relación a su capacidad (32 litros). Las posibilidades de porteo que nos permite son buenas en cuanto a volumen, y destacamos especialmente su ergonomía, ya que nada más ponérnosla notamos lo cómoda que resulta gracias a su marco de aluminio de la espaldera y lo bien que se adapta a la espalda. También son reseñables las correas de hombros, muy ligeras y cómodas, inspiradas en otros modelos de trail running.

Los materiales utilizados son de gran calidad y ligeros, aunque como ya indicamos al principio creemos que se podrían reforzar algunas zonas que tienden a entrar en contacto con otras superficies como la base de la mochila.

El material utilizado en su elaboración soporta una cortina de agua considerable y repele con gran eficacia, aunque debemos apuntar que está disponible el mismo modelo con la opción de protector de lluvia que no aumentaría excesivamente su peso.

La forma de la mochila es de tipo tubular, y solamente dispone de un bolsillo en la zona exterior de la seta. En las bandas de hombros cuenta con un bolsillo pequeño con cremallera que nos permitirá meter material como podría ser un teléfono, barritas energéticas, GPS, etc. En la otra banda de hombro presenta un porta bidones.

La seta, que es desmontable de forma fácil y rápida del conjunto de la mochila, dispone de un bolsillo exterior y dentro de éste hay otro de rejilla con cremallera para evitar la pérdida de material por una apertura inoportuna del bolsillo exterior. En estos bolsillos podemos guardar material que necesitemos usar con urgencia, dígase guantes de repuesto, gafas o cuchillas, todo esto gracias a su gran capacidad. En la parte interior de la seta encontramos indicaciones para actuar en caso de emergencias, siempre útiles y que, en ocasiones, nos cuesta recordar en momentos de estrés.

El resto del conjunto de la mochila no dispone de bolsillos de ningún tipo, ni en el cuerpo ni en la banda de riñones, lo que puede considerarse un inconveniente en algunas actividades, al no poder acceder a material que podríamos considerar necesario. no obstante, esto la hace una mochila muy limpia para actividades de alta montaña, evitando enganchones en escaladas de chimeneas, etc.

Exteriormente, la Serles nos da la posibilidad de portear los esquís gracias a sus cintas laterales. Las de la parte baja, que soportan el peso de los mismos, son de un material de gran resistencia, y las de la parte superior permiten el ajuste y tensado de los esquís. También dispones de sistema para porteo de piolets, casco y cuerda. Ésta última la colocaremos bajo la seta, donde dispone de sistema de sujeción con cinta con gancho metálico, lo cual resulta muy cómodo y rápido.

Hablando de los ajustes, y para no dejarnos nada, destacar que la parte baja de la mochila está dotada del ya clásico sistema HeadLocker para ajuste de la parte de la cabeza de los piolets, que se realiza introduciendo la parte de metal por los orificios de dichos piolet. Además dispone de una pieza de unas dimensiones apropiadas para utilizarlo con guantes. A diferencia de otras mochilas, el material utilizado en este caso es metálico, pero de gran ligereza.

El acceso al interior de la mochila es un clásico, desde la zona de la seta, que es desmontable, nos permite, en determinadas actividades, retirarla fácilmente y así compactarla mucho más. La extracción de la seta es a través de un sistema de enganche metálico con resorte. El cierre de la boca de la mochila es un cierre rápido por cordino, y el cierre de seta, con el conjunto principal, es mediante un sistema de cierre metálico por gancho y correa que permite ajustar a diferentes alturas. Este es un sistema muy usado últimamente por otras muchas marcas.

En la parte superior de la mochila encontramos, como ya hemos comentado, el sistema de colocación para la cuerda con correa para sujeción y sistema de cierre con gancho metálico, material que nos da mucha confianza en cuanto a roturas.

Su interior, como la mayoría de las mochilas de hoy en día, dispone de zona para colocación de la bolsa de hidratación y dispone de un orificio en la parte superior para poder sacar el tubo de dicho sistema.

Tenemos que destacar lo bien que se acopla al cuerpo, y sin disponer de una espaldera ni banda de cintura, así como bandas de hombro con un acolchado exagerado, la marca consigue que el sistema sea cómodo, lo que permite llevar la carga máxima y realizar largos porteos sin notar excesivamente la falta de acolchado.

La banda de ajuste pectoral te permite hacerlo a diferentes niveles. Es un sistema que permite una fácil y rápida colocación, y en la misma cinta de ajuste pectoral, y al lado del clip de cierre, dispone de otro de los múltiples detalles técnicos de este modelo, un silbato para uso en caso de emergencia, así como una serie de cintas reflectantes.

Resumiendo, y como ya hemos indicado lo más reseñable del modelo Serles 32 litros de Vaude es su comodidad, ya que desde el momento que nos la ponemos se adapta perfectamente al contorno de la espalda, así como su sencillez, ya que sin gran cantidad de correas ni zonas con elásticos ni bolsillos, sí que nos permite portear el material necesario para actividades técnicas. Quizás se echa de menos algún bolsillo exterior en la zona de cintura o en el cuerpo de la mochila, más que nada en actividades invernales