Alberto Ayora: “La FEDME es la primera federación deportiva por número de practicantes y de actividades en el medio natural, y la quinta de entre todas las federaciones nacionales por número de federados. Creo que ya va siendo hora de que no se legisle pensando únicamente en los deportes que se practican en las ciudades”

Estamos inmersos ya en lo que se ha venido a llamar la “desescalada” tras un largo periodo de confinamiento, y que nos ha mantenido aislados en nuestras residencias sin poder acudir al medio natural para practicar esos deportes que amamos.

Se inician ahora las fases de esta desescalada y, poco a poco, debemos ir retomando esa “nueva normalidad”. Y aquí, sin duda, la seguridad cobra una importancia destacada.

¿Cómo afecta todo esto al colectivo montañero ?¿De qué manera podremos realizar nuestras diferentes actividades en la montaña? ¿Afecta igual a federados y no federados?

Para resolver algunas dudas hablamos con Alberto Ayora, reconocido experto en seguridad y gestión del riesgo en montaña, Máster Universitario de Derecho de los Deportes de Montaña, responsable del Comité de Seguridad FEDME y miembro de su Junta Directiva.

CampoBase (En adelante CB)- Alberto, supongo que ya el mismo sábado día 2 saldrías en las franjas permitidas, y dentro de tu municipio, a hacer deporte. ¿Cómo has empleado a nivel personal este confinamiento y esta desescalada?

Alberto Ayora (En adelante AA)- ¡Pues el día 2, como todo el mundo creo, salí desbocado a hacer deporte al aire libre! Lo necesitaba. Creo que cuando uno está confinado más vueltas le da a todo, pero afortunadamente no lo he llevado mal. En especial me he apoyado mucho en la última experiencia vivida en el Reino de Mustang, justo unos meses antes del confinamiento. Sin duda me ha dado perspectiva, paz y tranquilidad. Aprovecho para adelantaros que probablemente esta semana vamos todos a poder disfrutar del documental que hemos hecho.

CB- Supongo que estos días el Comité de Seguridad estará trabajando a un ritmo frenético.

AA- Están siendo días de mucho trabajo y estrés para todos, y para el mundo del Deporte también. El colectivo montañero, los clubes, los federados y las propias federaciones autonómicas y territoriales tienen dudas. Todos las tenemos. Es difícil en cualquier caso interpretar los BOE. Cada deporte, cada territorio y cada individuo tiene sus particularidades, es normal que a todos nos genere esto cierta confusión.

CB- ¿Crees que la FEDME está comunicando a sus federados las pautas necesarias para afrontar adecuadamente la situación ante la que nos encontramos?

AA- Lo que puedo deciros es que FEDME está siendo representada por la Asociación del Deporte Español (ADESP) en las reuniones que se están teniendo con el CSD. Desde el Comité de Seguridad FEDME estamos trabajando desde el minuto 1 de este estado de alarma. El día 13 de marzo, antes de la promulgación del estado de alarma, ya lanzamos nuestro primer comunicado, dirigido a la comunidad montañera para orientarla en esta complicada situación. Durante estos 2 meses nuestra página de Facebook, que es nuestro principal canal de comunicación, ha lanzado más de 13 indicaciones, noticias o enlaces para informar, poniendo al alcance de todos diversa documentación.

Los miembros del Comité estamos todos los días en constante comunicación, y analizando documentación oficial para poder asesorar a nuestros federados a través de las federaciones autonómicas. Los teléfonos echan humo…Tanto es así, que hemos creado un grupo de trabajo donde están incluidos todos los responsables de seguridad y todas las federaciones de montaña de este país. Este grupo está trabajando sin descanso en la elaboración de documentos que sirvan como referencia o base para las diferentes federaciones autonómicas de montaña.

En concreto, ayer domingo por la noche, tras analizar el BOE con las nuevas medidas, hemos enviado dos documentos que ya están en manos de la Junta Directiva para su estudio y de todas las federaciones autonómicas. Un primer documento da recomendaciones para los deportes de montaña, el senderismo, la marcha nórdica, las carreras por montaña, el montañismo, la escalada, las vías ferratas y el barranquismo. El segundo documento se centra en las instalaciones deportivas, en las salas de escalada, rocódromos y refugios, además de contar un apartado sobre los desinfectantes y la gestión de residuos.

CB- ¿Puedes concretar quién ha redactado estos documentos y en base a qué normativa? Porque aparentemente no parece fácil hacerlo. Vemos que cada día hay nuevas normas…

AA- Tienes razón. Las medidas impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no tienen parangón con ningún momento de la historia moderna de España. En lo que nos afecta como practicantes deportivos, la enorme limitación sufrida por el derecho a la libertad de circulación ha generado la parada total del movimiento deportivo, salvo la práctica en casa, y todos estamos aprendiendo.

Con las medidas de relajación del confinamiento han empezado a surgir los problemas: masificación de ciertos espacios, reclamación de acceso a ciertos espacios, uso de vehículos, deportistas federados, deportistas profesionales…

En cualquier caso no hay que olvidar que seguimos inmersos en una crisis sanitaria, aunque haya perdido virulencia, y siguen en vigor las normas de confinamiento, incluida la prohibición de circulación salvo determinados supuestos, entre los que se incluyen los motivos laborales y profesionales.

Estos documentos se han elaborado principalmente siguiendo las recomendaciones oficiales. E insisto, es un trabajo de todas las federaciones autonómicas y de técnicos con experiencia. No sólo del Comité de Seguridad. En este trabajo se han implicado montañeros con experiencia, abogados, médicos, técnicos deportivos, técnicos en Prevención de Riesgos Laborales… Está siendo un trabajo fruto de un equipo multidisciplinar. Quiero agradecer desde aquí el trabajo de todos ellos. Ha habido federaciones que ya tenían documentos muy elaborados y los hemos incorporado. Los trabajos de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya y de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana han sido una ayuda fundamental.

CB- Recientemente hemos podido ver en redes sociales circular un documento con el sello del Comité que ha causado cierto revuelo. ¿Nos puedes aclarar esto?

AA- Es cierto, corrió por las redes un primer borrador de este trabajo. Hubo una filtración del primer documento, que finalizamos a las cinco de la mañana, y que colgamos en el grupo de trabajo a esa hora. Por desgracia estamos en un año electoral y hay quien parece querer aprovechar cualquier error. La situación que vivimos es excepcional. Nosotros nos hemos centrado en trabajar y dar soluciones. Reconozco que hemos pecado de cierta ingenuidad y el documento que se ha filtrado no llevaba una marca de agua de borrador. Asumo el error y es mi responsabilidad, pero no creo que debamos poner el foco en eso. Ahora contamos con unos documentos a los que mucha gente han dedicado mucho esfuerzo y horas de trabajo, de forma benévola y restando tiempo a sus obligaciones familiares. Me quedo con eso y con que todas las federaciones autonómicas hemos trabajado coordinadas con un objetivo común. Y eso es lo verdaderamente importante. Por lo menos ahora la Junta Directiva de la FEDME y los responsables de áreas tienen un documento base con el que poder trabajar y mejorarlo.

CB- ¿Crees que estos documentos van a clarificar algo? Vemos que hay un sinfín de interpretaciones. Hoy mismo estamos viendo la polémica existente sobre lo que se considera deporte profesional federado ¿Por qué crees que están surgiendo tantas dudas entre el colectivo?

AA- Estamos en una situación extraordinaria que está demostrando varias cosas. Una es que el deporte como actividad física (deporte-ocio, deporte-salud, deporte-recreación) tiene una enorme importancia en la sociedad actual y esa importancia no está recogida adecuadamente en la actual legislación deportiva española, demasiado centrada en el deporte-competición, y en los deportes rey.

Este fin de semana pasado le ha tocado al deporte ser protagonista por su vuelta a la actividad. Y han comenzado las dudas: En qué terreno, cómo me desplazo, qué límites tengo. Desde la práctica montañera, acostumbrados a “no tener barreras” nos seguimos sintiendo enjaulados, especialmente en ambientes urbanos.

Dentro de mi municipio, en las franjas horarias determinadas y puerta a puerta. Así debe ser nuestro deporte actualmente.

A los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel se les ha incluido dentro de las actividades profesionales permitidas, y van a poder desplazarse en vehículo dentro de su provincia de residencia. La norma general viene matizada por una norma especial y concreta.

A los deportistas federados se nos permite ocupar más tiempo, utilizando las dos franjas horarias en municipios de más de 5.000 habitantes, por el mero hecho de ser federados y el acceso a los espacios naturales que haya en nuestro municipio, que sigue siendo el límite territorial vigente.

La interpretación que el Real Decreto 1006/1985 (por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales) hace de estos deportistas excluye a los guías de montaña, o a los técnicos de otras modalidades deportivas. Su interpretación, 35 años después, es muy abierta, pero hay que dejarla en manos del legislador y los tribunales. Este Decreto determina que tienen esta consideración quien “práctica deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución”.

CB- Alguna última reflexión…

AA- Pues sí. Reivindicar la importancia de la FEDME ante la administración. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada es la primera federación deportiva por número de practicantes y de actividades en el medio natural y es la quinta de entre todas las federaciones nacionales por número de federados. Creo que ya va siendo hora de que no se legisle pensando únicamente en los deportes que se practican en las ciudades.