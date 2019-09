Ester Casajuana, campeona de Europa Skyrunning Ultra

La localidad de Serina, en Bérgamo, Italia, se ha volcado en la organización de la Maga Skyrace. “El Monstruo”, como ellos lo llaman, es una carrera dura, de “tan solo” 50 kilómetros, y con más de 5.000 metros de desnivel positivo. Es decir, no apta para todos los corredores, solo para aquellos más polivalentes y resistentes.

Con salida desde Zorone y meta en Serina, la prueba transcurre por crestas técnicas y bosques frondosos. Con un clima húmedo y un paisaje que recuerda al País Vasco, la Maga Skyrace se convierte en una carrera digna de una Campeonato de Europa Ultra.

En la carrera femenina, tanto Ester Casajuana como Sandra Sevillano se lo han puesto muy difícil a sus contrincantes llevando a cabo una actuación brillante. Ester Casajuana se ponía primera rápidamente, posición que no ha dejado hasta el final. Líder de principio a fin no ha tenido rival. Casajuana, además de mantener el liderazgo ha ido ganando cada vez más distancia a sus perseguidoras. Ha llegado exhausta a meta, pero con gran satisfacción ha parado el crono en 8h33’35” estableciendo un nuevo récord en la Maga Skyrace

Sandra Sevillano ha salido muy fuerte, y se colocaba primera durante los primeros kilómetros hasta que una caída cerca del kilómetro 12 la ha relegado a una cuarta posición. Conforme pasaban los kilómetros Sevillano ha ido remontado a poco a poco de nuevo. “Me he caído y me he dado en la barbilla. Se me han roto un par de dientes pero he sabido darle la vuelta y seguir luchando”. Sevillano no ha perdonado en el cresterío y ha ido atrapando a una tras otra a sus rivales hasta ponerse segunda de nuevo hasta la meta.

En chicos, Manuel Merillas ha disputado una luchada carrera contra el Italiano Cristian Minoggio. Merillas ha salido fuerte liderando la carrera en la primera parte. Ha sido pasado el kilómetro 30 cuando el italiano ha puesto la directa. Merillas se ha mantenido al rebufo durante muchos kilómetros, pero ya en los últimos 10 kilómetros Minoggio se ha escapado imponiéndose como campeón. Merillas llegaba a Serina parando el crono en 6:52:03. “Al final el recorrido ha sido algo menos técnico de lo que esperaba. Durante la primera parte de cresterío llevaba bastante ventaja, más de 4 minutos al segundo, pero ya en la segunda parte, más corredera, se me ha escapado”.

Eric Moya cruzaba el arco de meta de la Maga entre los 10 mejores corredores de Europa. Acaba noveno tras una carrera espectacular. Corriendo en un segundo grupo de carrera a la persecución de los primeros. Ya en meta explicaba emocionado lo mucho que se había tenido que emplear al máximo para acabar la carrera. Un recorrido que le ha sido favorable y, aunque prefiere las carreras con frío, niebla o lluvia, la calor le ha dejado hacer un buen resultado en su primera experiencia como convocado con la Selección a un Europeo de Skyrunning. Su compañero de equipo Alfonso Gil se ha empleado a fondo para acabar la carrera. Las malas sensaciones se lo han puesto muy difícil, aún así no ha querido abandonar, casi sin comer ni beber, ha querido dejar el listón bien alto para la Selección.

La Selección Española Ultra se despide de el monstruo de la Maga Skyrmarathon con tres medallas – 1 de oro y 2 de plata – y habiendo copado 3 de las 6 plazas posibles de podio. El equipo integrado por Manuel Merillas, Eric Moya, Alfredo Gil, Ester Casajuana y Sandra Sevillano ha dejado el listón muy alto y apunto para el relevo a sus compañeros que se enfrentarán a la Veia Skyrace el próximo jueves por la tarde con una prueba vertical y el sábado con la prueba Sky.

La Selección Española se sitúa tras la disputa de la prueba Ultra líder en el ránking por países con 336 puntos por delante de Italia 318; República Checa 246; Portugal 198; Austria 146. Cabe destacar que los títulos nacionales se basan en los mejores cuatro resultados obtenidos por los miembros del Equipo Nacional Oficial en cada carrera, contando al menos uno por género.