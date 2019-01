La Selección de Escalada FEDME ya piensa en Tokio 2020

El pasado 19 y 20 de enero de 2019 se celebró en el rocódromo Rocópolis (Pamplona) la primera concentración de escalada de la temporada 2019. A dicha concentración acudió el Equipo de competición FEDME, cuyos deportistas fueron previamente seleccionados/as en base a los resultados conseguidos en la temporada 2018 (básicamente, primer, segundo y tercer puesto en competiciones nacionales y/o internacionales). Con esos criterios se convocó a un total de 25 deportistas: Alberto Ginés, Álex Crespo, Álex Hernández, Ana B. Argudo, Andoni Esparta, Antía Freitas, Bittor Esparta, Eneko Carretero, Éric López, Helena Alemán, Iker Ortiz, Itziar Zabala, Javi Cano, Jerome González, Jorge Díaz-Rullo, Maja Jonjic, María Alarcón, Maria Benach, Mikel Linacisoro, Muriel Ruiz, Pau Galofré, Pol Roca, Rut Casas, Rut Monsech y Sergio Pastor. Los técnicos acompañantes fueron Víctor Esteller y David Macià.

Los principales objetivos de la concentración fueron diferenciar entre Equipo de Competición FEDME y la Selección Española FEDME, evaluar el estado de forma de los deportistas de cara a formar la Selección Española FEDME en las modalidades de Dificultad y Overall, dar a conocer los criterios para formar parte de la Selección Española FEDME en las modalidades de Bloque, Dificultad y Overall, así como iniciar el proceso de selección en las modalidades Bloque, Dificultad y Overall.

La estructura de la concentración se desarrolló en base al trabajo y evaluación de las tres modalidades comentadas anteriormente. El sábado por la mañana la propuesta fue hacer el máximo número de bloques de los 19 diseñados. Por la tarde se propuso encadenar entre 5 y 8 vías de cuerda (entre 7a+ y 8b+) de las 19 propuestas. El tiempo de cada sesión fue de tres horas. El domingo por la mañana, los escaladores escalaron durante dos horas y media sobre el muro de Velocidad intentando conseguir cinco registros de calidad. También se aprovechó para mejorar aspectos técnicos y tácticos en la ejecución.

La evaluación del rendimiento se compartió con escaladores, escaladoras y técnicos de manera que los deportistas anotaban sus resultados a medida que se iban desarrollando los contenidos. De esta forma se tuvo en todo momento la valoración del rendimiento de cada uno/a en tiempo real. Este formato también sirvió para tener un registro numérico individual, de cara a ver la evolución de cada uno/a en posteriores concentraciones.

Después de cada modalidad se explicaron los criterios de selección para ir a las competiciones internacionales. Después, a nivel general, los/las deportistas manifestaron que había un cambio importante en relación a un mayor nivel de exigencia respecto a temporadas anteriores y que entendían que debían adaptarse a la nueva situación de una manera positiva.

En relación a la consecución de objetivos se logró consolidar la idea y diferenciación entre lo que es el Equipo de Competición y la Selección FEDME. En este sentido, los criterios para ser seleccionado/a quedaron perfectamente entendidos.

Respecto a la convivencia fuera de las sesiones de evaluación y práctica, cabe destacar que el hecho de compartir con el equipo comida, cena, alojamiento y desayuno se tradujo en un buen ambiente de trabajo, cooperación, entendimiento y complicidad entre técnicos y deportistas, cosa que se valoró muy positivamente de cara a futuras actuaciones.