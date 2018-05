Antoine Guillon y Pere Lluís Garau, ganadores ex aequo en la Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls

La Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls 2018 ya tiene campeón en su distancia más larga y emblemática. Antoine Guillon y Pere Lluís Garau se proclamaron vencedores ex aequo de la TMCdC después de completar los 185 km de la vuelta completa a la isla en un tiempo de 19:21:21. Gerard Morales Blacky, que no pudo mantener el ritmo en el tramo final, se llevaría la tercera posición.

El tramo nocturno de la carrera estuvo lleno de alternancias y sorpresas. La noche llegó con Antoine Guillon y Gerard Morales compartiendo la cabeza y Pere Lluís Garau un minuto por detrás de ellos. Así se mantuvo durante muchos kilómetros hasta el avituallamiento de Binibèquer (km 115). A partir de ese punto, el ritmo de Antoine Guillon fue demasiado para Gerard Morales y el francés se fue por delante en solitario mientras Pere Lluís Garau atrapaba a Blacky.

Parecía que llegaba la sentencia, sin embargo, cuando el mallorquín y el catalán llegaron al siguiente avituallamiento, en Cala en Porter (km 129,6), se enteraron de que Guillon no había pasado todavía por allí. El francés, mientras tanto, andaba perdido, tras confundirse con las marcas de la TCS y tomarlas en dirección contraria, hacia la Cova d’en Xoroi. Cuando se dio cuenta de su error y deshizo el camino, había perdido unos valiosos 35 minutos. “Me he visto obligado a apretar mucho y gracias a eso me he dado cuenta de que podía apretar más si era necesario”, explicaba Guillon en la llegada.

No tardó demasiado Antoine Guillon en alcanzar de nuevo a sus dos rivales, quienes ya lo vieron muy cerca al salir del avituallamiento de Sant Tomàs (km 144,4). Cuando el francés se unió a Pere Lluís Garau y Gerard Morales, no bajó su ritmo y solamente Garau fue capaz de seguirlo, mientras Blacky se quedaba descolgado. Durante los últimos kilómetros, los dos primeros mantuvieron un interesante pulso que acabaría con ambos en lo más alto del podio. Además, se quedaban a escasos 3 minutos del récord de la prueba, que el propio Antoine Guillon estableció en 2016 (19h 18’).

Tina Ameller, la ganadora en categoría femenina.

Féminas

La categoría femenina de la Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls 2018 tuvo un desenlace inesperado, al terminar con la victoria de la atleta local Tina Ameller, quien invertía casi 27 horas en completar los 185 km de la vuelta a la isla. La suya fue una carrera de menos a más, en la que fue ganando posiciones a lo largo de todo el recorrido para finalmente hacerse con la primera cuando quedaban poco más de 20 km para la meta.

La carrera femenina comenzó con Gemma Avellí como única gran favorita. La catalana fue la vencedora del año pasado y optaba claramente a repetir victoria. Tras una salida con fuerza, sin embargo, se vio obligada a abandonar cuando se habían recorrido poco más de 30 km.

La italiana Alice Modignani-Fasoli recogió entonces el liderato, que ostentó durante todo el día de ayer y casi toda la noche. Inicialmente, Sasha Roig era su principal perseguidora, aunque ambas fueron viendo como su ventaja se iba reduciendo con respecto a las menorquinas Eva Orives y Tina Ameller, que venían desde atrás con un ritmo más fuerte. Cuando el cielo ya clareaba, Eva Orives se situó en cabeza, con unos 15 minutos de ventaja sobre Tina Ameller.

Ameller superó a Orives en los últimos kilómetros del litoral sur y en Artutx (km 173,3) ya era primera y enfilaba con decisión el camino de Ciutadella. Finalmente, entraba en la meta como ganadora y sumaba esta victoria a las del Trail dels Fars (también en Menorca) y en el Formentera All Trail Round de este mismo 2018. La línea de llegada vivió una emocionante explosión de júbilo ante el triunfo de la corredora local.

Protagonistas en las distancias ‘cortas’

Paralelamente al desenlace de la TMCdC 185 km, se disputaron también las otras cuatro pruebas que conforman la Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls 2018. Curiosamente, la que más expectación despertó fue la más corta de todas, la TCN 39 km, en la que participaba Núria Picas, que se llevaba sin problemas la victoria en categoría femenina y era séptima en la general que lideraba Damián Ramis. También había participación estelar en la TCS 56 km con Laia Díez, que también era primera destacada y novena absoluta de una general encabezada por Robert Alert Ballesteros.

La nocturna TMCN 100 km coronaba a Scott Bennett y Mª Carmen Sánchez, mientras en la TMCS 85 km los vencedores eran Eduardo Pascual y Anna Macià.