RDS. Bienestar animal certificado

A la hora de elegir una chaqueta o un chaleco solemos valorar si proporcionarán el calor necesario, si son cómodos, prácticos y atractivos a la vista. Pero cada vez más personas añaden otra variable a la ecuación, y nosotros estamos entre ellos: ¿Habrán sufrido los animales al extraerles las plumas que calientan mi chaqueta?

No te lo preguntes más, y busca en su etiqueta o en la web de la marca las siglas RDS (Responsible Down Standard). El RDS garantiza que las plumas y el plumón utilizados provengan de patos y gansos que viven bajo unas prácticas sólidas de bienestar animal y no han sufrido ningún daño innecesario.

El certificado, además de recompensar a a aquellas empresas que siguen sus estrictos requisitos, sirve de influencia para el resto de la industria del plumón y la pluma.

RDS es un organismo de certificación externo que analiza y garantiza cada fase de la cadena de suministro, manteniendo la identidad del plumón y las plumas desde la granja hasta el producto acabado.

Este estándar ha sido desarrollado con la colaboración de expertos en bienestar animal, agricultores, expertos en conservación de tierras, marcas y minoristas de todo el mundo; y su logo sólo puede llevarlo aquellos productos con plumón y plumas 100% certificados.

Su máxima es el respeto por el bienestar de las aves, desde la eclosión hasta el sacrificio, estando completamente prohibido la extracción de plumas y plumones en aves vivas, al igual que la alimentación forzada de los animales. En este sentido, respetan las cinco libertades de los animales:

1.- Libre de hambre, sed y desnutrición para mantener su salud y vigor.

2.- Libre de incomodidades físicas o térmicas, con ambientes adecuados, a resguardo y descanso conveniente.

3.- Libre de dolor, lesiones o enfermedades, garantizando la prevención, rápido diagnóstico y su trato adecuado.

4.- Ser libre para expresar las pautas propias de comportamiento de la especie, con espacio suficiente, instalaciones correctas y compañía de más animales de su especie.

5.- Estar libre de miedos y angustias. Además de evitar el sufrimiento físico, también es importante que no experimenten sufrimientos mentales como el estrés o el miedo.

Como estamos seguros de que en tu próxima compra mirarás que el producto cumpla con este lógico criterio, hemos querido adelantarte parte del trabajo compartiéndote algunas de las marcas que disponen del logo RDS, como son Arc'teryx, Mammut, Montane, o Vaude. ¡Bravo!

The Reason Behind

www.thereasonbehind.es

Social & Environmental Sustainability in the Fashion Industry