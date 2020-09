Un brote de COVID en el barrio La Inmobiliaria de Torrelavega originado en un bautizo supera los 50 positivos y continúa en marcha el rastreo

El foco de coronavirus del barrio La Inmobiliaria de Torrelavega ha superado ya el medio centenar de contagiados y siguen las labores de rastreo, ya que su origen fue un bautizo que se celebró por separado en dos eventos diferentes para hombres y mujeres que congregaron 50 y 60 personas respectivamente. En concreto, el primer encuentro se celebró el día 31 de agosto en un local comercial de la calle Juan XXIII, fuera de su horario de apertura, y el segundo el 2 de septiembre en dos pisos de Leonardo Torres Quevedo. A pesar de que asistieron en total más de 100 personas, aún solo se ha identificado a 31 de ellas debido a la "nula colaboración" de los originarios del brote con los rastreadores.

Así lo ha indicado este jueves el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), en una rueda de prensa que ha ofrecido para informar de la situación, que ha calificado de "intolerable" por estar desencadenada por la "falta de civismo" e "irresponsabilidad" de los organizadores e invitados a las dos fiestas.

En cuanto a las medidas a tomar, ha explicado que el Ayuntamiento está a la espera de conocer las indicaciones de la Consejería de Sanidad, que a su vez primero tiene que seguir investigando el brote y detectar si ya ha afectado a más vecinos de la misma calle o del barrio o si ya se ha expandido al resto de la ciudad o incluso de la comunidad.

En base a ello pondrá en marcha las restricciones que considere oportunas, y para las que el regidor ha puesto la ciudad a disposición y ha dicho que estará "entregada" por estrictas que sean, incluso en el caso de que se decida confinar el barrio o alguna de las calles afectadas "si eso es lo mejor" para controlar la expansión del virus.

De hecho, López Estrada ha dicho que "los expertos son ellos", pero "dado el cariz" que está tomando la situación "tienen que ser restrictivas y exigentes" y así lo pedirá el Ayuntamiento. "Si tienen que ser de confinamiento de alguno de los puntos, tendrán que serlo", ha sentenciado.

Dentro de sus competencias, el Consistorio ha puesto en marcha también algunas medidas para frenar el brote, como retirar el mobiliario urbano de las calles Juan XXIII, Casimiro Sainz, Pintor Varela y Marqueses de Valdecilla y Pelayo, además de cerrar los parques infantiles y la pista deportiva del barrio.

Además, desde la Oficina de Mediación e Interculturalidad de Torrelavega se ha aportado a dos mediadores y un traductor para tratar con los implicados en el foco y se ha localizado a 31 de los asistentes a las fiestas, lo que tal y como ha dicho el alcalde ha sido "clave" para entrar en una situación de control y conocimiento dada la "falta de colaboración".

El Ayuntamiento también ha incrementado la presencia policial, que está controlando el cumplimiento en la vía pública de las medidas de seguridad: mascarillas, distancia interpersonal y la prohibición de fumar.

Asimismo, se ha encargado a la Policía que visite el establecimiento de Juan XXIII que es sede de uno de los focos para su inspección y para comprobar su licencia de actividad pertinente, ya que de no contar con ella se procederá a su "cierre inmediato". En este sentido, el alcalde ha aclarado que este local y los dos pisos de la calle Leonardo Torres Quevedo son los dos lugares en los que se ha originado el brote.

Por último, el regidor ha reconocido que la situación "no es fácil" y ha mostrado su "mayor reproche" en nombre de la ciudad por la "falta de civismo y de compañerismo". No obstante, ha manifestado que algunas familias están actuando como deben y que están confinadas, además de que le consta que los niños afectados no han asistido al colegio desde que se inició el curso escolar este lunes, 7 de septiembre.