Ceruti no descarta que Santander actúe con Aqualia igual que con Ascán y recurra a sanciones y resolución del contrato

El portavoz de Ciudadanos y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, no descarta que Aqualia siga los pasos de las concesionarias de Parques y Jardines y la Recogida de Residuos Urbanos y acabe siendo objeto de sanciones e incluso de una posible resolución del contrato del Servicio de Aguas. Ceruti ha indicado esta mañana que con los grandes tenedores de contratas públicas, en las que se han detectado irregularidades, el Ayuntamiento está siguiendo un proceder en tres fases: primero, dialogar de forma privada con la empresa para llegar a un acuerdo y restablecer la prestación del servicio en las condiciones estipuladas; después recurrir a penalizaciones si no hay entendimiento; y por último, resolver el contrato. La alternativa, según ha dicho Ceruti, es el tancredismo, mirar a otro lado.

Cs dice que Aqualia debe más de 15 millones a los vecinos de Santander por "pagos indebidos e inversiones no ejecutadas"

Saber más

La gestión de Aqualia ya ha sido denunciada por algunos grupos de la oposición, como Unidas por Santander, y por partidos de la coalición de gobierno, como Ciudadanos, por el incremento de la facturación derivado de la eliminación del consumo mínimo de agua 2012 y por inversiones en la red a la que estaba la concesionaria comprometida y que no se han realizado.

Hace dos años, la Intervención municipal ya evaluó el desequilibrio financiero de la contrata, en perjuicio del Ayuntamiento, en 8,5 millones de euros, a los que sumaba 1,6 millones de inversión no realizada. Desde entonces, el Ayuntamiento debiera haber efectuado una propuesta de reequilibrio financiero, que no se ha producido.

Miguel Saro, de UxS, ya enmendó los presupuestos municipales de 2020, denunciando que Santander paga a las empresas concesionarias de los servicios municipales externalizados "un total de 54 millones de euros" este año aunque "los santanderinos pagarán unos 79", ya que la empresa Aqualia, además de cobrar por el contrato, también recaudará más de 15 millones de euros por tasas.

Ciudadanos ya batalló en la pasada legislatura denunciando cobros indebidos a partir de la modificación del sistema tarifario en 2012. "Estos pagos indebidos deben ser devueltos a los vecinos", dijo en 2018 Marcos Gutiérrez, quien explicaba que este "desfase" se viene produciendo desde 2012. Ese año se modificó la forma de cobro por el servicio fijándose una cuota fija y una tarifa por metro cúbico de exceso en el consumo, con diferentes intervalos de precios, mientras la facturación anterior a esa fecha establecía un mínimo de 40 metros cúbicos al trimestre en consumos domésticos y una tarifa por exceso. El resultado fue que los santanderinos pagaron más a Aqualia.

Javier Ceruti ha subrayado este martes que el "empeño" de su grupo es que se cumplan los contratos del Ayuntamiento, y ha recordado que fueron "los primeros" en denunciar supuestas irregularidades en el contrato del servicio de aguas que gestiona Aqualia, "los desfases económicos en beneficio de la concesionaria y en perjuicio de los ciudadanos de Santander". Unas denuncias que avaló la Intervención municipal.

"Nuestra intención es que también se actúe a este respecto, como hemos impulsado que se actúe en Limpieza y en Parques y Jardines", ha dicho Ceruti en relación a los tres grandes contratos municipales, en dos de los cuales ya se han dado "los impulsos necesarios" para ello.

Así, en el caso de Parques y Jardines, donde la situación estaba paralizada, se está avanzando en la redacción de unos nuevos pliegos "que se adapten a la realidad y que eviten que tengamos el mismo problema que con basuras", es decir, que sean utilizados por la adjudicataria como "disculpa para no cumplir".

Comisión de investigación sobre basuras

El Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander no ha decidido aún si apoyará al PSOE en su propuesta de crear una comisión de investigación sobre el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria cuya resolución ha comenzado a tramitar el Consistorio, si bien los naranjas han asegurado su respaldo a "cualquier medida que permita la máxima transparencia" en la gestión municipal y por tanto en el contrato de basuras.

Así lo ha dicho hoy a preguntas de la prensa el portavoz de Cs, Javier Ceruti, que ha señalado que el apoyo a la comisión de investigación que propone el PSOE es algo que en su grupo "todavía tenemos que decidir", si bien ha matizado que "la mayor discrepancia que podría haber, que no digo que la haya", sería sobre el tipo de herramienta a utilizar.

Y aunque ha reiterado que Cs tiene que valorar "cuál es el mejor método" para ello, ha garantizado al PSOE su apoyo en "el resultado" de su solicitud, es decir, en tener "absoluta información sobre todo lo que tenga que ver con este contrato".

Ceruti ha recordado que su grupo "siempre" ha apoyado las propuestas de la oposición dirigidas a aumentar la transparencia municipal y ha asegurado que "estaremos dispuestos a apoyar cualquier medida que permita la máxima transparencia, también en este asunto que hemos hecho central de nuestra gestión".

Así, ha dicho que en Ciudadanos, "desde el primer momento" se denunciaron ante los órganos municipales los incumplimientos detectados e impulsaron "la toma de decisiones", en este caso, defendiendo que si la empresa no cumplía, el contrato debía resolverse.

"Cuando unos pliegos son poco realistas y no cubren las necesidades económicas de los contratistas, lo razonable es que queden desiertos los concursos, no que se presenten e intenten no cumplir lo que se ha firmado", ha opinado Ceruti, para quien unos pliegos "bien redactados ayudan mucho a facilitar que se lleve a cabo adecuadamente el servicio". Por ello, en Parques y Jardines se ha apostado por esa opción, ha dicho.

Preguntado por los plazos, ha señalado que "hay el empeño de empujarlo para hacerlo en el menor tiempo posible con la mayor calidad exigible" y ha concretado que en el servicio municipal "están ya redactando, revisando y preparando los borradores" para el nuevo concurso de Parques y Jardines.

Finalmente ha señalado que en Cs "intentamos abarcar lo que podemos apretar, no meternos de golpe en todos los frentes", aunque Ceruti ha dado "su palabra y compromiso" de exigir el cumplimiento de los contratos "sí o sí".