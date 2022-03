El Columpio Asesino, Delaporte, Lori Meyers y Alizzz, en el cartel del festival Santander Music 2022

El Columpio Asesino, Delaporte, Lori Meyers, Alizzz, Guitarricadelafuente, Rocío Saiz, Deva o Kidd Keo son los primeros artistas que se incorporan al cartel del festival Santander Music 2022, que se celebrará del 4 al 6 de agosto en la Campa de la Magdalena de Santander.

El festival continúa así con su línea habitual de llevar a escena música pop, rock, independiente o electrónica, nacional e internacional, a los que se suman, como novedad, ritmos más actuales de corte más urbano, ha indicado la organización en nota de prensa.

En concreto, la programación arrancará el jueves 4 de agosto con nombres como la santanderina Deva, con sonido entre el trap y el soul; el alicantino Kidd Keo, con su concepción del trap de influencia americana; el estilo entre el reggaeton, dancehall y afrotrap del andaluz Rafael Ruiz, más conocido como RVFV; y el set de Flaca.

El productor catalán Alizzz encabeza el cartel del viernes 5 de agosto, jornada en la que destacan también nombres como el gallego Xoel López, tocando en directo el disco número 15 de su carrera 'Si mi rayo te alcanzara', publicado en 2020; o el hedonismo de Varry Brava, que tras su paso por el festival en 2018, regresa con su último álbum, 'Hortera'.

También el álbum de debut de Rocío Saiz, 'Amor Amargo', se presentará en directo con temas como 'Si mañana me muero te habré dicho que te quiero'. Además, habrá sonidos pop que no dejan atrás la influencia folclorista como el benicense Guitarricadelafuente, que publica su primer álbum en 2022, un año que verá también la edición del primer trabajo largo con sonidos dream pop del lucen Grande Amore.

Dos bandas de la escena nacional encabezan la programación del sábado 6 de agosto, los pamploneses El Columpio Asesino, presentando en nuevo álbum 'Ataque Celeste'; o los granadinos Lori Meyers, que por su parte presentarán 'Espacios Infinitos', editado en 2021, cuatro años después de 'En La Espiral'.

Otra de las protagonistas del sábado será Delaporte, formación definida por el electro-pop y que ha conseguido ubicarse en el circuito nacional tras la publicación de trabajos como 'Las Montañas' o más recientemente 'Abril', publicado en 2021.

Asimismo, el festival verá la presentación en directo de la colaboración entre el pop psicodélico de Los Estanques y el sonido independiente de Anni B Sweet. Y el dream pop de Glassio pondrá la nota internacional en este avance del cartel, con este proyecto del irlandés-iraní Sam R. que conecta la electrónica, el new wave o el pop en trabajos como 'For The Very Last time', publicado en 2020 como álbum debut.

Además del sonido independiente, el encuentro musical cántabro volverá a apostar por las actividades paralelas, como las 'sesiones vermú' y 'conexiones con el arte, la danza, la literatura y la gastronomía'.

El festival cuenta con la colaboración de entidades como Fundación Santander Creativa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria. Las entradas de Santander Music continúan a la venta en la web oficial www.santandermusic.es.