El periodista Fernando Belzunce presenta en Santander un libro de entrevistas a directores de medios internacionales

El periodista y escritor Fernando Belzunce, director general editorial de Vocento, presenta el jueves 25 de abril su libro ‘Directores’ invitado por el Colegio de Periodistas de Cantabria. Un acto que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Librería Gil y que se enmarca dentro de las actividades del Colegio para conmemorar el Día del Libro.

El volumen recoge las entrevistas que Belzunce ha realizado a once directores de medios de comunicación escritos internacionales como The New York Times, Reuters, Financial Times o The Wall Street Journal. El manual constituye una radiografía contemporánea de la salud del periodismo y una reflexión sobre los contenidos, la desinformación, el modelo de negocio, la convivencia con la tecnología y las redes sociales o la aplicación de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones que se abordan en las conversaciones con los periodistas que dirigen algunos de los principales medios escritos del mundo.

El acto de presentación del libro estará conducido por la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero, quién analizará junto a Belzunce el proceso y las reflexiones y conclusiones de este viaje por el escenario mundial de los medios de comunicación.

En este análisis de las perspectivas de futuro de la profesión, el periodista de Vocento ha entrevistado a Roula Khalaf, directora de Financial Times; María Ressa, CEO de Rappler; Carlos Dada, director del salvadoreño El Faro; David Walmsley, director del canadiense The Globe and Mail; Alessandra Galloni, directora global de Reuters; Adam Michnik, director del polaco Gazeta Wyborcza; Wolfgang Krach, director del alemán Süddeutsche Zeitung; Emma Tucker, en el momento de la entrevista directora de The Sunday Times y en la actualidad de The Wall Street Journal; Sérgio Dávila, director del brasileño Folha de S.Paulo; Joe Kahn, director de The New York Times; y Emilio García Ruiz, director de San Francisco Chronicle.