El PSOE ve una “decisión política” en la venta de la finca municipal a la cuñada de la alcaldesa de Santander y pide la intervención de la Fiscalía

“Entiendo que la Fiscalía pueda abrir un proceso de investigación y, si no, valoraremos presentar una denuncia para esclarecer unos hechos en los que el PP se parapeta tras los funcionarios”. Con estas palabras, el portavoz y candidato socialista a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández, ha reaccionado ante la publicación por parte de elDiario.es de una investigación que desvela la venta de una finca municipal por el Ayuntamiento de Santander a la cuñada de la alcaldesa, Gema Igual (PP), en la primera Junta de Gobierno Local que presidió.

Para los socialistas, que han convocado de urgencia a los medios para valorar el alcance de la noticia, tras la subasta de una parcela junto a la Autovía S-20 en la que se instaló posteriormente un restaurante Burger King, hay una “decisión política” ya que el Ayuntamiento de Santander nunca tuvo intención de venderla hasta que una sociedad se interesó por ella.

“La enajenación de una parcela pública para que una empresa familiar hiciera negocio con el patrimonio de todos los santanderinos y santanderinas fue una decisión política. No hay ningún informe que justifique que Santander se desprendiera de ese terreno. Y por lo tanto es una decisión política del PP que beneficia a una empresa vinculada a la entonces alcaldesa, Gema Igual”, ha insistido Daniel Fernández durante su intervención en rueda de prensa.

Preguntas sin responder

La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, también ha teniendo que reaccionar a preguntas de este periódico, afirmando que todo el proceso estaba “reglado” y tuvo los parabienes de los servicios técnicos municipales antes de imprimir su firma en el acuerdo de la Junta de Gobierno de noviembre de 2016 en el que se vendió por 780.000 euros la finca de 1.500 metros cuadrados a la empresa de Esther Gómez Baldonedo, esposa del hermano de la regidora santanderina y a su vez alcalde de Arnuero, José Manuel Igual.

“Esto no es un asunto reglado, miente una vez más la señora Igual. Es una decisión política que ha beneficiado a su familia”, ha asegurado sin embargo el candidato santanderino, quien ya habla del “caso Burger King”, consistente en “vender un terreno de todos los santanderinos a una empresa familiar que inmediatamente ha hecho negocio con esa parcela”.

Para Daniel Fernández, los hechos son de una “gravedad extrema” y le llama la atención que la primera decisión de Gema Igual como regidora fuera “poner un sueldo Nescafé a su familia. Un sueldo Burger King en este caso. La primera decisión de un gobernante importa, por el poder simbólico sobre las prioridades”, ha sentenciado.

El candidato socialista ha recordado antiguas polémicas relacionadas con el encargo de obras y servicios municipales. Ha citado, por ejemplo, la contratación de la empresa del esposo de la alcaldesa de Santander para participar en el trabajo de construcción de las escolleras de la playa de La Magdalena; o la contratación de Esther Gómez Baldonedo, en calidad de procuradora, cuando el equipo de gobierno del PP recurrió el acuerdo plenario que modificaba el reglamento de Participación Ciudadano y con ello se desbloqueaba la convocatoria de una comisión de investigación sobre la contrata de basuras. Asimismo, ha recordado que la alcaldesa “mintió” con su currículo profesional, como desveló elDiario.es.

El esclarecimiento de la venta por subasta de la finca implicaría, según el PSOE, conocer otros extremos relacionados con algunos de sus protagonistas y del proceso interno en el Ayuntamiento de Santander. Así, Daniel Fernández quiere saber por qué el Ayuntamiento aceptó desprenderse de esta finca; cómo una mera petición de información de una empresa (Suelo Industrial de Tanos, S.L.) supuso la apertura inmediata de un expediente de subasta; por qué la empresa que abrió el proceso finalmente no concurrió a la subasta; cómo se explica que la empresa que finalmente participó sea de una familiar de la alcaldesa; por qué la empresa que iba a instalarse (Burger King) hizo acto de aparición inmediatamente después de consumarse la venta y por qué no hizo la inversión anunciada y, por último, cuánto ingresa la empresa de la cuñada por dicho alquiler.

Con estas preguntas, Fernández se ha referido a la sociedad Suelo Industrial de Tanos, S.L., que inició el proceso preguntando por la disponibilidad de la finca y cuyos socios “son contratistas habituales del Ayuntamiento de Santander con el PP”. Asimismo, ha considerado que debe de esclarecerse cómo superó el control de los órganos internos municipales el incumplimiento del artículo 60 de la Ley de Contratos, que incapacita a familiares de cargos con responsabilidad contratar con la administración.

“La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe celebrar contratos con los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación”, ha insistido. “Bien, pues la señora Igual firmó en primera persona la venta con la empresa relacionada con su familia”, ha apuntado. A escasas horas del cierre de la campaña electoral, para los socialistas, la candidatura electoral de Gema Igual está ahora “manchada con una candidata bajo sospecha”

Tormenta política en Santander

También otros partidos han reaccionado a lo largo de las últimas horas a la investigación publicada por elDiario.es. Entre otro, Javier Ceruti, portavoz y candidato de Ciudadanos a la Alcaldía y que ha sido el socio de gobierno de Gema Igual durante esta legislatura, que ha manifestado este viernes que tuvo su primera noticia del asunto a instancias de un ciudadano.

“Es un asunto sobre el que vino a informarse un vecino. Yo he solicitado tres veces por correo electrónico el expediente y, visto que no me lo enviaban, lo pedí por Registro una cuarta vez. No lo he conseguido hasta el momento”, han sido las palabras de Ceruti, quien también ha destacado que los hechos se produjeron en la legislatura anterior, cuando él ni siquiera era concejal.

Además, el candidato regionalista, Felipe Piña, ha señalado que el asunto “parece bastante grave” y que hay que estudiarlo “detenidamente” desde el punto de vista jurídico y del cumplimiento a la legalidad. No obstante, ha incidido en que “llama mucho la atención” que no se haya producido “en ningún momento” ninguna abstención por parte de la alcaldesa, “que parece directamente afectada por vínculos familiares”.

“Lo estudiaremos profundamente con rigor y, sobre todo, con el máximo respeto a la legalidad y a los intereses de los santanderinos, que han podido quedar profundamente afectados por este asunto”, ha puntualizado Piña.

“La alcaldesa debería explicarle a los santanderinos por qué no hizo algo tan simple como apartarse”, ha afirmado también el candidato a la Alcaldía de Santander por IU-Podemos, Keruin P. Martínez, quien ha añadido que, “aunque esto no tenga recorrido jurídico, es obvio que muestra la poca seriedad con la que tratan los asuntos municipales”.

Más allá del alcance jurídico, la coalición de izquierdas considera que la alcaldesa tuvo que apartarse de la tramitación. “Es algo que se debe hacer por ética y estética”, ha insistido Martínez. “Es impensable que Igual no supiera que era la empresa de su cuñada y, aunque ya sabemos que considera el Ayuntamiento su casa privada, está claro que no estaba sentada a la mesa con su familia, sino que estaba tratando con asuntos de todos los vecinos de la ciudad”.